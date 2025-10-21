Σκωτία: Γυναίκα έπεισε τους πάντες ότι μια κούκλα ήταν το νεογέννητο μωρό της!

Ένα απίστευτο σκάνδαλο έχει συγκλονίσει μια κοινότητα στη Σκωτία, όταν αποκαλύφθηκε ότι μια νεαρή γυναίκα εξαπάτησε τους φίλους και την οικογένειά της, κάνοντάς τους να πιστέψουν ότι μια κούκλα ήταν το… νεογέννητο μωρό της.

Η 22χρονη Kira Cousins από το Airdrie κατηγορείται ότι φορούσε τεχνητή κοιλιά εγκυμοσύνης και προσποιήθηκε ότι γέννησε, παρουσιάζοντας μια ρεαλιστική κούκλα τύπου Reborn ως το «κοριτσάκι» της, με το όνομα Bonnie-Leigh Joyce, εξαπατώντας έτσι τους πιο κοντινούς της ανθρώπους.

Μια «γέννα» στα social media

Η Kira ανακοίνωσε τη «γέννηση» της κόρης της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης στις αρχές Οκτωβρίου, γράφοντας ότι γέννησε μόνη της στις 10 Οκτωβρίου, με το μωρό να «ζυγίζει» 5 λίβρες και 4 ουγγιές.

Λίγες εβδομάδες πριν, δημοσίευε φωτογραφίες από υπερηχογραφήματα, βίντεο από ένα πολυτελές gender reveal party, καθώς και στιγμιότυπα που έδειχναν το «μωρό» να κλωτσάει στην κοιλιά της. Παράλληλα, παρουσίαζε ρούχα, παιχνίδια και δώρα που είχαν αγοράσει οι φίλοι της — ακόμη και ένα καρότσι αξίας 1.000 λιρών.

Η ίδια ισχυριζόταν ότι πήγαινε σε ραντεβού στο νοσοκομείο και πως οι γιατροί είχαν εντοπίσει πρόβλημα στην καρδιά του μωρού.

Το ψέμα άρχισε να ξετυλίγεται όταν συγγενείς και φίλοι συνειδητοποίησαν πως κανείς δεν είχε δει το «μωρό» να κλαίει ή να κινείται. Η Kira απέφευγε να το αφήσει σε χέρια άλλων, λέγοντας πως ήταν άρρωστο και είχε μεταφερθεί στο νοσοκομείο για εξετάσεις.

Η αλήθεια βγήκε στο φως όταν η μητέρα της μπήκε στο δωμάτιό της και βρήκε… την κούκλα. Λίγο αργότερα, σύμφωνα με μαρτυρίες, η Kira έστειλε μήνυμα στον άνδρα που πίστευε ότι ήταν ο πατέρας του παιδιού, λέγοντάς του ψευδώς πως η «κόρη» τους πέθανε.

Σε δήλωσή της στο TikTok, η Kira έγραψε: «Ήμουν στο κρεβάτι όταν η μητέρα μου μπήκε στο δωμάτιο και βρήκε ότι ήταν κούκλα. Πριν από αυτό, κρατούσα αποστάσεις από όλους. Η οικογένειά μου με αντιμετώπισε και δεν με άφησαν έτσι. Κανείς δεν ήξερε τίποτα — ούτε ο πατέρας ούτε η οικογένειά του».

Η φίλη της, Neave McRobert, αποκάλυψε πως άρχισε να υποψιάζεται την απάτη όταν η Kira διέγραψε όλες τις φωτογραφίες και τα βίντεο της «Bonnie-Leigh». Μόλις ρώτησε τον «πατέρα» του παιδιού, εκείνος επιβεβαίωσε ότι πράγματι επρόκειτο για κούκλα.

«Ήταν σοκ. Όλοι πιστέψαμε το ψέμα της. Είχε κάνει gender reveal, είχε δείξει υπερηχογραφήματα, και μάλιστα είπε ότι το μωρό είχε πρόβλημα στην καρδιά. Μας είπε ότι γεννήθηκε και ήμασταν όλοι χαρούμενοι», είπε η Neave.

Οι λεγόμενες Reborn dolls είναι εξαιρετικά ρεαλιστικές κούκλες που κοστίζουν από 30 έως και 2.000 λίρες. Πολλές από αυτές έχουν ήχους κλάματος, ψεύτικα δάκρυα, ακόμη και πάνες που «βρέχονται», κάνοντάς τες να μοιάζουν εντυπωσιακά αληθινές.

Φίλη της οικογένειας της Kira δήλωσε στην εφημερίδα Daily Record πως υποψιαζόταν από την αρχή ότι κάτι δεν πήγαινε καλά: «Την ξέρω δέκα χρόνια και έχει πει πολλά ψέματα. Όταν ήρθε σπίτι μου, η “φουσκωμένο” της κοιλιά φαινόταν ψεύτικη — έβλεπες ακόμη και τα λουριά που το κρατούσαν».

Το απίστευτο αυτό περιστατικό έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις στα social media, με πολλούς να εκφράζουν οργή και απορία για το πώς ένα τόσο περίτεχνο ψέμα μπόρεσε να κρατήσει για μήνες.