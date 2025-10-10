Ο Νέιθαν Ρίμινγκτον, ένας οδηγός φορτηγού από το Γιορκσάιρ, αποφάσισε να κάνει ένα «αθώο» δώρο στον εαυτό του: ένα δοχείο τριών κιλών γεμάτο ζελεδάκια από την Amazon. Μόνο που αυτό το γλυκό πείραμα αποδείχθηκε επικίνδυνο. Οι 10.461 θερμίδες του γιγάντιου βάζου εξαφανίστηκαν μέσα σε τρεις μέρες, και λίγο αργότερα ο Ρίμινγκτον βρέθηκε εσπευσμένα στο νοσοκομείο.

Μέσα σε λίγες ώρες άρχισε να υποφέρει από έντονους πόνους στην κοιλιά, εφίδρωση, υψηλή πίεση και ρίγη. Οι γιατροί αρχικά υποψιάστηκαν τροφική δηλητηρίαση, όμως οι εξετάσεις αποκάλυψαν κάτι πιο σπάνιο: υπερβολική ποσότητα ζελατίνης στο πεπτικό του σύστημα. Μετά από περαιτέρω έλεγχο, διαγνώστηκε με οξεία εκκολπωματίτιδα, μια σοβαρή φλεγμονή του εντέρου.

Τι είναι η εκκολπωματίτιδα

Η πάθηση αυτή εμφανίζεται όταν σχηματίζονται μικρές προεξοχές, γνωστές ως εκκολπώματα, στο τοίχωμα του παχέος εντέρου και στη συνέχεια φλεγμαίνουν ή μολύνονται. Σύμφωνα με τους ειδικούς, η υπερβολική κατανάλωση τροφών πλούσιων σε ζελατίνη μπορεί να δυσχεράνει τη λειτουργία του εντέρου και να οδηγήσει σε εντερική απόφραξη. Τα συμπτώματα περιλαμβάνουν επίμονο κοιλιακό πόνο (συνήθως στο κάτω αριστερό μέρος της κοιλιάς), πυρετό, ρίγη, ναυτία, ακόμη και αιματηρά κόπρανα.

Ο Ρίμινγκτον μεταφέρθηκε στην εντατική, όπου οι γιατροί διέκοψαν κάθε λήψη τροφής και ξεκίνησαν ενδοφλέβια αγωγή. Παρέμεινε έξι ημέρες στο νοσοκομείο με υψηλό πυρετό και οξύ πόνο, μέχρι που τελικά ανάρρωσε πλήρως.

Η εμπειρία του, ωστόσο, έγινε μάθημα: όπως παραδέχτηκε ο ίδιος, «θα περάσει πολύς καιρός μέχρι να ξαναφάω ζελεδάκια».