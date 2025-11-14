Σε μια εποχή που όλα τρέχουν, κι εμείς μαζί τους, υπάρχουν στιγμές που σχεδόν απαιτούν μια παύση. Μια ανάσα. Έναν λόγο να σηκώσεις το βλέμμα από την οθόνη και να το αφήσεις να χαθεί σε κάτι αληθινό. Η νέα έκθεση «Αρκεί να το πιστέψεις» του Νικηφόρου είναι ακριβώς αυτή η στιγμή. Μια απρόσμενη υπενθύμιση ότι η τέχνη δεν χρειάζεται να είναι περίπλοκη για να σε αγγίξει, αρκεί να έχει ψυχή. Και εδώ, η ψυχή ξεχειλίζει μέσα από το βλέμμα ενός 14χρονου αγοριού που μετατρέπει κάθε αίσθηση σε χρώμα και κάθε σκέψη σε κίνηση. Ένα παιδί που, χωρίς να το επιδιώκει, μας επιστρέφει σε εκείνη την καθαρή, ανεπιτήδευτη ματιά που όλοι κάποτε είχαμε, και κάπου στην πορεία χάσαμε.

Ένας κόσμος που γεννήθηκε από χρώμα

Ο Νικηφόρος είναι μόλις 14 ετών και ζωγραφίζει από τότε που τα περισσότερα παιδιά ανακαλύπτουν τα παιχνίδια. Από τα δύο του χρόνια, μετέφερε τα πάντα γύρω του σε χαρτί, καμβά, ακόμη και στο ίδιο του το σώμα, γιατί για εκείνον η τέχνη δεν είναι μια δραστηριότητα, αλλά τρόπος να νιώσει τον κόσμο, να τον αποκωδικοποιήσει και να τον ξαναπεί με δικούς του όρους. Έχει δημιουργήσει πάνω από 600 έργα λες και κάθε ανάσα του είναι και μια πινελιά. Κι όμως, αυτή η παραγωγικότητα δεν έχει ούτε βιασύνη ούτε αφέλεια. Κάθε του έργο είναι πλήρες, με τη δική του ιστορία.

Όταν η διαφορετικότητα γίνεται υπερδύναμη

Το πιο συγκινητικό στοιχείο; Ο Νικηφόρος βρίσκεται στο φάσμα του αυτισμού, όμως αυτό, αντί να τον περιορίζει, αποδεικνύεται η μεγαλύτερή του δύναμη. Η κάθε λεπτομέρεια που τον αγγίζει μετατρέπεται σε εικόνα, το κάθε φως γίνεται χρώμα, ο κάθε ήχος γίνεται γραμμή. Η τέχνη δεν είναι “διέξοδος” για εκείνον. Είναι η φωνή του και η δική του γλώσσα επικοινωνίας. Και μέσα από αυτή τη φωνή μάς υπενθυμίζει ότι η διαφορετικότητα δεν είναι εμπόδιο αλλά πηγή δημιουργίας. Είναι ο τρόπος που βλέπεις τον κόσμο και όχι ο τρόπος που ο κόσμος περιμένει να τον δεις.

Η έκθεση: μια εμπειρία, όχι απλώς μια επίσκεψη

Η έκθεση «Αρκεί να το πιστέψεις» ανοίγει στις 14 Νοεμβρίου στη Sianti Gallery και υπόσχεται να σε βάλει σε έναν χώρο όπου η τέχνη και η ευαισθησία συνυπάρχουν χωρίς καμία προσπάθεια εντυπωσιασμού.

Η επιμελήτρια Ήρα Παπαποστόλου τονίζει ότι ο Νικηφόρος δεν φτιάχνει απλώς σχήματα, αλλά “έχει την απόλυτη αίσθηση του κόσμου που τον περιβάλλει και γνωρίζει, ταυτόχρονα, την εικόνα της ψυχής του”. Και πραγματικά, αυτή η αλήθεια φαίνεται παντού, στις κυκλικές κινήσεις, στα δυναμικά χρώματα, στον τρόπο που κάθε του έργο μοιάζει σαν να πάλλεται από ζωή.

Μουσική, ζωγραφική και μια στιγμή που δεν θα ξανάρθει

Την ημέρα των εγκαινίων, η μεσόφωνος Ειρήνη Καράγιαννη θα παρουσιάσει ένα ζωντανό μουσικό δρώμενο ενώ ο Νικηφόρος θα ζωγραφίζει μπροστά στο κοινό. Αν αυτό δεν είναι ένας μαγικός διάλογος ανάμεσα σε δύο τέχνες, τότε τι είναι; Παράλληλα, το Ωδείο Νάκας θα προσφέρει υποτροφία μουσικών σπουδών, μια κίνηση που δείχνει ότι η τέχνη δεν σταματά στην έκθεση, αλλά επεκτείνεται σε ευκαιρίες, σε στήριξη, σε μονοπάτια για νέα παιδιά.

Το σύμπαν ενός παιδιού που δε σταματά να εξελίσσεται

Ο Νικηφόρος έχει ήδη δείξει έργα του σε τρεις ατομικές εκθέσεις και εννέα ομαδικές, έχει ταξιδέψει με την τέχνη του στη Φλωρεντία και στο Λονδίνο, ενώ σύντομα θα εκτεθεί και στη Βενετία. Κι όσο το διαβάζεις αυτό, θυμήσου ότι μιλάμε για ένα παιδί 14 ετών. Έχει μάλιστα διακριθεί με το 2ο βραβείο στον Πανελλήνιο Διαγωνισμό του Μουσείου Κυκλαδικής Τέχνης, όχι επειδή ήταν “μικρός”, αλλά επειδή το έργο του “Κάλλος” ήταν απλώς εξαιρετικό.

Με λίγα λόγια, αυτή η έκθεση δεν είναι από εκείνες που πας για να “δεις” κάτι. Είναι από αυτές που πας για να νιώσεις πολλά. Θα φύγεις λίγο πιο ευαίσθητη, λίγο πιο ανοιχτή, λίγο πιο συνδεδεμένη με τον κόσμο γύρω σου. Γιατί όταν βλέπεις τι μπορεί να πετύχει ένα παιδί που απλώς πίστεψε στη δική του αλήθεια, δύσκολα συνεχίζεις να πιστεύεις στα “δεν μπορώ”.