Η KnowCrunch παρουσιάζει για πρώτη φορά στη Θεσσαλονίκη το πληρέστερο crash course για copywriting. Το Copywriting for articles, social media posts & ads διάρκειας 12 ωρών, θα ξεκινήσει στις 7 Οκτωβρίου στη Θεσσαλονίκη, με εισηγητές τους καλύτερους επαγγελματίες της αγοράς, σε συνεργασία με το Deree – The American College of Greece.

Το Copywriting for articles, social media posts & ads απευθύνεται σε όσους ενδιαφέρονται να μάθουν πώς θα γράφουν άριστα copies για τα social media posts και τις διαφημίσεις του δικού τους brand ή των πελατών τους, καθώς και σε όσους θέλουν να συντάσσουν optimized άρθρα εμπλουτισμένα με σωστά keywords, ώστε να αυξήσουν το traffic στo website τους.

Το πρόγραμμα βασίζεται σε διεθνείς πρακτικές μέσα από την καρδιά των εξελίξεων την Αμερική και ανανεώνεται καθημερινά. Οι θεματικές ενότητες του προγράμματος είναι:

Writing Optimized Text for Blog Articles

Copywriting for Social Media Posts

Copywriting for Google & Social Media Ads

Η τιμή παρακολούθησης είναι 350€. Υπάρχει ειδική τιμή 200€ για φοιτητές, ανέργους και group εταιρειών. Επισκεφθείτε το website της KnowCrunch και κλείστε εγκαίρως την συμμετοχή σας στο course, πριν εξαντληθούν οι θέσεις.

Η KNOWCRUNCH είναι ένας διεθνής οργανισμός που παρέχει υψηλού επιπέδου courses, certificates & diplomas. Εξειδικεύεται στο business & entrepreneurship, marketing & digital marketing.

Το Deree – The American College of Greece είναι το παλαιότερο και μεγαλύτερο ιδιωτικό αμερικανικό εκπαιδευτικό ίδρυμα στην Ευρώπη, αναγνωρισμένο από τη New England Association of Schools and Colleges (NEASC), με περισσότερους από 2.800 σπουδαστές από 54 χώρες και περισσότερους από 50.000 απόφοιτους που ζουν και εργάζονται σε όλο τον κόσμο.