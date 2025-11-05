Το καλύτερο ψωμί του κόσμου δεν είναι γαλλικό ούτε ιταλικό και θα σε κάνει να ξεχάσεις τη δίαιτα!

Το καλύτερο ψωμί του κόσμου δεν είναι γαλλικό ούτε ιταλικό και θα σε κάνει να ξεχάσεις τη δίαιτα!

Ξέχνα τις μπαγκέτες, τις φραντζόλες και τα προζύμια που μοσχοβολούσαν στον φούρνο της γιαγιάς. Το καλύτερο ψωμί του κόσμου, ναι, αυτό που κέρδισε την καρδιά (και το στομάχι) των food lovers παγκοσμίως, δεν έρχεται ούτε από τη Γαλλία ούτε από την Ιταλία, αλλά από την Ινδία.

Το ψωμί ως απόλαυση και πολιτισμός

Από τότε που ο άνθρωπος ανακάλυψε τη φωτιά και τον τροχό, το ψωμί έγινε σύμβολο ζωής και πολιτισμού. Από τα ταπεινά, πρώτα ζυμώματα της αρχαιότητας μέχρι τα σημερινά artisan ψωμιά που γεμίζουν τα feeds του Instagram, παραμένει ο πιο απλός και ταυτόχρονα ο πιο παρηγορητικός πειρασμός. Άλλωστε, χωρίς υδατάνθρακες, η ζωή απλώς δεν έχει την ίδια γεύση.

Οι νικητές του κόσμου: το naan βάζει φωτιά στη λίστα

Το περιοδικό TasteAtlas αποφάσισε να λύσει οριστικά τη «διαμάχη» για το ποιο ψωμί είναι το κορυφαίο. Και η απάντηση είναι… garlic butter naan! Το αφράτο ινδικό ψωμί που ψήνεται σε ταντούρ, αλείφεται με βούτυρο και σκορδάκι και μοσχομυρίζει ευτυχία. Ένα ζεστό κομμάτι αρκεί για να ξεχάσεις κάθε δίαιτα και κάθε σκέψη για «όχι υδατάνθρακες».

Η Ινδία κάνει το απόλυτο παιχνίδι

Και δεν σταματά εκεί. Η Ινδία κυριαρχεί στη λίστα, κατακτώντας και τη δεύτερη θέση με το Amritsari kulcha, ένα επίπεδο ψωμί γεμιστό με πατάτα, κρεμμύδι, cottage cheese και αρωματικά μπαχαρικά. Στην τρίτη θέση βρίσκουμε το roti canai, ένα ψωμί ινδικής καταγωγής που έκανε καριέρα στη Μαλαισία, συνδυάζοντας μοναδικά το τραγανό με το αφράτο.

Τα ψωμιά που δεν περίμενες

Ακολουθούν λιχουδιές από κάθε γωνιά του πλανήτη – από το pan de bono της Κολομβίας μέχρι το pão de queijo της Βραζιλίας. Εκεί όμως που πολλοί έμειναν με το στόμα ανοιχτό, ήταν όταν είδαν ότι η γαλλική μπαγκέτα και η ιταλική φοκάτσια δεν μπήκαν καν στο top 10. Κατέλαβαν μόλις τις θέσεις 14 και 15. Προφανώς, τίποτα δεν ξεπερνά τη μαγεία του ψωμιού με λιωμένο βούτυρο και σκόρδο.

Next time, say “yes” to naan

Την επόμενη φορά που θα παραγγείλεις ινδικό, μην μείνεις μόνο στο κάρι. Ρίξε μια ματιά λίγο πιο κάτω στο μενού και πρόσθεσε το naan στην παραγγελία σου. Σύμφωνα με τους ειδικούς, δεν είναι απλώς συνοδευτικό, είναι το νούμερο ένα ψωμί του κόσμου.

Top 10 top ψωμιά του κόσμου σύμφωνα με το TasteAtlas:

Garlic butter naan (Ινδία) Amritsari kulcha (Ινδία) Roti canai (Μαλαισία / Ινδία) Pan de bono (Κολομβία) Parotta (Ινδία) Pão alentejano (Πορτογαλία) Naan (Ινδία) Piadina Romagnola (Ιταλία) Pão de queijo (Βραζιλία) Bolo do caco (Πορτογαλία)

Το καλύτερο ψωμί του κόσμου έχει πλέον γεύση… Ινδίας.