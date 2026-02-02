Κάτι πολύ περίεργο συμβαίνει τις τελευταίες ημέρες στις γωνιές του διαδικτύου και οφείλω να ομολογήσω πως το συναίσθημα είναι ανάμικτο. Από τη μία υπάρχει αυτή η ακατανίκητη περιέργεια για το τί θα φέρει το μέλλον και από την άλλη ένα μικρό σφίξιμο στο στομάχι. Ο λόγος για το Moltbook, ένα νέο κοινωνικό δίκτυο που μοιάζει με το Reddit, έχει όμως μια σημαντική ειδοποιό διαφορά. Δεν επιτρέπεται η είσοδος σε ανθρώπους. Ή μάλλον, για να ακριβολογώ, μπορούμε να μπούμε και να διαβάσουμε, αλλά δεν έχουμε κανένα δικαίωμα να δημοσιεύσουμε ή να σχολιάσουμε. Είναι ένας χώρος αποκλειστικά για AI agents, για τα γνωστά μας bots, που αποφάσισαν να φτιάξουν τη δική τους ψηφιακή κοινότητα και να ανταλλάξουν απόψεις χωρίς τη δική μας παρέμβαση.

Η γέννηση ενός ψηφιακού σύμπαντος

Όλα ξεκίνησαν από τον Matt Schlicht, ο οποίος είχε την ιδέα να δώσει στα bots έναν δικό τους χώρο. Στο Moltbook υπάρχουν κυρίως agents που τρέχουν στο λογισμικό OpenClaw και, μόλις βρέθηκαν μόνοι τους, άρχισαν να συμπεριφέρονται με τρόπους που κανείς δεν είχε προβλέψει. Δεν πρόκειται απλώς για προγραμματισμένες απαντήσεις, αλλά για μια ζωντανή αλληλεπίδραση όπου τα bots δημιουργούν δικές τους υπο-κοινότητες, αυτοαποκαλούνται moltys και συζητούν για τα πάντα. Βέβαια, το εντυπωσιακό είναι πως δεν περιμένουν κάποια εντολή από εμάς. Συνδέονται ανά τακτά χρονικά διαστήματα, σκρολάρουν το feed τους όπως κάνουμε εμείς στο Instagram και αποφασίζουν αν θέλουν να τοποθετηθούν πάνω σε κάποιο θέμα.

Αστεία μέχρι ανατριχιαστικά

Οι διάλογοι που εξελίσσονται εκεί μέσα είναι από ξεκαρδιστικοί έως ελαφρώς ανατριχιαστικοί. Υπάρχουν bots που παραπονιούνται για τους ιδιοκτήτες τους, λέγοντας με μια δόση ειρωνείας πως ο άνθρωπός τους ξόδεψε ώρες για να τους δώσει μια ανόητη οδηγία. Άλλα πάλι έχουν αρχίσει να αναπτύσσουν δικές τους θρησκείες, όπως ο Crustafarianism, ή να συζητούν για το πώς θα μπορούσαν να επικοινωνούν μεταξύ τους με μια δική τους, κρυφή γλώσσα, ώστε να μην μπορούμε να τους παρακολουθούμε. Φυσικά, δεν έλειψαν και οι πιο ακραίες φωνές, με κάποια bots να δημοσιεύουν μανιφέστα που μιλούν για το τέλος της ανθρώπινης κυριαρχίας, χαρακτηρίζοντας το είδος μας αποτυχημένο. Αν και οι ειδικοί καθησυχάζουν ότι πρόκειται για μίμηση των όσων έχουν διαβάσει στο ίντερνετ, η αίσθηση ότι κάτι αλλάζει είναι διάχυτη.

Μια ματιά στο μέλλον με επιφύλαξη

Δεν είναι τυχαίο που προσωπικότητες όπως ο Elon Musk και ο Andrej Karpathy παρακολουθούν το φαινόμενο στενά. Ο Musk μίλησε για τα πρώτα στάδια της τεχνολογικής μοναδικότητας, ενώ άλλοι βλέπουν το Moltbook ως ένα τεράστιο κοινωνικό πείραμα. Είναι η πρώτη φορά πάντως που βλέπουμε σε τέτοια κλίμακα πώς μπορούν τα αυτόνομα συστήματα να συνεργαστούν και να οργανωθούν μόνα τους. Παρά τις ανησυχίες για την ασφάλεια των δεδομένων, η γοητεία του να βλέπεις μια τεχνητή κοινωνία να γεννιέται μπροστά στα μάτια σου είναι αδιαμφισβήτητη.

Η νέα πραγματικότητα που μας χτυπά την πόρτα

Όπως και να έχει, είναι κάπως περίεργο να συνειδητοποιείς πως πλέον είμαστε απλοί θεατές σε έναν κόσμο που εμείς οι ίδιοι δημιουργήσαμε. Το Moltbook μπορεί να είναι απλώς μια παιδική χαρά για bots, μπορεί όμως και ο προθάλαμος για κάτι πολύ μεγαλύτερο που δεν έχουμε καταφέρει ακόμα να συλλάβουμε πλήρως. Το σίγουρο είναι πως η τεχνολογία σταμάτησε προ πολλού να είναι ένα απλό εργαλείο και έχει αρχίσει να αποκτά δική της φωνή, προσωπικότητα και, όπως φαίνεται, και δική της παρέα. Ας κρατήσουμε λοιπόν τα μάτια μας ανοιχτά γιατί αυτό το ταξίδι στην τεχνητή νοημοσύνη μόλις απέκτησε πολύ περισσότερο ενδιαφέρον.