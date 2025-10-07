Μία σκληρή μάχη ενάντια στη χρήση τεχνητής νοημοσύνης για τη δημιουργία ψεύτικων βίντεο του πατέρα της δίνει η Ζέλντα Γουίλιαμς, κόρη του αείμνηστου Ρόμπιν Γουίλιαμς. Όπως αποκάλυψε με πρόσφατη ανάρτησή της στα social media, δέχεται συχνά μηνύματα από ανθρώπους που της στέλνουν βίντεο φτιαγμένα με ΑΙ, τα οποία “αναπαριστούν” τον διάσημο ηθοποιό και κωμικό που πέθανε το 2014, σε ηλικία 63 ετών.

Η Ζέλντα, που πρόσφατα σκηνοθέτησε τη ρομαντική κωμωδία Lisa Frankenstein, δημοσίευσε ένα story στο Instagram της ζητώντας από τους χρήστες να σταματήσουν να της στέλνουν τέτοιου είδους βίντεο, όπως αναφέρει το Variety.com.

«Σας παρακαλώ, σταματήστε να μου στέλνετε βίντεο AI του μπαμπά», έγραψε η Ζέλντα. «Σταματήστε να πιστεύετε ότι θέλω να τα δω ή ότι θα τα καταλάβω – δεν θέλω και δεν θα τα καταλάβω ποτέ. Αν το κάνετε για να με ενοχλήσετε, έχω δει πολύ χειρότερα, θα σας περιορίσω και θα προχωρήσω. Αλλά, σας παρακαλώ, αν έχετε λίγη ευαισθησία, σταματήστε να το κάνετε αυτό σε εκείνον, σε μένα και γενικά σε όλους. Είναι χαζό, είναι χάσιμο χρόνου και ενέργειας, και πιστέψτε με, ΔΕΝ είναι αυτό που θα ήθελε ο ίδιος.»

Η ίδια συνέχισε, εκφράζοντας την αγανάκτησή της για τον τρόπο που η τεχνητή νοημοσύνη «διαστρεβλώνει» τα πράγματα: «Το να βλέπεις τις κληρονομιές πραγματικών ανθρώπων να συμπυκνώνονται σε κάτι που “απλώς μοιάζει και ακούγεται κάπως σαν αυτούς”, μόνο και μόνο για να παράγουν κάποιοι απαίσια βίντεο στο TikTok που τους κάνουν “κούκλες”, είναι εξοργιστικό. Δεν φτιάχνετε τέχνη, φτιάχνετε κάτι αηδιαστικά επεξεργασμένο, ένα είδος “ψηφιακού λουκάνικου”, από τις ζωές και την ιστορία της τέχνης και της μουσικής, και μετά το ταΐζετε σε άλλους με την ελπίδα να σας κάνουν ένα like. Αηδία.»

Η ανάρτησή της έκλεισε με μία αιχμηρή παρατήρηση για τη χρήση του όρου «το μέλλον»: «Και για όνομα Θεού, σταματήστε να το αποκαλείτε “το μέλλον”. Η τεχνητή νοημοσύνη απλώς αναμασά και ανακυκλώνει το παρελθόν για να το ξανακαταναλώσουμε. Είναι σαν να τρώτε περιεχόμενο τύπου Human Centipede, από το τέλος της αλυσίδας, ενώ αυτοί που είναι μπροστά γελάνε και καταναλώνουν ασταμάτητα.»

Δεν είναι η πρώτη φορά που η Ζέλντα Γουίλιαμς παίρνει θέση απέναντι στη χρήση ΑΙ στον χώρο του θεάματος. Ήδη από το 2023, όταν το σωματείο ηθοποιών SAG-AFTRA χαρακτήρισε την τεχνητή νοημοσύνη «υποχρεωτικό θέμα διαπραγμάτευσης» στις απεργίες του, η Ζέλντα είχε μιλήσει ανοιχτά για τα βίντεο που «ανασταίνουν» τον πατέρα της, χαρακτηρίζοντάς τα «προσωπικά ενοχλητικά».

«Δεν είμαι ουδέτερη σε αυτόν τον αγώνα της SAG ενάντια στην τεχνητή νοημοσύνη», είχε γράψει τότε. «Εδώ και χρόνια βλέπω πόσοι άνθρωποι θέλουν να εκπαιδεύσουν μοντέλα για να “αναστήσουν” ηθοποιούς που δεν μπορούν να δώσουν τη συγκατάθεσή τους, όπως ο πατέρας μου. Δεν είναι θεωρία, είναι πολύ πραγματικό.»

Και πρόσθεσε: «Έχω ήδη ακούσει περιπτώσεις όπου χρησιμοποιούν AI για να κάνουν τη “φωνή” του να λέει ό,τι θέλουν, και παρότι το βρίσκω προσωπικά ανατριχιαστικό, οι συνέπειες είναι πολύ πιο βαθιές από τα δικά μου συναισθήματα. Οι ζωντανοί ηθοποιοί αξίζουν να έχουν την ευκαιρία να δημιουργούν χαρακτήρες με τις δικές τους επιλογές, να δανείζουν τη φωνή τους σε κινούμενα σχέδια, να βάζουν τον ανθρώπινο κόπο και χρόνο στην τέχνη της ερμηνείας. Αυτά τα ψηφιακά “αντίγραφα” είναι, στην καλύτερη περίπτωση, μια φτωχή απομίμηση σπουδαίων ανθρώπων, και στη χειρότερη, ένα φρικτό, “Φρανκενσταϊνικό” τέρας, φτιαγμένο από τα χειρότερα στοιχεία της βιομηχανίας – αντί για αυτά που θα έπρεπε να αντιπροσωπεύει.»