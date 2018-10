Για 5η συνεχόμενη χρονιά πραγματοποιήθηκε το καθιερωμένο πλέον Vans Shop Riot Greece, το Σάββατο 6 Οκτωβρίου στο Maroussi Skatepak, συγκεντρώνοντας περισσότερο κόσμο από κάθε άλλη χρονιά, σε μια ημέρα αφιερωμένη στην skate κουλτούρα και όχι μόνο. Γιορτάζοντας τα 10 χρόνια του ευρωπαϊκού θεσμού Vans Shop Riot Series, η φετινή στάση στην Αθήνα ήταν πιο δυνατή από ποτέ, με τους skaters της εγχώριας σκηνής στα καλύτερά τους και πολλές άλλες εκπλήξεις σε όλη τη διάρκεια του διαγωνισμού. 10 skateshops από την Ελλάδα και την Κύπρο, με ομάδες των 3 riders, διεκδίκησαν την πολυπόθητη θέση στον μεγάλο πανευρωπαϊκό τελικό στο Μιλάνο, δίπλα στα καλύτερα skate shops της Ευρώπης.

Το MicroXtreme κατέκτησε την 3η θέση και το χρηματικό έπαθλο των 750€, ενώ ο μεγάλος τελικός -μία από τις καλύτερες ‘μάχες’ στην πενταετή ιστορία του contest- δόθηκε ανάμεσα στο Color Skates και το Slut Boardshop. Ο μεγάλος νικητής όμως είναι μόνο ένας και αυτή τη φορά ήταν το Slut Boardshop, κατακτώντας την 1η θέση, το χρυσό εισιτήριο για το Μιλάνο, αλλά και το χρηματικό έπαθλο των 1.500€ μαζί με δώρα από την Spitfire. Το Color Skates, με μία επίσης εξαιρετική εμφάνιση και πολύ κοντά στη βαθμολογία της πρώτης θέσης, κατέκτησε τελικά τη 2η θέση και το χρηματικό έπαθλο των 1.000€

Νικητής του Spitfire Best Trick αναδείχθηκε ο Πάνος Λούπης με το υψηλότερο indy grab στο quarter, κερδίζοντας το έπαθλο των 500€. Για ακόμα μια χρονιά επίσης, το SkateYou challenge, χαρακτηρίστηκε από φαντασία και δυνατές μάχες στον αγωνιστικό χώρο. Οι συμμετέχοντες κλήθηκαν για rides σε ζευγάρια και νικητές αναδείχθηκαν ο Giorgio Zavos με τον Σόλωνα Χαριτονίδη, οι οποίοι εκτέλεσαν αριστοτεχνικά ένα διπλό σετ.

Φυσικά, το Vans Shop Riot δεν θα μπορούσε να μη γιορτάσει τα 10 του κεράκια με πολλές ακόμα εκπλήξεις, βάφλες Vans και hot dogs για τον κόσμο, αλλά και πολλά δώρα που μοιράζονταν στο κοινό καθόλη τη διάρκεια του event. Στο Vans Shop Riot συμμετείχαν επίσης, το Barber Rules και το Darkside Tattoo Society, με δώρα για τους νικητές και εκπλήξεις για τον κόσμο στο Maroussi Skatepark. To φετινό Vans Shop Riot Greece φιλοξένησε και ένα special Girls Skate Session, όπου τα κορίτσια με τις σανίδες τους κυριάρχησαν στο χώρο και εντυπωσίασαν το κοινό. Για πρώτη φορά φέτος μία skater, η Ασημίνα Μανούσκου, κατάφερε να κάνει ollie στο double set και έγραψε ιστορία. Με DJ-set σε όλη τη διάρκεια του διαγωνισμού, η μουσική έδινε τον ρυθμό στο κοινό και τους συμμετέχοντες, ενώ η βραδιά απογειώθηκε με δυνατά punk rock lives, με τους Day Oof & Despite Everything να ‘οργώνουν’ τη σκηνή του event, ξεσηκώνοντας το κοινό και τους riders.

Τέλος, το πιο ιδιαίτερο κομμάτι αυτής της γιορτής ήταν ένα special donation activation από τη Vans και το Free Movement Skateboarding, για την προώθηση και την υποστήριξη μαθημάτων skate. Στην πρωτοβουλία αυτή, συμμετείχαν δωρίζοντας σανίδες και hardware tools τα παρακάτω skateshops: Color Skates, Motel Shop, Rooms 19-20, MicroXtreme, MINOS, Ministry of Concrete & Slut Boardshop. Μέχρι την επόμενη χρονιά… Athens stay tuned!