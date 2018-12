Κάτι νέο έρχεται για να ταράξει τα μπαρ και τον τρόπο που απολαμβάνεις το ποτό σου! Ο λόγος φυσικά για το νέο Beefeater Pink που πριν λίγες ημέρες έκανε την πρώτη του επίσημη εμφάνιση σε ένα λαμπερό και ΑΠΟΛΥΤΑ ροζ πάρτι, στο κέντρο της Αθήνας, στο χώρο μόδας του Neon Raum. Από την λαμπερή αυτή εκδήλωση δεν θα μπορούσαν να λείπουν μοναδικοί καλεσμένοι και social media sweethearts απόλαυσαν την ανατρεπτική γεύση του Beefeater Pink, με φυσικό εκχύλισμα φράουλας στο οποίο οφείλει και το υπέροχο super fashionable ροζ χρώμα του.

Εκλεπτυσμένο και δροσερό χάρη στη φυσική γεύση φράουλας σε συνδυασμό με κίτρο και βότανα κέδρου, το Beefeater Pink κέρδισε τις εντυπώσεις: Οι καλεσμένοι απόλαυσαν το Pink & Tonic με Beefeater Pink και Cherry Blossom tonic, ενώ δεν έχασαν την ευκαιρία να διακοσμήσουν το ποτήρι τους με αμέτρητους διαφορετικούς τρόπους και να το φωτογραφίσουν ως must have fashion item. Live tattoo painting, ροζ φωτισμός, ροζ λιχουδιές, επιγραφές neon, disco balls κι ένας ροζ λονδρέζικος τηλεφωνικός θάλαμος δημιούργησαν την κατάλληλη ατμόσφαιρα για αμέτρητες φωτογραφίες. Το ρυθμό στη βραδιά έδωσαν οι DJs Constantine Kalfakakos & The Dreamer.

Το Beefeater Pink αντιπροσωπεύει τη νέα γενιά των gin drinkers παγκοσμίως, όλους εκείνους που δεν φοβούνται να προκαλέσουν το συμβατικό. Το λογότυπο του, εμπνευσμένο από την τέχνη του stencil είναι σχεδιασμένο σαν graffiti, αντικατοπτρίζοντας την αντίθεση της παράδοσης με το μοντέρνο – κάτι που εκφράζει με τον καλύτερο τρόπο το Λονδρέζικο πνεύμα του brand.

Το Beefeater Pink κάνει το δικό του statement, προσφέροντας μία διαφορετική εμπειρία gin. Ανακαλύψτε το και #PinkYourGin!