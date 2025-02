Ένα απλό στιγμιότυπο από διακοπές στάθηκε αρκετό για να φέρει στο φως έναν ακόμα κρυμμένο θησαυρό της Κίνας. Ο σχεδιαστής Guo Qingshan, που ζει και εργάζεται στη Σαγκάη, αποφάσισε να μοιραστεί στο διαδίκτυο μια φωτογραφία από την εξόρμησή του στην επαρχία Χουμπέι. Αυτό που δεν περίμενε, ήταν η απίστευτη απήχηση που θα είχε η εικόνα του – ούτε και ότι θα γινόταν viral, δημιουργώντας έναν νέο τουριστικό προορισμό.

Όλα ξεκίνησαν όταν ο Guo, κατά τη διάρκεια μιας πεζοπορίας στα τέλη Ιανουαρίου, τράβηξε μια φωτογραφία με φόντο τα βουνά της επαρχίας Zigui, κοντά στην πόλη Yichang. Αργότερα, καθώς επεξεργαζόταν τις εικόνες του, παρατήρησε μια λεπτομέρεια που δεν είχε δει εκείνη τη στιγμή: ένας βράχος είχε το σχήμα ενός κουταβιού! «Μοιάζει σαν να πίνει νερό από τον ποταμό ή να παρακολουθεί τα ψάρια», σχολίασε.

Εντυπωσιασμένος από την ανακάλυψή του, ανάρτησε τη φωτογραφία του στην κινεζική πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης Xiaohongshu (γνωστή και ως RedNote). Η ανάρτησή του εκτοξεύτηκε, συγκεντρώνοντας 120.000 likes μέσα σε λίγες μέρες! Στο Weibo, το hashtag #xiaogoushan (που σημαίνει «Βουνό-Κουτάβι») έγινε γρήγορα viral, με εκατομμύρια προβολές.

On February 23, 2025, at the bank of the #XilingGorge in Zigui County, #Yichang City, #Hubei Province, a tourist is photographing their #petdog posing in front of the “#PuppyMountain,” a newly popular natural wonder resembling a crouching #puppy. #ChinaTravel pic.twitter.com/eAyHEawSla

