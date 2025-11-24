Ο Νιγηριανός κωμικός και content creator Tembu Daniel, ο τύπος πίσω από το 237_towncryer στο Instagram, αποφάσισε να πάρει το ψευδώνυμό του πολύ σοβαρά. Τόσο σοβαρά, που είπε να δοκιμάσει κάτι borderline τρελό, να κλαίει ασταμάτητα για 100 ώρες.

Ξεκίνησε λοιπόν στις 9 Ιουλίου με φόρα και πάθος… και έξι ώρες μετά έφαγε την πρώτη του ψυχρολουσία. Γιατί; Γιατί το σώμα του τον “τσάκισε” πριν τον χρονομετρητή. Κάπως αναμενόμενο, αν με ρωτάς.

Ο καημένος άρχισε να εμφανίζει ό,τι σύμπτωμα μπορείς να φανταστείς όταν πιέζεις τον οργανισμό σου να παράγει δάκρυα στη ζήτηση:

πονοκεφάλους



μάτια τόσο πρησμένα που θύμιζαν Monday morning μετά από ξενύχτι



γενικό πρήξιμο στο πρόσωπο



και, το πιο τρομακτικό, μερική τύφλωση για 45 λεπτά



Ο ίδιος πάντως είπε στο BBC ότι έκανε “αναπροσαρμογή στρατηγικής”, δηλαδή με λίγα λόγια το γύρισε σε πιο light λυγμούς. Το challenge όμως δεν το άφησε. Το πείσμα σε όλο του το μεγαλείο.

Παρόλα αυτά, παραμένει μυστήριο αν έφτασε ποτέ τις πολλά υποσχόμενες 100 ώρες, μιας και στα βίντεό του βλέπουμε μόνο κάτι 2ωρα και 5ωρα.

Το Guinness έβαλε τα πράγματα στη θέση τους

Just to quell some recent rumours, we wouldn’t ever monitor a record for the longest marathon crying. Here’s what can be monitored by our team 👇https://t.co/R4ksk9sy4W — Guinness World Records (@GWR) July 19, 2023



Και επειδή στην αφίσα του υπήρχε και το όνομα Guinness, το ίδιο το ίδρυμα είπε να του κόψει τον αέρα εγκαίρως. Ξεκαθάρισε λοιπόν ότι δεν είχε καμία επικοινωνία μαζί του και ότι δεν θα αναγνώριζε ποτέ ρεκόρ «μαραθώνιου κλάματος». Λογικό γιατί κάπου όπα, πρέπει να μπει κι ένα όριο.

Μπορεί να μην κατάφερε το ρεκόρ, αλλά… το ίντερνετ τον λάτρεψε. Το challenge έγινε viral, τα σχόλια πήραν φωτιά και ο Daniel κέρδισε τη δημοσιότητα που ήθελε. Όπως πάντα, κάποιος στο Instagram είπε την ατάκα που όλοι σκεφτήκαμε: «Μετά από αυτό, δεν θα θέλει να ξανακλάψει ποτέ».

Και ένας άλλος το απογείωσε: «Όταν τελειώσεις, θα έχεις φτιάξει το δικό σου ποταμάκι».