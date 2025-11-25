Στο Ντουμπάι τίποτα δεν γίνεται «χαμηλόφωνα». Κι όμως, η Aura Skypool δεν προσπαθεί να εντυπωσιάσει με το ζόρι. Απλώς ανεβάζει τον πήχη, κυριολεκτικά, 200 μέτρα πάνω από την Palm Jumeirah και σου σερβίρει βουτιές με φόντο μια πόλη που απλώνεται σαν να σου χαμογελάει από κάτω. Είναι αυτό το σημείο όπου σταματάς για λίγο, κοιτάς γύρω σου και η θέα σε μαγεύει!

Σε μια πόλη που έχει ήδη συνηθίσει να ζει μόνιμα στην κορυφογραμμή της υπερβολής, από το Burj Khalifa μέχρι την Ain Dubai και την άλλη infinity pool στο Address Beach Resort, η Aura δεν προσπαθεί να μπει στο παιχνίδι της σύγκρισης. Παίζει μόνη της μπαλίτσα γιατί είναι η ψηλότερη κυκλική infinity pool στον κόσμο και μοιάζει περισσότερο με ένα sky club που κάποιος αποφάσισε να το αφήσει να αιωρείται στον αέρα.

Ένα mini νησί… πάνω από τον πλανήτη

Το deck απλώνεται σαν μια μικρή παραλία που κατά λάθος βρέθηκε στον 50ό όροφο, ξαπλώστρες γύρω από το νερό, tropical πινελιές, γυάλινα στηθαία που δίνουν αυτή τη γλυκιά ψευδαίσθηση ότι το νερό χύνεται στο κενό. Στο εσωτερικό υπάρχει ένα lounge που σε βάζει στη διάθεσηγια πάρτι, ενώ οι πιο οργανωμένοι μπορούν να κλείσουν ολόκληρο τον όροφο για events.

Η λογική, βέβαια, δεν είναι “πάω όποτε θυμηθώ με το μαγιό και μια πετσέτα στον ώμο”. Η Aura λειτουργεί σαν εμπειρία που τη διαλέγεις ανάλογα με το mood, sunrise 06:00–09:00 για εκείνους που αντέχουν πρωινά θαύματα, χαλαρό πρωινό 10:00–14:00, απογευματινή ατμόσφαιρα 15:00–19:00 και η πιο θεαματική ώρα από όλες, 20:00–23:00, όταν οι ουρανοξύστες ανάβουν και η πισίνα τους αντιγράφει σαν γυάλινος καθρέφτης. Για όσους δεν μπορούν να αποχωριστούν εύκολα τον παράδεισο, υπάρχει και full day. Μετακομίζεις εκεί και δεν το κουνάς ρούπι!

Όμορφο αλλά… κοστίζει!

Οι τιμές παίζουν ανάλογα με το slot και, φυσικά, με τη θέα που απλώνεται μπροστά σου. Ένα χαλαρό πρωινό ξεκινά γύρω στα 60–70 ευρώ, ενώ αν θέλεις την πλευρά που αγναντεύει την πόλη, ειδικά σε sunset ή night hours, τότε ετοιμάσου για κάτι γύρω στα 230–240 ευρώ για όλη την ημέρα. Η είσοδος και η χρήση της πισίνας είναι μέσα, αλλά ό,τι τρως και πίνεις πάει ξεχωριστά. Κλασικό, αλλά αναμενόμενο.

Pool day ή city tour; Η Aura λέει… και τα δύο.

Από εκεί ψηλά μπορείς να δεις Palm Jumeirah, Dubai Marina, Ain Dubai, Burj Al Arab και, αν σου τύχει καθαρή μέρα, μέχρι και το Burj Khalifa να ξεπροβάλλει στον ορίζοντα. Είναι σαν να κάνεις ξενάγηση χωρίς να κουνηθείς ούτε μισό βήμα.

Το Ντουμπάι εδώ και χρόνια προσπαθεί να σου πει ότι δεν είναι «στάση» αλλά προορισμός από μόνο του. Η Aura Skypool είναι ένα ακόμα επιχείρημα. Είναι ακριβή, ναι. Είναι φτιαγμένη για stories, ναι. Αλλά αν θέλεις να δεις πώς ονειρεύεται η πόλη το μέλλον του τουρισμού, τότε αρκεί να σταθείς στην άκρη αυτής της infinity pool και να κοιτάξεις από κάτω. Γιατί εκεί, ανάμεσα σε ουρανό και ουρανοξύστες, καταλαβαίνεις ότι το Ντουμπάι δεν σταματά να φτιάχνει τον δικό του κόσμο και σε προσκαλεί να βουτήξεις μέσα του.