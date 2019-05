Ένα μυστήριο περιβάλλει το τι μπορεί να βρει κάποιος μέσα σε μια κομψή γυναικεία τσάντα. Αν πραγματικά βάλεις στοίχημα το μόνο σίγουρο είναι ότι θα ανακαλύψεις πράγματα που ούτε πίστευες πως υπάρχουν. Ενώ λοιπόν το περιεχόμενο της κάθε τσάντας είναι τελείως διαφορετικό, υπάρχουν κάποια βασικά στοιχεία που σε σώζουν από επείγουσες περιπτώσεις που μπορεί να προκύψουν και φυσικά είναι τα παρακάτω:

Κινητό

Πού πας χωρίς το κινητό σου; Αν έχεις βγει προς αναζήτηση καινούριου κινητού τότε ήρθε η ώρα να γνωρίσεις από κοντά το Huawei P30 lite. Με 48 mp κάμερα έρχεται για να ξεχάσει όσα ήξερες για τις φωτογραφίες από τα κινητά. Μπορείς να το βρεις σε 3 διαφορετικά μοναδικά χρώματα, το Midnight Black για εσένα που είσαι κλασική γυναίκα, το Pearl White για όποια αγαπά το καλοκαίρι και φυσικά το Peacock Blue. Μάλιστα αν κάνεις την προπαραγγελία σου άμεσα μπορείς να το αποκτήσεις μαζί με το Huawei Band 3 Pro για να είσαι και πάντα σε φόρμα αλλά να βλέπεις και όλες σου τις ειδοποιήσεις χωρίς καν να βγάλεις το κινητό σου από τη τσάντα.

Γυαλιά Ηλίου

Τα μωβ γυαλιά της Ferre θα γίνουν τα αγαπημένα σου. Ο ιδιαίτερος σχεδιασμός τους αλλά και το εντυπωσιακό χρώμα τους θα σε προτατέψουν από τον ήλιο και θα σου χαρίσουν το στυλ που πάντα ήθελες. Σχεδιασμένα για να ταιριάζουν στα περισσότερα πρόσωπα μπορείς να τα κάνεις δικά σου σε όλα τα συνεργαζόμενα καταστήματα οπτικών. Και φυσικά, μη ξεχνάς ότι θα σε βολέψουν χειμώνα – καλοκαίρι αφού οι ιδιαίτεροι λεοπάρ βραχίονες του είναι στη μόδα και αυτή τη σεζόν!

Glo

Το συμβατικό τσιγάρο δεν έχει πια θέση στην τσάντα σου από τη στιγμή που έχεις μια νέα έξυπνη επιλογή, το glo™. Άλλωστε σε ποια δεν αρέσει να μην μυρίζουν τα μαλλιά της τσιγάρο μετά από μια ατελείωτη βραδιά στο club; Καλά κατάλαβες, πρόκειται για έναν καινούριο εναλλακτικό τρόπο καπνίσματος, που ήρθε για να προσφέρει μια νέα εμπειρία απόλαυσης πραγματικού καπνού. Αυτό που το κάνει τόσο ιδιαίτερο και ξεχωριστό είναι πως ο καπνός θερμαίνεται και δεν καίγεται χάρη στη τεχνολογία Advanced Heat Technology ενώ μπορείς να απολαμβάνεις εως 30 ράβδους καπνού χωρίς ενδιάμεση φόρτιση. Επιπλέον, είναι τόσο μικρό και ελαφρύ που χωράει και στο πιο μικροσκοπικό βραδινό σου τσαντάκι! Μπορείς να το βρεις σε όλα τα καταστήματα της Nobacco, από όπου το αγόρασα και εγώ αφού είδα όλες τις επιλογές που είχα ,δοκίμασα και τις 4 διαθέσιμες γεύσεις ράβδων καπνού Neosticks, ultramarine, navy blue, yellow και green. Αν και πραγματικά δεν ήξερα τι να πρωτοδιαλέξω ανάμεσα στα 7 φανταστικά χρώματα του glo™ ,τελικά κατέληξα στο μωβ Intro Kit που έρχεται μαζί με 5 πακέτα ράβδους της επιλογής μου, τις οποίες θα βρίσκω και στα περίπτερα σε όλη την Ελλάδα! Σούπερ έτσι;

Κραγιόν

Η σειρά “this is me.“ από την essence απευθύνεται σε όλες εμάς που είμαστε όμορφες, δυναμικές, μοναδικές και ελεύθερες να δημιουργούμε το δικό μας ιδιαίτερο look! Μπορείς να ανακαλύψεις τη δική σου χρωματικά δίδυμη απόχρωση ανάμεσα από 20 κολακευτικές nude αποχρώσεις. Η ημι-ματ, μακράς διαρκείας σύσταση, των 20 nude αποχρώσεων απλώνεται απαλά -σαν φτερό- στα χείλη και προσφέρει πολύ υψηλή κάλυψη. Σχεδιασμένα για να ταιριάζουν σε διαφορετικούς τόνους δέρματος, τα προϊόντα της σειράς προσφέρουν ασορτί κραγιόν και βερνίκια νυχιών. Επιπλέον, τα κραγιόν της σειράς “this is me.“ βρίσκουν το απόλυτο ταίρι τους σε 20 βερνίκια νυχιών στις ίδιες αποχρώσεις. Η φόρμουλα των vegan βερνικιών σε nude αποχρώσεις είναι αντίστοιχη της νέας σειράς shine last & go! που κυκλοφόρησε στη σειρά άνοιξη/καλοκαίρι 2019. Στεγνώνουν απίστευτα γρήγορα και εξασφαλίζουν ένα τζελ αποτέλεσμα με βέλτιστη ανθεκτικότητα, έντονο χρώμα και φοβερή λάμψη. Η δικιά μου αγαπημένη απόχρωση είναι το No11 – amazing που ουσιαστικά πρόκειται για ένα απαλό μωβ χρώμα που απλώνεται στα χείλη και κάνει το χαμόγελο μου ακόμα πιο λαμπερό.

Αντηλιακή κρέμα για το πρόσωπο

Από το σπίτι δεν φεύγουμε ποτέ χωρίς να φορέσουμε αντηλιακή κρέμα προσώπου και αυτό ισχύει όχι μόνο για το καλοκαίρι αλλά και για το χειμώνα. Η αντηλιακή κρέμα προσώπου Ambre Solaire Sensitive Advanced Face Protection Lotion SPF50+ της Garnier, εξασφαλίζει ενισχυμένη προστασία κατά των υπεριωδών ακτίνων μεγάλου μήκους UVA. Μάλιστα, η συγκεκριμένη είναι ιδανική για τις ανοιχτόχρωμες, τις ευαίσθητες και τις επιδερμίδες που δεν αντέχουν τον ήλιο. Για εσένα που δεν θέλεις η κρέμα να αφήνει λευκά ίχνη είναι η τέλεια επιλογή.