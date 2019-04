Δεν υπάρχει τίποτα πιο όμορφο από την καλή παρέα και το καλό φαγητό! Και με αυτή τη νόστιμη συνταγή δεν υπάρχει περίπτωση να μη γίνεις η βασίλισσα της κουζίνας.

Υλικά

20 μεσαίες γαρίδες αποφλοιωμένες και εξαντλημένες

2 κουταλιές της σούπας ελαιόλαδο

1 κουταλάκι του γλυκού πάπρικα

1/2 κουταλάκι κύμινο

1/4 κουταλάκι του γλυκού σκόρδο

1/4 κουταλάκι του γλυκού αλάτι

2 φλυτζάνια λάχανο

1/4 φλιτζάνι κόκκινο κρεμμύδι κομμένο σε φέτες

1/4 φλιτζάνι κολοκυθάκια

1/2 jalapenos

1 κουταλιά μέλι

2 κουταλιές της σούπας χυμό

Λίγο ταμπάσκο

1/4 φλιτζάνι γιαούρτι

6 μικρές tortillas

Εκτέλεση

Ανακατεύουμε τις γαρίδες με το λάδι και τα μπαχαρικά σε ένα μεσαίο μπολ. Χρησιμοποιούμε αμέσως μια διάφανη μεμβάνη και τοποθετούμε στο ψυγείο για 10 λεπτά. Σε ένα τηγάνι ζεσταίνουμε λίγο λάδι και προσθέτουμε τις γαρίδες μαγειρεύοντας για 5 λεπτά.

Σε ένα μπολ ανακατεύουμε το λάχανο, το κρεμμύδι, τα κολοκυθάκια και τις πιπεριές και με ένα πλαστικό περιτύλιγμα αφήνουμε στο ψυγείο για 10 λεπτά.

Σε ένα ακόμα μπολ ανακατεύουμε το ταμπάσκο με το γιαούρτι.

Μόλις είναι όλα έτοιμα απλώνουμε στη μέση της tortilla αφού την έχουμε τηγανίσει ελαφρά λίγες γαρίδες και το λάχανο ενώ τέλος περιχύνουμε με λίγη από τη σάλτσα γιαουρτιού.

Και επειδή φυσικά «It’s all about your taste» δεν υπάρχει καλύτερη απόλαυση από το να είσαι μαζί με φίλους και να βλέπεις το νέο τηλεοπτικό σποτ της αγαπημένης σου μπύρας απολαμβάνοντας την κιόλας. Η μπίρα Fischer επιστρέφει με νέο τηλεοπτικό σποτ γεμάτο μηνύματα και μας προτρέπει να απολαμβάνουμε τη ζωή όπως ακριβώς εμείς επιθυμούμε, ανεξαρτήτως τάσεων και συμβουλών από τους εκάστοτε «ειδικούς». Στη νέα ταινία της Fischer, «It’s about your taste», μεταφερόμαστε σε μια εικονική μικρογραφία της ζωής μας, όπου παρουσιάζονται μία πληθώρα lifestyle επιλογών, ερεθισμάτων και προτάσεων. Η συμπυκνωμένη αυτή καθημερινότητα, ως γνωστόν, κατακλύζεται από την υπερπληροφόρηση και από διάφορες τάσεις που συχνά προωθούνται.

Πιο συγκεκριμένα, στο νέο τηλεοπτικό σποτ της Fischer μεταφερόμαστε σε μία παράσταση ενός μεγάλου θιάσου, o οποίος απαρτίζεται από διαφορετικά acts. Μέσα από διάφορες δράσεις και διακριτά σύμβολα-trends της εποχής, γίνεται αναφορά στις τάσεις της μόδας και σε οτιδήποτε επίκαιρο προβάλλεται από τα ΜΜΕ. Οι δράσεις αυτές παρουσιάζουν μεταξύ άλλων την τάση για συστηματική άθληση, τις ενδυματολογικές προτάσεις που αλλάζουν σε κάθε σεζόν και τα trends που υιοθετούνται σε χρόνο ρεκόρ από τα social media. Η Fischer, στο πλαίσιο αυτό, μας προτρέπει να αξιολογούμε ποια από αυτά τα trends που μας κατακλύζουν, μπορούν από απλές προτάσεις να γίνουν προσωπικές μας επιλογές, γιατί τελικά ταιριάζουν στο δικό μας μοναδικό χαρακτήρα και τρόπο ζωής.