Μουσείο Λούβρου: TikTokers κρέμασαν το πορτρέτο τους δίπλα στη Μόνα Λίζα… και έμεινε εκεί μέχρι την επόμενη μέρα!

Η ασφάλεια στο Μουσείο του Λούβρου περνά μια φάση που, πώς να το πω ευγενικά, θυμίζει περισσότερο… χαλαρή σχολική εκδρομή παρά το πιο διάσημο μουσείο του πλανήτη. Τα απανωτά περιστατικά κάνουν τον γύρο του κόσμου και φυσικά εκθέτουν ένα ίδρυμα που υποτίθεται ότι φυλάει μερικούς από τους μεγαλύτερους θησαυρούς της ανθρωπότητας.

Και ενώ ακόμη δεν έχουμε συνέλθει από την αποκάλυψη ότι ο κωδικός ασφαλείας την ώρα της ληστείας ήταν “Louvre”, ένα ακόμη viral επεισόδιο ήρθε να δείξει ότι η κατάσταση μόνο προς το καλύτερο δεν πάει.

TikTok στη Μόνα Λίζα, κυριολεκτικά

Δύο TikTokers από το Βέλγιο, ο Νιλ και ο Σον, αποφάσισαν να κάνουν το πιο απλό… break-in της χρονιάς. Έφτιαξαν ένα πλαίσιο από Lego, το διέλυσαν σε κομμάτια για να το περάσουν στη ζούλα από την είσοδο και μέσα στην αίθουσα το ξαναέστησαν. Τόσο απλά, τόσο αθόρυβα.

Και τι το έκαναν; Κρέμασαν μέσα του το πορτρέτο τους, με όλη την άνεση του κόσμου, δίπλα στη Μόνα Λίζα. Την άλλη μέρα, όπως είπαν σε βελγικό μέσο, ενημερώθηκαν ότι το… καλλιτέχνημά τους ήταν ακόμα στη θέση του. Κανείς δεν μπήκε στον κόπο να το κατεβάσει. Ούτε καν μια περιπολία από περιέργεια.

Όταν έρχεται δεύτερο χτύπημα, ξέρεις ότι κάτι δεν πάει καλά

Το επεισόδιο αυτό δεν θα έκανε τόσο θόρυβο αν δεν ακολουθούσε τη λεγόμενη «ληστεία του αιώνα», όπου εννέα κομμάτια υψηλής αξίας εξαφανίστηκαν από τη συλλογή κοσμημάτων του Ναπολέοντα και της αυτοκράτειρας. Ναι, εννέα. Και όχι, δεν μιλάμε για καρφίτσες από σουβενίρ.

Οι γαλλικές αρχές έχουν ήδη συλλάβει δύο άνδρες που, σύμφωνα με τις πληροφορίες, ανήκουν στην ομάδα που οργάνωσε τη μεγάλη κλοπή. Το θέμα, όμως, παραμένει: όταν το πιο προστατευμένο μουσείο του κόσμου παίζει άμυνα σαν ομάδα 5×5 στη γειτονιά, δεν χρειάζεται καν να είσαι ειδικός για να ανησυχήσεις.