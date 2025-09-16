Ο Ρόμπερτ Ρέντφορντ πέθανε σήμερα σε ηλικία 89 ετών. Έχει γράψει το όνομά του με χρυσά γράμματα στην ιστορία του κινηματογράφου. Το πρώτο του Όσκαρ ήρθε το 1980, όταν βραβεύτηκε για τη σκηνοθεσία της ταινίας Ordinary People. Δύο δεκαετίες αργότερα, το 2002, η Ακαδημία του απένειμε και ένα τιμητικό βραβείο για το σύνολο της καλλιτεχνικής του πορείας.

Βιογραφικό

Γεννημένος στη Σάντα Μόνικα της Καλιφόρνια στις 18 Αυγούστου 1936, ο Ρόμπερτ Ρέντφορντ μεγάλωσε σε μια οικογένεια απλή και εργατική. Ο πατέρας του ξεκίνησε ως γαλατάς πριν καταλήξει λογιστής, ενώ η μητέρα του ήταν αφοσιωμένη νοικοκυρά. Με ρίζες από την Αγγλία, τη Σκωτία και την Ιρλανδία, έτσι εξηγούνται και τα χαρακτηριστικά πυρόξανθα μαλλιά του που έγιναν σήμα κατατεθέν. Στο σχολείο υπήρξε συμμαθητής του διάσημου μπειζμπολίστα Ντον Ντράισντεϊλ και συχνά περνούσε μπροστά από τα στούντιο της Fox για να ρίξει κλεφτές ματιές στους σταρ της εποχής. Στα νεανικά του χρόνια δεν έλειψαν οι σκανδαλιές, με μικροκλοπές και υπερβολικό αλκοόλ που τον εμπόδισαν να εξασφαλίσει υποτροφία για πανεπιστημιακές σπουδές.

Από τα γήπεδα στην Ευρώπη

Τελικά, χάρη στο ταλέντο του στο μπέιζμπολ, κέρδισε θέση στο Πανεπιστήμιο του Κολοράντο. Βέβαια, για να βγάλει τα προς το ζην, δούλεψε ως σερβιτόρος, ενώ αργότερα ακόμη και σε πετρελαιοπηγές. Τα χρήματα που συγκέντρωσε του έδωσαν την ευκαιρία να ταξιδέψει στην Ευρώπη, όπου έζησε περίπου έναν χρόνο, κυρίως στο Παρίσι. Επίσης, στη Φλωρεντία γράφτηκε στη Σχολή Καλών Τεχνών, ωστόσο οι αρνητικές κριτικές των καθηγητών τον οδήγησαν πίσω στην Αμερική.

Στο Μπρούκλιν παρακολούθησε μαθήματα ζωγραφικής στο Pratt Institute και για λίγο υιοθέτησε έναν μποέμ τρόπο ζωής. Σύντομα, όμως, ένας φίλος τον έπεισε να δοκιμάσει την τύχη του στην Αμερικανική Ακαδημία Δραματικών Τεχνών της Νέας Υόρκης. Η ακρόασή του εντυπωσίασε τους κριτές, που μίλησαν για το έμφυτο χάρισμά του. Έτσι ξεκίνησε το μεγάλο του ταξίδι στον κόσμο της υποκριτικής.

Μερικές από τις ταινίες που τον έχουμε δει είναι οι παρακάτω:

Butch Cassidy and the Sundance Kid (1969)

(1969) The Sting (1973)

(1973) The Great Gatsby (1974)

(1974) All the President’s Men (1976)

(1976) Out of Africa (1985)

(1985) The Horse Whisperer (1998)

(1998) Spy Game (2001)

Διακρίσεις

Η πορεία του συνοδεύτηκε από πληθώρα βραβείων όπως:

Ως ηθοποιός : Emmy β’ ανδρικού ρόλου, Χρυσή Σφαίρα «πιο πολλά υποσχόμενου ηθοποιού», δύο βραβεία BAFTA για τις ταινίες Tell Them Willie Boy Is Here και Downhill Racer.

: Emmy β’ ανδρικού ρόλου, Χρυσή Σφαίρα «πιο πολλά υποσχόμενου ηθοποιού», δύο βραβεία BAFTA για τις ταινίες Tell Them Willie Boy Is Here και Downhill Racer. Ως σκηνοθέτης : Όσκαρ Σκηνοθεσίας για τους Ordinary People.

: Όσκαρ Σκηνοθεσίας για τους Ordinary People. Ως καλλιτέχνης συνολικά: το τιμητικό Όσκαρ του 2002.

Ο Ρόμπερτ Ρέντφορντ παραμένει μέχρι σήμερα μια εμβληματική φυσιογνωμία, που συνέδεσε το όνομά του με το σινεμά τόσο μπροστά όσο και πίσω από την κάμερα.