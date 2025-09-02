Στην Οτάβα του Ιλινόις, υπάρχει ένα νησάκι που έχει γίνει… talk of the town. Όχι γιατί έχει κάποια εξωτική παραλία ή τροπική βλάστηση, αλλά επειδή φιλοξενεί κάτι που κανείς δεν θα περίμενε: ένα αυτοκίνητο. Και μάλιστα όχι απλώς παρκαρισμένο, αλλά «εγκλωβισμένο» εκεί για περισσότερα από δώδεκα χρόνια.

Το μυστήριο του “Volvo Island”

Η μικρή αυτή νησίδα στη μέση μιας λίμνης έχει βαφτιστεί «Volvo Island» και δεν είναι υπερβολή να πούμε ότι έχει αποκτήσει φήμη αξιοθέατου. Από το 2012, πάνω στον βράχο στέκεται ένα ασημί Volvo S80 του 2001, ακίνητο, σαν να το άφησε ο οδηγός του και να μην ξαναγύρισε ποτέ.

Μάλιστα, η φήμη του είναι τέτοια που εμφανίζεται πια στους χάρτες της Google και από το 2015 υπάρχει και στο Street View, τραβώντας τουρίστες και περίεργους που θέλουν να το δουν από κοντά.

Από ορυχείο σε λίμνη, από βράχο σε αξιοθέατο

Η περιοχή δεν ήταν πάντα όπως τη βλέπουμε σήμερα. Κάποτε υπήρχε γη, συνδεδεμένη με την ακτή μέσω μιας γέφυρας. Ήταν παλιό ορυχείο που με τα χρόνια πλημμύρισε και μετατράπηκε σε λίμνη. Ο βράχος που προεξέχει έμεινε σαν μικρό νησί και… έγινε η τέλεια «θέση στάθμευσης» για το Volvo.

Η εξήγηση του ιδιοκτήτη

Ο Scott Mann, στον οποίο ανήκει ο χώρος, αποκάλυψε ότι το 2012 τοποθέτησε ο ίδιος το αυτοκίνητο εκεί, στο πλαίσιο ενός παιχνιδιού-διαγωνισμού. Στόχος; Να μαντέψουν οι κάτοικοι πώς στο καλό κατέληξε το αμάξι πάνω στον βράχο. Από τότε, το Volvo παραμένει στη θέση του, προσθέτοντας μυστήριο, ιστορίες και ένα απρόσμενο τουριστικό ενδιαφέρον.