Νέα Υόρκη: Έτριψε τις φτέρνες της στο μετρό και το Instagram “αναστέναξε”!

Το μετρό της Νέας Υόρκης έχει συνηθίσει να πρωταγωνιστεί σε βίντεο με απίθανα περιστατικά, αλλά το τελευταίο στιγμιότυπο πραγματικά ξεπέρασε κάθε φαντασία. Μια νεαρή γυναίκα καταγράφηκε να τρίβει τις φτέρνες της στο πάτωμα του βαγονιού, σαν να βρισκόταν στο… σαλόνι της, αφήνοντας τους επιβάτες γύρω της αδιάφορους αλλά τα social media σε κατάσταση φρενίτιδας.

Το βίντεο που αναστάτωσε το Instagram

Στο υλικό που κυκλοφόρησε, η κοπέλα φαίνεται να απολαμβάνει την πράξη της χωρίς ίχνος ντροπής. Ξύνει επιδεικτικά τα πόδια της στο βρόμικο πάτωμα του μετρό, ενώ οι υπόλοιποι απλώς κοιτούν αλλού ή συνεχίζουν ατάραχοι το ταξίδι τους. Το βίντεο έγινε viral σε λίγες ώρες, συγκεντρώνοντας χιλιάδες αντιδράσεις, σαρκαστικά σχόλια και αναδημοσιεύσεις.

Οι αντιδράσεις των χρηστών

Οι πλατφόρμες πλημμύρισαν από σχόλια τύπου:

«Αυτό το επίπεδο αδιαφορίας πρέπει να τιμωρείται.»

«Ξύνεις τις φτέρνες σου στο Μετρό; Εντελώς τρελό.»

«Όχι, δεν μπορεί να είναι αληθινό.»

«Πού πήγε η ντροπή και η στοιχειώδης ευγένεια;»

Άλλοι χαρακτήρησαν τη σκηνή «την πιο ακραία μορφή επανάστασης», με χιούμορ φυσικά, τονίζοντας ότι λίγα πράγματα μπορούν να συγκριθούν με το θέαμα.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Luis Monteiro (@1776qqqqq)

Δεν είναι η πρώτη φορά

Το NYC Subway έχει γίνει πολλές φορές πεδίο αλλόκοτων viral στιγμών. Πρόσφατα, δύο έφηβοι φέρεται να «δανείστηκαν» άδειο τρένο για βόλτα, τραβώντας κάθε τους βήμα στις κάμερες. Το νέο περιστατικό απλώς έρχεται να προστεθεί στη μακρά λίστα περίεργων ιστοριών που γεννά καθημερινά το μετρό της Νέας Υόρκης.