Η OpenAI αποφάσισε να δοκιμάσει την τύχη της στον κινηματογράφο, βάζοντας την τεχνητή νοημοσύνη στο επίκεντρο μιας νέας εποχής ταινιών κινουμένων σχεδίων. Στόχος; Να αποδείξει πως η δημιουργία animation μπορεί να γίνει πιο γρήγορα και οικονομικά σε σχέση με τα παραδοσιακά στούντιο του Χόλιγουντ.

Το πρώτο project: “Critterz”

Η πρώτη απόπειρα ακούει στο όνομα Critterz, μια ιστορία με ήρωες πλάσματα του δάσους που ξεκινούν μια περιπέτεια όταν το χωριό τους διαταράσσεται από ένα μυστηριώδες γεγονός. Δημιουργός του είναι ο Chad Nelson, μέλος της δημιουργικής ομάδας της OpenAI, που θέλει να ενώσει τη φαντασία με την τεχνολογία.

Χαμηλότερο κόστος, λιγότερος χρόνος

Η παραγωγή γίνεται σε συνεργασία με τη Vertigo Films και το στούντιο Native Foreign, το οποίο ειδικεύεται στη μίξη AI και παραδοσιακών μεθόδων. Σύμφωνα με τον συνιδρυτή της Vertigo, James Richardson, η ταινία θα ολοκληρωθεί σε μόλις εννέα μήνες, δηλαδή το ένα τρίτο του χρόνου που συνήθως απαιτείται για τέτοιες παραγωγές. Ο προϋπολογισμός είναι επίσης εντυπωσιακά χαμηλός, κάτω από 30 εκατομμύρια δολάρια, όταν άλλες ταινίες animation συχνά ξεπερνούν πολλαπλάσια ποσά.

Η ομάδα σκοπεύει να χρησιμοποιήσει ηθοποιούς για τις φωνές και καλλιτέχνες για τα γραφικά, τα οποία θα επεξεργαστούν με εργαλεία της OpenAI όπως το GPT-5 και τα συστήματα δημιουργίας εικόνων.

Ένα ρίσκο με πολλές προεκτάσεις

Παρόλο που μεγάλες εταιρείες όπως η Disney και το Netflix εξερευνούν τη χρήση AI στην ψυχαγωγία, παραμένουν επιφυλακτικές λόγω των αντιδράσεων από ηθοποιούς και σεναριογράφους που διεκδικούν τα δικαιώματά τους. Οι δικαστικές υποθέσεις για θέματα πνευματικής ιδιοκτησίας, όπως αυτή που κατέθεσαν η Disney και η Universal κατά της Midjourney, κάνουν τις εταιρείες ακόμα πιο προσεκτικές.

Η OpenAI, ωστόσο, ελπίζει ότι το Critterz θα ανοίξει τον δρόμο, αποδεικνύοντας ότι η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να φέρει νέο, ποιοτικό περιεχόμενο στη μεγάλη οθόνη με μικρότερο κόστος και ταχύτερους ρυθμούς. Όπως τονίζει ο Nelson, τέτοια εργαλεία δίνουν τη δυνατότητα σε περισσότερους δημιουργούς να κάνουν το όραμά τους πραγματικότητα.

Θα ανταποκριθεί το κοινό;

Τέλος, η κυκλοφορία μιας πρωτότυπης ταινίας κινουμένων σχεδίων παραμένει ένα ρίσκο, καθώς κανείς δεν γνωρίζει αν οι θεατές θα επιλέξουν να πληρώσουν εισιτήριο για κάτι που γεννήθηκε με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης. Το στοίχημα είναι μεγάλο, αλλά αν πετύχει, μπορεί να αλλάξει οριστικά τους κανόνες του παιχνιδιού στο Χόλιγουντ.

