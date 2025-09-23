Ig Nobel 2025: Από τις σαύρες που τσιμπολογούν πίτσα μέχρι τη φυσική της cacio e pepe!

Κάθε Σεπτέμβρη, τα περίφημα βραβεία Ig Nobel κάνουν την εμφάνισή τους για να μας θυμίσουν ότι η επιστήμη δεν είναι μόνο σοβαρά πειράματα και μαθηματικοί τύποι, μπορεί να είναι και ξεκαρδιστική. Ο βασικός τους κανόνας; Πρώτα σε κάνουν να γελάς και μετά σε βάζουν σε σκέψεις. Το 2025, η τελετή μάς χάρισε μελέτες που κινούνται ανάμεσα στο αστείο και το αληθινά ενδιαφέρον, από τη γαστρονομία των ερπετών μέχρι τις… πτήσεις των νυχτερίδων μετά από μερικές γουλιές αλκοόλ.

Η φυσική πίσω από ένα πιάτο ζυμαρικά

Ερευνητές από τη Βαρκελώνη αποφάσισαν να λύσουν το αιώνιο μυστήριο της cacio e pepe. Χρησιμοποιώντας αναλύσεις φάσεων, εξήγησαν γιατί «πιάνει» ή δεν «πιάνει» η σάλτσα και παρουσίασαν βήματα που εγγυώνται επιτυχία στο πιάτο.

Γαστρονομικές προτιμήσεις… ερπετών

Στο Τόγκο, λιβελίνες απέδειξαν ότι δεν λένε όχι σε μια πίτσα τεσσάρων τυριών. Ναι, ακόμα και τα ερπετά έχουν προτιμήσεις στο μενού.

Ειρήνη και γλώσσες με ένα ποτηράκι

Γερμανοί επιστήμονες κατέδειξαν πως λίγο αλκοόλ μπορεί να τονώσει τη γλωσσική αυτοπεποίθηση. Η προειδοποίηση πάντως παραμένει: μην αντικαταστήσετε το φροντιστήριο με την ταβέρνα.

Νυχτερίδες και ζυμωμένα φρούτα

Μελέτη στην αεροπορία των ζώων αποκάλυψε πως οι νυχτερίδες που ήπιαν αλκοόλ έχασαν μέρος του προσανατολισμού τους, κάτι που ίσως εξηγεί γιατί αποφεύγουν τα ζυμωμένα φρούτα στη φύση.

Σκόρδο στο μητρικό γάλα

Η παιδιατρική είχε κι αυτή τη στιγμή της: οι γεύσεις που δοκιμάζει μια μητέρα, όπως το σκόρδο, περνούν στο μητρικό γάλα και επηρεάζουν το μωρό.

Ζέβρες εναντίον μυγών

Ερευνητές έβαψαν αγελάδες με ρίγες τύπου ζέβρας και είδαν ότι οι μύγες τις ενοχλούσαν λιγότερο.

Το «εγώ» του ναρκισσιστή

Στην ψυχολογία, εξετάστηκε τι συμβαίνει όταν επαινέσεις έναν ναρκισσιστή για την εξυπνάδα του. Τα αποτελέσματα επιβεβαίωσαν ότι η κολακεία μπορεί να αλλάξει συμπεριφορά και αντίληψη.

Μυρωδιές παπουτσιών και μηχανική

Μια πιο… πρακτική μελέτη διερεύνησε πώς η οσμή από παπούτσια μπορεί να επηρεάσει τον σχεδιασμό μιας παπουτσοθήκης.

Λογοτεχνία με… νύχια

Ο γιατρός William Bean αφιέρωσε 35 χρόνια παρατηρώντας και καταγράφοντας την ανάπτυξη του νυχιού του —μια σπάνια περίπτωση αφοσίωσης στην επιστήμη.

Χημεία χωρίς θερμίδες;

Τέλος, η χημεία μας χάρισε μια παράδοξη υπόθεση: μπορεί το teflon να προκαλέσει αίσθηση κορεσμού χωρίς θερμίδες; Η απάντηση: καλύτερα να μην το δοκιμάσετε.

Τέλος, τα Ig Nobel δεν είναι κοροϊδία. Είναι μια γιορτή της επιστημονικής περιέργειας, που μας δείχνει πως ακόμα και τα πιο απρόσμενα ερωτήματα κρύβουν αξία. Όπως τόνισε ο φυσικός Giacomo Bartolucci: «Ακόμα και μια αποτυχημένη μακαρονάδα μπορεί να αποτελέσει επιστημονική πρόκληση.»