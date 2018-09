Για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά ο Χρήστος Μιχαηλίδης, Ambassador της Schwarzkopf Professional Ελλάδας, κάνει υπερήφανη την Ελλάδα κερδίζοντας το δημοφιλέστερο διαγωνισμό κομμωτικής στον πλανήτη και αφιερώνει το βραβείο στην μητέρα του!

Ο Χρήστος Μιχαηλίδης, Ambassador των Essential Looks και της Schwarzkopf Professional στην Ελλάδα, συμμετέχει για δεύτερη συνεχή χρονιά ως φιναλίστ στον τελικό στα #ONESHOT HAIR AWARDS 2018 σε τέσσερις κατηγορίες: Best Hair Collection Shot, Best Haircut Shot of the Year και Best Editorial Shot of the Year και αναδείχθηκε ως Best Editorial Shot of the year 2018 International Winner!!!!

Ο Χρήστος Μιχαηλίδης, παγκοσμίου φήμης Style Director, με 20 χρόνια εμπειρίας στο χώρο, έχει καταφέρει να ξεχωρίσει και να αποκτήσει φανατικούς θαυμαστές, σε Ελλάδα και εξωτερικό. Τα τελευταία 6 χρόνια έχει δημιουργήσει το δικό του salon, με την επωνυμία Loveisinthehair.

Η Schwarzkopf Professional στην Ελλάδα, βρήκε στο πρόσωπο του Χρήστου Μιχαηλίδη, τον ιδανικό ambassador ο οποίος εκπροσωπεί το όραμά της: πάθος για τα μαλλιά και επαγγελματική υπεροχή.