Η νέα Μις Αγγλία, η 20χρονη Γκρέις Ρίτσαρντσον, μπαίνει δυναμικά στη δημόσια σκηνή όχι μόνο για την ομορφιά της, αλλά, κυρίως, για την αφοπλιστική της ειλικρίνεια. Η φοιτήτρια θεατρικών σπουδών έγινε η πρώτη ανοιχτά λεσβία γυναίκα που κατακτά τον τίτλο του διαγωνισμού, μιλώντας ευθέως για την ταυτότητά της και την περηφάνια που νιώθει γι’ αυτήν.

Την Παρασκευή 21 Νοεμβρίου, στο Γουλβερχάμπτον, η Ρίτσαρντσον ανέβηκε στη σκηνή για δεύτερη φορά και άκουσε το πολυπόθητο «Miss England 2025». Όπως είπε στο BBC, ήταν η στιγμή που ένιωσε ότι «ένα παιδικό όνειρο έγινε πραγματικότητα».

Και όμως, η διαδρομή της δεν ήταν ποτέ εύκολη. Στα σχολικά της χρόνια αντιμετώπισε σκληρό bullying για τη σεξουαλικότητά της, αλλά και για κάθε μικρή λεπτομέρεια που κάποιοι ήθελαν να της χρεώσουν. «Ήμουν 15 όταν μίλησα ανοιχτά. Μετά την πανδημία, η συμπεριφορά των συμμαθητών μου έγινε ακόμη πιο σκληρή. Αυτό επηρέασε πολύ την ψυχική μου υγεία», εξομολογήθηκε. Παρ’ όλα αυτά, σήμερα κοιτάζει πίσω με καθαρό βλέμμα και ακόμη καθαρότερη φωνή: «Αγνόησα όλη την αρνητικότητα και κατάφερα να φτάσω εδώ».

Αρχικά, είχε ετοιμάσει μια χορογραφία μπαλέτου για τον τελικό. Μόνο που ένα τραυματισμένο πόδι άλλαξε τα σχέδιά της μια εβδομάδα πριν τη μεγάλη στιγμή. Χωρίς να το πολυσκεφτεί, στράφηκε σε άλλο ταλέντο της: τη φωνή της. Και έτσι, με μια δυνατή ερμηνεία του «Never Enough» από το The Greatest Showman, κατάφερε να μαγέψει την επιτροπή και να κερδίσει το στέμμα.

Η Γκρέις Ρίτσαρντσον θα είναι η εκπρόσωπος της Αγγλίας στο Miss World 2026, που αναμένεται να διεξαχθεί στις αρχές της επόμενης χρονιάς. Αν φέρει το παγκόσμιο στέμμα στη χώρα της, θα γράψει ακόμη μία ιστορική σελίδα, καθώς η τελευταία Βρετανίδα που κέρδισε τον τίτλο ήταν το… 1964. «Θα ήταν απίστευτο. Αλλά ποτέ δεν ξέρεις πώς θα εξελιχθεί η ζωή», είπε με την ωριμότητα και την ήρεμη αυτοπεποίθηση που την χαρακτηρίζει.

Μια νέα γενιά Miss Αγγλία μόλις άρχισε, και η Γκρέις δείχνει ότι το μέλλον της ομορφιάς μπορεί να είναι και γενναίο και αληθινό.