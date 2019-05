Μέσα σε μια πόλη χωρίς χρώμα ήρθε η ώρα να δώσεις ζωή σε αυτή χρησιμοποιώντας σαν καμβά το πρόσωπο σου. Η νέα σειρά του YSL Beauté και συγκεκριμένα ο Tom Pecheux παίρνει έμπνευση από το ταξίδι του στο Μαρακές δημιουργώντας μια συλλογή μακιγιάζ με ζωηρά, έντονα και ζεστά χρώματα. Από το πράσινο του λάιμ μέχρι το φωτεινό πορτοκαλί, τα χρώματα αποπνέουν φλογερή ένταση. Εντυπωσιακό ή διακριτικό αποτέλεσμα, σοφιστικέ ή καθημερινό, η συλλογή αυτή αψηφά τους χαρακτηρισμούς και απαιτεί να φορεθεί.

Το νέο καλοκαιρινό μακιγιάζ προβλέπει έντονο βλέμμα και απαλά χείλη! Ξεκινώντας λοιπόν από την επιδερμίδα ο make up artist διάλεξε το Les Sahariennes Bronzing stones αφού ξεχωρίζει γιατί είναι πολύ διάφανο. Ταιριάζει σε όλες τις επιδερμίδες, από τις πολύ ανοιχτόχρωμες μέχρι τις πολύ σκουρόχρωμες.» Tom Pecheux Εξαιρετικά δημοφιλές για την ικανότητά του να ντύνει το πρόσωπο με καλοκαιρινή λάμψη, το ματ bronzer με τη μεταξένια υφή επιστρέφει σε μια ξεχωριστή συλλεκτική παλέτα limited edition. Στο εσωτερικό, οι κλασικές αποχρώσεις No 2 Medium και No 3 Dark μοιάζουν με αμμόλοφους, για να υποδεικνύουν τον τρόπο εφαρμογής στο πρόσωπο.

Στη συνέχεια για το φλογερό βλέμμα επιλέχθηκε η παλέτα με χρώματα του σκούρου πράσινου, του χρώματος του λάιμ και του λευκού με το κλασικό χρυσό πλαίσιο και το λευκό λογότυπο Cassandre του YSL, καθιστούν αυτήν την παλέτα ένα εξαιρετικό συλλεκτικό αντικείμενο που αναδεικνύει τέλεια τα χρώματα των σκιών στο εσωτερικό της. Ένας νέος εντυπωσιακός και πρωτοποριακός συνδυασμός που ξυπνά ένα φλογερό, καλοκαιρινό πάθος.

Για τα εντυπωσιακά χείλη χρησιμοποίησε το Vernis A Levres, που με τρεις νέες statement αποχρώσεις του μοναδικού Vernis à Lèvres, κάνουν το καλοκαιρινό σας look ακόμα πιο έντονο και τολμηρό. Το γυαλιστερό lip stain που έχει υψηλή συγκέντρωση σε χρωστικές συμπληρώνει τέλεια τα τροπικά χρώματα των σκιών ματιών αυτής της συλλογής, χαρίζοντας φλογερά χείλη. No 54 – Rouge Allegorie – τολμηρό κόκκινο για χείλη που ξεχωρίζουν No 55 – Beige Estampe – βαθύ, nude μπεζ No 56 – Orange Trompe L’Oeil – φλογερό ροδακινί-πορτοκαλί.