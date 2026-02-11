Ο Γιώργος Γεράρδος, ο άνθρωπος που ταύτισε το όνομά του με το Πλαίσιο και με μια ολόκληρη εποχή της ελληνικής επιχειρηματικότητας, έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 80 ετών, ύστερα από σοβαρά προβλήματα υγείας. Με την απώλειά του, η ελληνική αγορά δεν χάνει απλώς έναν επιτυχημένο επιχειρηματία· χάνει έναν οραματιστή που απέδειξε πως το πάθος, η επιμονή και η πίστη σε μια ιδέα μπορούν να μεταμορφώσουν το τίποτα σε κάτι σπουδαίο.

Γεννημένος το 1946 και απόφοιτος του Κολλεγίου Αθηνών, ο Γιώργος Γεράρδος δεν ακολούθησε τον εύκολο δρόμο. Το 1969, μόλις 23 ετών, άνοιξε το πρώτο κατάστημα «Πλαίσιο» στη Στουρνάρη, με κεφάλαιο 80.000 δραχμές, χρήματα δανεισμένα από φίλους που πίστεψαν στο όραμά του. Σε έναν χώρο μόλις 14 τετραγωνικών μέτρων, μπήκαν τα θεμέλια μιας πορείας που έμελλε να αλλάξει τον χάρτη της τεχνολογίας στην Ελλάδα. Εκεί γεννήθηκε ένα όνειρο που δεν έπαψε ποτέ να μεγαλώνει.

Το 1973 ορκίστηκε Πολιτικός Μηχανικός από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, όμως η πραγματική του κλίση ήταν να «χτίζει» επιχειρήσεις. Το 1985, με διορατικότητα που ξεπερνούσε τα δεδομένα της εποχής, παρουσίασε τον πρώτο BTO υπολογιστή στην Ελλάδα, τον «Turbo-X». Έναν υπολογιστή προσαρμοσμένο στις ανάγκες του πελάτη, με δυνατότητες αναβάθμισης και ανταγωνιστική τιμή. Δεν πουλούσε απλώς προϊόντα· έδινε λύσεις, έδινε επιλογές, έδινε δύναμη στον καταναλωτή. Το 1996, όταν η έννοια της πολυκαναλικής εμπειρίας ήταν ακόμη άγνωστη για τους περισσότερους, εισήγαγε τον έντυπο κατάλογο απευθείας πωλήσεων, δημιούργησε in-house call center και καθιέρωσε την παράδοση την επόμενη ημέρα. Λίγα χρόνια αργότερα, το 1999, η Πλαίσιο εισήχθη στο Χρηματιστήριο Αθηνών και ταυτόχρονα λανσαρίστηκε το Plaisio.gr, το πρώτο ελληνικό εμπορικό site τεχνολογίας με δυνατότητα online παραγγελίας και παράδοσης. Για τον Γιώργο Γεράρδο, το αύριο δεν ήταν κάτι που θα περίμενε, ήταν κάτι που έπρεπε να δημιουργήσει.

Η αναπτυξιακή πορεία της εταιρείας υπήρξε εντυπωσιακή, με την Πλαίσιο να συγκαταλέγεται για οκτώ συνεχόμενα χρόνια στις 500 ταχύτερα αναπτυσσόμενες εταιρείες της Ευρώπης. Το 2009 εγκαινιάστηκε το υπερσύγχρονο κέντρο logistics στη Μαγούλα Αττικής, μια επένδυση που αποδείχθηκε καθοριστική, ιδίως στα δύσκολα χρόνια της πανδημίας. Μόνο στο δίμηνο της πρώτης καραντίνας, περισσότεροι από 230.000 πελάτες εξυπηρετήθηκαν μέσα σε 2-3 ημέρες, επιβεβαιώνοντας πως το όραμα που είχε χτιστεί δεκαετίες πριν, άντεχε και στις πιο απαιτητικές συνθήκες. Το 2021 τιμήθηκε ως «Έλληνας Επιχειρηματίας της Χρονιάς» από την ΕΥ, μια διάκριση που επισφράγισε μια διαδρομή γεμάτη τόλμη, καινοτομία και αδιάλειπτη προσπάθεια. Σήμερα, μετά από 57 χρόνια συνεχούς κερδοφορίας, η Πλαίσιο απασχολεί περίπου 1.700 εργαζόμενους και παραμένει σημείο αναφοράς για την τεχνολογία και την εξυπηρέτηση στην Ελλάδα. Αυτή είναι η ζωντανή κληρονομιά του.

Όμως ο Γιώργος Γεράρδος δεν ήταν μόνο οι αριθμοί, οι επενδύσεις και οι διακρίσεις. Ήταν ο άνθρωπος που δεν φοβήθηκε το άγνωστο. Που έπεφτε και ξανασηκωνόταν. Που ήξερε να κρατά σταθερά το «τιμόνι» ακόμη και σε φουρτουνιασμένες θάλασσες. Για τους ανθρώπους της εταιρείας δεν ήταν «ο ιδρυτής» ή «ο πρόεδρος». Ήταν ο «κύριος Γιώργος». Εκείνος που γνώριζε τους συνεργάτες του με το μικρό τους όνομα, που τους ενθάρρυνε να «μη μασάνε» με ένα χτύπημα στην πλάτη και που, ακόμη και στις δυσκολότερες στιγμές, έλεγε με χαμόγελο και σιγουριά: «Πλαίσιο είμαστε».

Αφήνει πίσω του τον γιο του Κώστα, τα τρία εγγόνια του και μια σπουδαία παρακαταθήκη ήθους, οράματος και δημιουργίας. Το αποτύπωμά του στην ελληνική επιχειρηματικότητα θα παραμείνει ανεξίτηλο. Ας είναι ελαφρύ το χώμα που θα τον σκεπάσει. Θερμά συλλυπητήρια στους δικούς του ανθρώπους.