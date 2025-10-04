Αν μέχρι τώρα πίστευες ότι οι influencers περιορίζονται σε fashion girls, travel boys και fitness junkies, ήρθε η ώρα να αναθεωρήσεις. Τα κατοικίδιά μας έχουν μπει δυναμικά στο παιχνίδι, και μάλιστα με νούμερα που κάνουν ακόμα και τους celebrities να ζηλεύουν. Από γάτες με εκατομμύρια followers μέχρι σκυλιά που έχουν δικό τους merch, τα ζώα έχουν κατακτήσει το Instagram με τον πιο χαριτωμένο και… αυθεντικό τρόπο. Με αφορμή την σημερινή Ημέρα των Ζώων σου έχουμε 4 από τα πιο πετυχημένα προφίλ ζώων στο Instagram!

Η γάτα που έγινε θρύλος: @nala_cat

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Nala Cat ™ (@nala_cat)



Η Nala δεν είναι απλώς μια γάτα· είναι η βασίλισσα του Instagram με πάνω από 4,5 εκατομμύρια followers. Κι όμως, η ιστορία της ξεκίνησε από ένα καταφύγιο. Σήμερα, ποζάρει σε φωτογραφίσεις, συνεργάζεται με brands και έχει γίνει έμπνευση για υιοθεσίες. Αν θες να δεις πώς μια γλυκιά μουσούδα γίνεται παγκόσμιο φαινόμενο, αρκεί να χαθείς στο feed της.

Ο πιο διάσημος Golden Retriever: @tuckerbudzyn

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη TUCKER | The Golden Retriever (@tuckerbudzyn)



Ο Tucker είναι το σκυλί που δεν γίνεται να δεις και να μην χαμογελάσεις. Με τα “σχόλιά” του σε βίντεο, τις μούρες του και τις στιγμές με τον μικρό του γιο, Todd, έχει δημιουργήσει μια ολόκληρη κοινότητα που τον ακολουθεί φανατικά. Και ναι, συνεργασίες με μεγάλες εταιρείες είναι πλέον κομμάτι της καθημερινότητάς του.

Ο celebrity σκύλος με δικό του brand: @itsdougthepug

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Doug the Pug (@itsdougthepug)



Αν υπάρχει ένας σκύλος που ζει σαν star του Hollywood, αυτός είναι ο Doug the Pug. Με δικά του βιβλία, merchandise και εμφανίσεις σε events, έχει ξεπεράσει τα social media κι έχει μετατραπεί σε pop icon. Ουσιαστικά, μιλάμε για έναν “influencer με λουρί”.

Ο μικρός με τις στολές: Crusoe the Dachshund

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Crusoe the Dachshund (@crusoe_dachshund)



Ο Crusoe είναι ο σκυλάκος που λατρεύει να ντύνεται. Από γιατρός μέχρι σούπερ ήρωας, έχει δημιουργήσει το δικό του “χαρακτήρα”, και οι followers τον αποθεώνουν. Είναι η απόδειξη ότι η φαντασία του ανθρώπου σε συνδυασμό με την τσαχπινιά ενός ζώου μπορεί να γεννήσει viral περιεχόμενο.

Beyond the cute factor

Φυσικά, πίσω από τα χαριτωμένα reels και τα likes, υπάρχει κι ένας πιο σοβαρός προβληματισμός. Τα ζώα δεν διάλεξαν να γίνουν influencers, οι άνθρωποι το αποφάσισαν γι’ αυτά. Κι εδώ χρειάζεται ισορροπία: φωτογραφίες και βιντεάκια που αναδεικνύουν την προσωπικότητά τους χωρίς να τα πιέζουν ή να τα κουράζουν.

Τέλος, το φαινόμενο των pet influencers είναι άλλο ένα παράδειγμα του πώς τα social media αλλάζουν την καθημερινότητά μας. Από τη μια, γεμίζουν τη ροή μας με γλυκές φάτσες και χαμόγελα· από την άλλη, μας θυμίζουν τη δύναμη της προβολής. Και ίσως, την επόμενη φορά που θα χαζεύεις μια γάτα με εκατομμύρια followers, να αναρωτηθείς: μήπως και το δικό σου κατοικίδιο έχει ψυχή… influencer;