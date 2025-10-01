Ο Λευτέρης Πανταζής άνοιξε την καρδιά του και μίλησε για μια βαθιά του επιθυμία: να αποκτήσει ακόμη ένα παιδί. Στα 70 του χρόνια δηλώνει πως νιώθει έτοιμος για αυτό το νέο ξεκίνημα, έχοντας τη βεβαιότητα ότι ο χρόνος είναι με το μέρος του.

Ο δημοφιλής τραγουδιστής αποκάλυψε ότι τον ωθεί η ανάγκη να βιώσει ξανά το συναίσθημα της αγάπης και της προσφοράς που φέρνει η πατρότητα. Όπως παραδέχτηκε, με την κόρη του Κόνι Μεταξά δεν είχε την ευκαιρία να ζήσει αυτά τα συναισθήματα στο βαθμό που θα ήθελε, καθώς εκείνη έχει πλέον μεγαλώσει και ακολουθεί τη δική της πορεία.

Μιλώντας στο περιοδικό «Λοιπόν», ο Λευτέρης Πανταζής τόνισε πως ένα παιδί θα του δώσει ώθηση, ανανέωση και δύναμη. «Θέλω να κάνω παιδί για να ζήσω αυτό το συναίσθημα, το συναίσθημα του να δώσεις αγάπη. Δεν πρόλαβα να το δώσω στην κόρη μου την Κόνι και τώρα η Κόνι μεγάλωσε και κάνει τη ζωή της. Έχω ξανά την ανάγκη να δώσω όλο αυτό», είπε.

Ο ίδιος δεν βλέπει τα χρόνια σαν εμπόδιο, αλλά σαν αφετηρία για ένα νέο ταξίδι στη ζωή του. «Δεν με πήραν τα χρόνια, τώρα ξεκινάω», δήλωσε με σιγουριά, συμπληρώνοντας ότι έχει μοιράσει τόση αγάπη όλα αυτά τα χρόνια, που νιώθει την ανάγκη να τη λάβει πίσω μέσω ενός παιδιού.