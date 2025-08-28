Έχεις νιώσει ποτέ την ανάγκη να τα μαζέψεις και να φύγεις; Δεν είσαι ο μόνος. Σήμερα, με την τηλεργασία και τις σπουδές να γίνονται όλο και πιο ευέλικτες, η μετακόμιση σε μια άλλη πόλη ή ακόμα και σε μια άλλη ήπειρο δεν είναι πια κάτι ακατόρθωτο. Ειδικά για τη Gen Z, τη γενιά που δεν φοβάται να αναζητήσει νέες εμπειρίες, το ερώτημα «Πού να πάω να ζήσω;» έχει συγκεκριμένες απαντήσεις.

Όπως κάθε χρόνο, το περιοδικό Time Out έκανε μια έρευνα σε χιλιάδες κατοίκους παγκοσμίως, ρωτώντας τους για τις καλύτερες πόλεις. Φέτος, όμως, εστίασε στις απαντήσεις των νέων κάτω των 30 ετών για να δει ποιες πόλεις ξεχωρίζει η Gen Z.

Στην κορυφή βρίσκεται η Μπανγκόκ, η ζωντανή πρωτεύουσα της Ταϊλάνδης. Οι λόγοι είναι απλοί:

Ευτυχία : Το 84% των νέων που ζουν εκεί δηλώνουν απλά χαρούμενοι. Η πόλη έχει μια χαλαρή, φιλική και γεμάτη ενέργεια ατμόσφαιρα που ταιριάζει απόλυτα με το πνεύμα της Gen Z.

: Το 84% των νέων που ζουν εκεί δηλώνουν απλά χαρούμενοι. Η πόλη έχει μια χαλαρή, φιλική και γεμάτη ενέργεια ατμόσφαιρα που ταιριάζει απόλυτα με το πνεύμα της Gen Z. Προσιτότητα: Σε αντίθεση με το Λονδίνο ή τη Νέα Υόρκη, η Μπανγκόκ είναι οικονομική. Το 71% των νέων κατοίκων την χαρακτηρίζουν «φιλική προς το πορτοφόλι», κάτι που είναι κρίσιμο για μια γενιά που συχνά σπουδάζει ή ξεκινά την καριέρα της.

Ακριβώς πίσω από την Μπανγκόκ, στη δεύτερη θέση, βρίσκεται η Μελβούρνη της Αυστραλίας, γνωστή για την καλλιτεχνική της σκηνή. Τρίτη έρχεται το Κέιπ Τάουν της Νότιας Αφρικής, που εντυπωσιάζει με τα τοπία του και την οικονομική του προσέγγιση.

Το Top 10 των Gen Z για το 2025

Τη λίστα συμπληρώνουν:

Νέα Υόρκη, ΗΠΑ (Νο 4): Παρά το υψηλό κόστος, παραμένει το απόλυτο «dream city».

(Νο 4): Παρά το υψηλό κόστος, παραμένει το απόλυτο «dream city». Κοπεγχάγη, Δανία (Νο 5): Με το design, τα ποδήλατα και τον «hygge» τρόπο ζωής της, κλείνει την πεντάδα.

(Νο 5): Με το design, τα ποδήλατα και τον «hygge» τρόπο ζωής της, κλείνει την πεντάδα. Βαρκελώνη, Ισπανία (Νο 6)

(Νο 6) Εδιμβούργο, Ηνωμένο Βασίλειο (Νο 7)

(Νο 7) Πόλη του Μεξικού, Μεξικό (Νο 8)

(Νο 8) Λονδίνο, Ηνωμένο Βασίλειο (Νο 9)

(Νο 9) Σαγκάη, Κίνα (Νο 10)

Αυτό το top 10 δείχνει πως η Gen Z αναζητά πόλεις που συνδυάζουν ζωντάνια, πολιτισμό και —πάνω απ’ όλα— οικονομική προσιτότητα, ανοίγοντας το δρόμο για μια νέα γενιά νομάδων.