Ένα επεισόδιο ενδοοικογενειακής βίας που ξεφεύγει από τα συνηθισμένα απασχολεί τις Αρχές στη Φλόριντα, όχι τόσο για τη σοβαρότητά του όσο για τον τρόπο με τον οποίο εκτυλίχθηκε. Το βράδυ της περασμένης Πέμπτης, στην περιοχή Jensen Beach, μια 18χρονη κοπέλα βρέθηκε με χειροπέδες μετά από έντονο καβγά με τη μητέρα της, ο οποίος κατέληξε σε σωματική σύγκρουση. Σύμφωνα με όσα αναφέρονται στη σχετική αναφορά της αστυνομίας, η νεαρή επέστρεψε στο σπίτι της έπειτα από έξοδο κατά την οποία φέρεται να είχε καταναλώσει αλκοόλ. Η ατμόσφαιρα φορτίστηκε σχεδόν αμέσως και η λεκτική αντιπαράθεση δεν άργησε να ξεφύγει από τον έλεγχο.

Η κατάσταση κλιμακώθηκε γρήγορα, με τις δύο γυναίκες να έρχονται σε επαφή σώμα με σώμα. Σε εκείνο το σημείο, η 18χρονη φέρεται να άρπαξε μια χοιρινή μπριζόλα από τον χώρο και να την πέταξε προς τη μητέρα της, ενώ στη συνέχεια την χαστούκισε. Οι αστυνομικοί που έσπευσαν στο σπίτι διαπίστωσαν ότι το θύμα είχε στον ώμο του υπολείμματα τροφής, τα οποία ταίριαζαν με κομμάτια χοιρινού κρέατος.

Κατά τη σύλληψή της, η νεαρή περιγράφηκε ως συγχυσμένη και απρόθυμη να συνεργαστεί με τις Αρχές. Σε βάρος της ασκήθηκε δίωξη για ενδοοικογενειακή βία, ενώ σημαντικό ρόλο στην υπόθεση φαίνεται να παίζει βίντεο που κατέγραψε φίλη της μητέρας της, η οποία βρισκόταν στο σπίτι την ώρα του περιστατικού.