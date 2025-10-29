Έχεις αναρωτηθεί ποτέ ποια πόλη θα σε έκανε να νιώσεις σαν στο σπίτι σου από το πρώτο “hello”; Μια νέα μεγάλη έρευνα του Time Out έρχεται να απαντήσει στο ερώτημα και να μας θυμίσει πως τελικά, η καλοσύνη είναι το πιο δυνατό διαβατήριο.

Όταν ένα χαμόγελο λέει περισσότερα από χίλιες λέξεις

Πόσο συχνά χαμογελάς σε έναν άγνωστο ή προσφέρεις βοήθεια χωρίς δεύτερη σκέψη; Αυτές οι μικρές, καθημερινές κινήσεις είναι που κάνουν μια πόλη να μοιάζει φιλική και «ζεστή». Το Time Out ρώτησε πάνω από 18.000 κατοίκους σε πόλεις όλου του κόσμου πόσο φιλόξενη θεωρούν την πόλη τους – και τα αποτελέσματα είναι μια ωδή στην ανθρώπινη ευγένεια.

Το Πόρτο στην κορυφή της φιλοξενίας

Η πρωτιά ανήκει στο Πόρτο της Πορτογαλίας, όπου το 85% των κατοίκων πιστεύει πως οι άνθρωποι είναι ευγενικοί, καλοσυνάτοι και πάντα πρόθυμοι να σε βοηθήσουν. Δεν είναι τυχαίο ότι το Πόρτο έχει γίνει συνώνυμο της χαράς και της θετικής ενέργειας — μια πόλη που σε αγκαλιάζει σαν παλιό φίλο.

Μπιλμπάο και Μεντεγίν: η ζεστασιά σε διαφορετικές αποχρώσεις

Στη δεύτερη θέση βρίσκεται η Μπιλμπάο της Ισπανίας, με το 71% των κατοίκων να δηλώνει περήφανο για τη φιλικότητα της πόλης του. Ζέστη, tapas και ανοιχτές καρδιές — ένας συνδυασμός που δύσκολα ξεχνάς. Ακολουθεί το Μεντεγίν της Κολομβίας (69%), επιβεβαιώνοντας ότι η Λατινική Αμερική ξέρει να σε κάνει να νιώθεις καλοδεχούμενος από την πρώτη στιγμή.

Από τη Λισαβόνα ως το Κέιπ Τάουν: η φιλικότητα δεν έχει σύνορα

Η λίστα του Time Out ταξιδεύει σε κάθε ήπειρο, από την Αφρική ως την Ασία, και από την Αμερική ως την Ευρώπη. Ανάμεσα στις πόλεις που ξεχωρίζουν βρίσκουμε το Κέιπ Τάουν, τη Λάγος, τη Μπανγκόκ, τη Λισαβόνα, αλλά και το Σικάγο και το Μπέλφαστ.

Και όσο για την Αθήνα; Μπορεί να μην μπήκε στη 20άδα, όμως ξέρουμε καλά πως όταν ένας ταξιδιώτης χαθεί στα στενά της Πλάκας, πάντα θα βρεθεί κάποιος να του δείξει τον δρόμο — και ίσως να τον κεράσει κι έναν ελληνικό!

Οι 20 πιο φιλικές πόλεις στον κόσμο

Πόρτο, Πορτογαλία Μπιλμπάο, Ισπανία Μεντεγίν, Κολομβία Κέιπ Τάουν, Νότια Αφρική Λάγος, Νιγηρία Μπράιτον, Ηνωμένο Βασίλειο Μαδρίτη, Ισπανία Λισαβόνα, Πορτογαλία Σικάγο, Ηνωμένες Πολιτείες Μπέλφαστ, Ηνωμένο Βασίλειο Ανόι, Βιετνάμ Νέα Ορλεάνη, Ηνωμένες Πολιτείες Βαλένθια, Ισπανία Γλασκώβη, Ηνωμένο Βασίλειο Αμπού Ντάμπι, Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα Τσιάνγκ Μάι, Ταϊλάνδη Μόντρεαλ, Καναδάς Σεβίλλη, Ισπανία Μπρισμπέιν, Αυστραλία Ντουμπάι, Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα

Από το Πόρτο ως τη Μπανγκόκ, ένα είναι σίγουρο, οι πόλεις μπορεί να διαφέρουν, αλλά οι άνθρωποι που χαμογελούν ειλικρινά είναι αυτοί που κάνουν τον κόσμο λίγο πιο όμορφο.