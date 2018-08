Έχεις πτυχίο σχολής fashion design από την Ελλάδα ή το εξωτερικό; Αν ναι τότε σίγουρα πρέπει να πάρεις μέρος στα New Designer Awards. Πιο συγκεκριμένα, η Αthens Xclusive Designers Week στηρίζει την ελληνική μόδα και τους νέους δημιουργούς και προσκαλεί όσους ενδιαφέρονται να υποβάλλουν την αίτησή τους για τα New Designers Αwards που θα πραγματοποιηθούν στο πλαίσιο της 24ης Εβδομάδας Μόδας 1-4 Νοεμβρίου στο Ζάππειο Μέγαρο. Ο θεσμοθετημένος διαγωνισμός Νέων Σχεδιαστών διοργανώνεται για ακόμα μια σεζόν και δίνει την ευκαιρία σε νέα σχεδιαστικά ταλέντα να παρουσιάσουν τις συλλογές τους στο κοινό και στην κριτική επιτροπή η οποία αποτελείται από επιχειρηματίες του χώρου της ένδυσης, δημοσιογράφους και καταξιωμένους σχεδιαστές μόδας.

Οι νέοι δημιουργοί που θα συμμετέχουν στα New Designers Awards θα διαγωνιστούν για τα βραβεία Best Catwalk, Best Trendesetter και Best New Designer, σημαντικά για την μετέπειτα επαγγελματική τους πορεία στην ελληνική και τη διεθνή αγορά της μόδας.

Επιπλέον, οι νέοι σχεδιαστές θα έρθουν σε επαφή με σημαντικούς φορείς του χώρου της μόδας από την Ελλάδα και το εξωτερικό, buyers και εκπροσώπους των μέσων μαζικής ενημέρωσης.