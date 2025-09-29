Μπορεί να τα θεωρείς εντελώς άχρηστα και να τα πετάς κατευθείαν στα σκουπίδια, όμως σε κάποια μέρη του κόσμου τα κομμένα νύχια έχουν αξία – και μάλιστα μετρητά. Στην Κίνα, σύμφωνα με την παραδοσιακή ιατρική, χρησιμοποιούνται εδώ και αιώνες σε θεραπείες και παρασκευάσματα, με αποτέλεσμα να πωλούνται ακόμα και σήμερα έως και 18 ευρώ το κιλό.

Από το καλάθι σκουπιδιών στο… εργαστήριο

Εταιρείες που παράγουν σκευάσματα κινεζικής ιατρικής συλλέγουν νύχια από σχολεία και χωριά. Αφού τα καθαρίσουν σχολαστικά, τα στεγνώνουν και τα μετατρέπουν σε λεπτή σκόνη, η οποία στη συνέχεια αναμειγνύεται με διάφορα φαρμακευτικά προϊόντα.

Το ζήτημα είναι ότι τα νύχια δεν «φυτρώνουν» τόσο γρήγορα όσο θα ήθελε η αγορά: κατά μέσο όρο ένας ενήλικας παράγει περίπου 100 γραμμάρια τον χρόνο. Έτσι, η συλλογή μεγάλων ποσοτήτων δεν είναι εύκολη υπόθεση και αυτό διατηρεί τις τιμές ψηλά.

Μια αγορά που αναβιώνει

Η πρακτική αυτή είχε χάσει έδαφος τη δεκαετία του ’60, όταν τα βερνίκια νυχιών κατέστησαν δύσκολη τη χρήση τους, ενώ ταυτόχρονα βρέθηκαν εναλλακτικά συστατικά. Παρ’ όλα αυτά, η συνήθεια δεν εξαφανίστηκε ποτέ εντελώς και φαίνεται πως τα τελευταία χρόνια ξανακερδίζει έδαφος.

Μάλιστα, πρόσφατο ρεπορτάζ κινεζικού μέσου αποκάλυψε ότι μια γυναίκα από την επαρχία Χεμπέι πωλούσε διαδικτυακά κομμένα νύχια που μάζευε από παιδί, με τιμή γύρω στα 150 γουάν – δηλαδή περίπου 18 ευρώ το κιλό.

Τέλος, πριν βιαστείς να ψάξεις σακουλάκια με αποκόμματα νυχιών, να ξέρεις ότι μόνο τα νύχια των χεριών έχουν ζήτηση. Οι εταιρείες που δραστηριοποιούνται στον χώρο ελέγχουν πολύ αυστηρά τα αποθέματά τους και ξεκαθαρίζουν ότι τα νύχια ποδιών μένουν εκτός συναλλαγής.