Παγκόσμια Ημέρα για την Εξάλειψη της Βίας κατά των Γυναικών! Όχι άλλη σιωπή!

Η 25η Νοεμβρίου έχει οριστεί από τον ΟΗΕ ως η Παγκόσμια Ημέρα για την Εξάλειψη της Βίας κατά των Γυναικών. Δεν είναι γιορτή. Δεν είναι μια τυπική επέτειος. Είναι μια οδυνηρή υπενθύμιση ότι για εκατομμύρια γυναίκες σε όλο τον κόσμο, και στη διπλανή μας πόρτα, το σπίτι, ο χώρος εργασίας ή ο δρόμος δεν είναι ασφαλή καταφύγια, αλλά πεδία μάχης.

Η Βία έχει πολλά πρόσωπα

Συχνά, όταν ακούμε τη λέξη «βία», το μυαλό μας πηγαίνει στα σωματικά τραύματα. Όμως, η κακοποίηση είναι σαν το παγόβουνο: τα σημάδια στο σώμα είναι μόνο η κορυφή. Κάτω από την επιφάνεια κρύβονται μορφές βίας εξίσου καταστροφικές, αλλά αόρατες:

Ψυχολογική Βία: Η υποτίμηση, η χειραγώγηση (gaslighting), ο εκφοβισμός και η απομόνωση από φίλους και οικογένεια.

Η υποτίμηση, η χειραγώγηση (gaslighting), ο εκφοβισμός και η απομόνωση από φίλους και οικογένεια. Οικονομική Βία: Ο απόλυτος έλεγχος των οικονομικών πόρων, που στερεί από τη γυναίκα την ανεξαρτησία και τη δυνατότητα διαφυγής.

Ο απόλυτος έλεγχος των οικονομικών πόρων, που στερεί από τη γυναίκα την ανεξαρτησία και τη δυνατότητα διαφυγής. Σεξουαλική Βία: Κάθε πράξη που γίνεται χωρίς τη ρητή και ελεύθερη συναίνεση, εντός ή εκτός γάμου/σχέσης.

Κάθε πράξη που γίνεται χωρίς τη ρητή και ελεύθερη συναίνεση, εντός ή εκτός γάμου/σχέσης. Λεκτική Βία: Οι ύβρεις, οι απειλές και η λεκτική ταπείνωση.

Η «Γυναικοκτονία» και η σημασία των λέξεων

Τα τελευταία χρόνια, η ελληνική κοινωνία έχει έρθει αντιμέτωπη με τη σκληρή πραγματικότητα των γυναικοκτονιών. Η χρήση του όρου «γυναικοκτονία» δεν είναι πλεονασμός. Είναι η αναγκαία κοινωνιολογική αναγνώριση ότι αυτές οι γυναίκες δολοφονήθηκαν επειδή ήταν γυναίκες, από άνδρες που θεωρούσαν ότι έχουν δικαίωμα ιδιοκτησίας πάνω στη ζωή και το σώμα τους.

Σπάζοντας τον κύκλο της ενοχής

Ένα από τα μεγαλύτερα όπλα του κακοποιητή είναι η σιωπή του θύματος. Η κοινωνία μας, δυστυχώς, συχνά ρωτάει: «Γιατί δεν έφευγε;» ή «Τι φορούσε;».

Ήρθε η ώρα να αλλάξουμε τις ερωτήσεις. Η ευθύνη βαραίνει αποκλειστικά τον θύτη. Το θύμα συχνά δεν φεύγει επειδή φοβάται για τη ζωή του, επειδή έχει εξουθενωθεί ψυχολογικά ή επειδή δεν έχει πού να πάει.

Η βία κατά των γυναικών δεν είναι ιδιωτική υπόθεση. Είναι έγκλημα και παραβίαση ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

Ένα ισχυρό μήνυμα από την Εθνική Ομάδα που έδωσε με το παρακάτω βίντεο!

Τι μπορούμε να κάνουμε;

Η εξάλειψη της βίας δεν είναι μόνο υπόθεση της πολιτείας ή της αστυνομίας. Είναι υπόθεση όλων μας:

Μην αδιαφορείς: Αν υποψιάζεσαι ότι μια γυναίκα στο περιβάλλον σου κακοποιείται, ρώτησέ την διακριτικά και δείξε διαθεσιμότητα. Εκπαίδευση: Μαθαίνουμε στα παιδιά μας – αγόρια και κορίτσια – τον σεβασμό, τα όρια και τη σημασία της συναίνεσης. Μηδενική ανοχή: Δεν γελάμε με σεξιστικά αστεία, δεν δικαιολογούμε «παρεκκλίνουσες» συμπεριφορές, δεν κατηγορούμε το θύμα (victim blaming).

Δεν είσαι μόνη

Αν βιώνεις βία, ή αν γνωρίζεις κάποια που βιώνει, να θυμάσαι ότι υπάρχει διέξοδος. Η σιωπή τρέφει τη βία, αλλά η φωνή φέρνει τη δύναμη.

Χρήσιμα Τηλέφωνα και Πόροι:

Γραμμή SOS 15900: Λειτουργεί 24/7, είναι δωρεάν και παρέχει ψυχολογική και κοινωνική στήριξη.

Λειτουργεί 24/7, είναι δωρεάν και παρέχει ψυχολογική και κοινωνική στήριξη. Συμβουλευτικά Κέντρα Γυναικών (σε όλη την Ελλάδα).

Ας κάνουμε την 25η Νοεμβρίου την αρχή του τέλους για την έμφυλη βία. Όχι άλλες χαμένες, όχι άλλες φοβισμένες. Καμία λιγότερη.