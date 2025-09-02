Η Κλόι Γκρέις Μορέτζ και το μοντέλο Κέιτ Χάρισον ενώθηκαν με τα δεσμά του γάμου χθες, σχεδόν οκτώ μήνες μετά τον αρραβώνα τους.

Η ηθοποιός είχε ήδη αποκαλύψει στο Vogue πριν από τον γάμο τους ότι «Ένα μεγάλο μέρος του γάμου είναι να μοιραστούμε πράγματα που αγαπάμε εγώ και η Κέιτ με όλους τους καλεσμένους». Για τον λόγο αυτό το ζευγάρι οργάνωσε δραστηριότητες που περιλάμβαναν ψάρεμα, ιππασία και φυσικά πόκερ – με την ίδια την Κέιτ να φτιάχνει μια χειροποίητη επιφάνεια για το παιχνίδι. «Η δεύτερη μέρα θα περιλαμβάνει χορό και άλλα», πρόσθεσε με ενθουσιασμό η Μορέτζ.

Όσο για την εμφάνιση; Και οι δύο επέλεξαν Louis Vuitton. Η Κλόι Γκρέις Μορέτζ επέλεξε νυφικό σε γαλάζιο τόνο, ενώ η Χάρισον εμφανίστηκε με λευκό. Μετά την τελετή, η ηθοποιός άλλαξε σε ένα λευκό κοστούμι με καπέλο, δίνοντας μια πιο cool πινελιά.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Vogue Weddings (@vogueweddings)



«Απλώς νιώθω ότι είναι σαν εμένα», τόνισε η Μορέτζ για τη σύζυγό της. «Ποτέ δεν φαντάστηκα ένα παραδοσιακό νυφικό όταν ήμουν μικρή, οπότε όταν αρχίσαμε να μιλάμε για το πώς θα είναι, ήξερα ότι θα κάνω κάτι μη παραδοσιακό, δεν θα φορέσω λευκό και θα έχει διαφορετική αίσθηση, και νομίζω ότι πραγματικά το έχει».

Από την άλλη, η Κέιτ Χάρισον ανυπομονούσε για την πρώτη στιγμή που θα έβλεπαν τα νυφικά τους: «Αυτό που με ενθουσιάζει περισσότερο – εκτός από το ότι θα είμαστε παντρεμένοι – είναι εκείνη η πρώτη στιγμή της εμφάνισης. Να μην έχουμε ιδέα πώς θα δείχνουν τα φορέματά μας, θα είναι τόσο ξεχωριστό. Αυτό το φόρεμα σε κάνει να νιώθεις έτοιμος. Αυτός ο σχεδιασμός είναι τέλειος. Είμαι έτοιμη!».

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Chloë Grace Moretz (@chloegmoretz)



Η σχέση τους ξεκίνησε το 2018, όταν ο φωτογραφικός φακός τις εντόπισε σε μια τρυφερή στιγμή στο Μαλιμπού. Παρά τη δημοσιότητα, η Κλόι πάντα προτιμούσε να κρατά χαμηλούς τόνους: «Μου αρέσει να κρατάω την προσωπική μου ζωή προσωπική. Είμαι σε μια μακροχρόνια σχέση. Και το απολαμβάνω πολύ», είχε δηλώσει το 2022 στο iNews.