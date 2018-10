Μετά από μία αναβολή λόγω των έντονων καιρικών φαινομένων που έπληξαν τη χώρα το τελευταίο διάστημα, το επετειακό και «επεισοδιακό» 10ο Greece Race for the Cure® που διοργανώνει ο Πανελλήνιος Σύλλογος Γυναικών με Καρκίνο Μαστού «Άλμα Ζωής», πραγματοποιήθηκε την Κυριακή 7 Οκτωβρίου σε κλίμα ενθουσιασμού!

Με αφετηρία το Ζάππειο και μέσα από 2 όμορφες διαδρομές, χιλιάδες συμμετέχοντες, δρομείς και περιπατητές, γυναίκες, άνδρες και παιδιά έδωσαν το «παρών» και χάραξαν δρόμο ενάντια στον καρκίνο του μαστού. Για τις γυναίκες που βιώνουν τον καρκίνο του μαστού, για την πρόληψη και την έγκαιρη διάγνωση που σώζουν ζωές, για έναν κόσμο όπου ο καρκίνος του μαστού δεν θα υπάρχει πια.

Το Greece Race for the Cure® είναι ένας αγώνας- θεσμός, ο 2ος μεγαλύτερος αγώνας Race for the Cure® παγκοσμίως και πραγματοποιείται με την έγκριση της Susan G. Komen® και τη συνδιοργάνωση του Οργανισμού Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας Δήμου Αθηναίων (ΟΠΑΝΔΑ). Φέτος, στην επέτειο των 10 ετών της Διοργάνωσης, το Greece Race for the Cure® πραγματοποιήθηκε υπό την Αιγίδα της Α.Ε. του Προέδρου της Δημοκρατίας κυρίου Προκοπίου Παυλοπούλου.

Στην εκδήλωση παρευρέθηκε ο Πρόεδρος του ΟΠΑΝΔΑ, κύριος Κωστής Μπιτζάνης, ο οποίος απηύθυνε χαιρετισμό στην εκδήλωση. Επίσης, χαιρετισμό απηύθυνε η Αντιδήμαρχος Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Πρόνοιας και Ισότητας, κυρία Μαρία Στρατηγάκη.

Η Πρόεδρος του Συλλόγου «Άλμα Ζωής», κυρία Κλεοπάτρα Γαβριηλίδου, δήλωσε:

« Τα καταφέραμε να είμαστε εδώ μαζί σήμερα και σας ευχαριστούμε για την κατανόηση και την υποστήριξη που μας έχετε δείξει αυτές τις ημέρες.

Σήμερα η μέρα αποτυπώνεται σε 2 λέξεις: Χαρά και Ζωή.

Σήμερα αποδεικνύεται πως ξεπερνάμε τις δυσκολίες και είμαστε εδώ, μάχιμες και δυνατές μέχρι ο καρκίνος του μαστού να γίνει παρελθόν.

Σήμερα χαράζουμε δρόμο, μιλάμε για τη σημασία της πρόληψης, γιορτάζουμε τη ζωή μας, όλες εμείς ο γυναίκες με τα ροζ μπλουζάκια και τιμούμε όλες εκείνες που δεν είναι πια μαζί μας. Σας ευχαριστούμε για τη αγάπη που δείχνετε στον σκοπό. Η δύναμη όλων μας μπορεί και κάνει θαύματα!

Συνεχίζουμε το «τρέξιμο» όλη τη χρονιά με προγράμματα στήριξης και ενημέρωσης, διευρύνουμε τις δραστηριότητές μας με επένδυση στην επιστημονική έρευνα και στην κάλυψη αναγκών σε δομές υγείας.

Σας ευχαριστούμε που ήσασταν μαζί μας σήμερα, στην επέτειο των 10 χρόνων της διοργάνωσης. Πάμε, λοιπόν, για τη δεύτερη δεκαετία Greece Race for the Cure®.

Ραντεβού την Κυριακή 29 Σεπτεμβρίου 2019…καιρού επιτρέποντος! »