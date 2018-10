Εντάξει νομίζω ότι τώρα επιστρέψαμε όλοι μα όλοι από τις διακοπές, φτάνει παιδιά δεν έχει άλλο (και απευθύνομαι σε μερικούς που ακόμα τα σαββατοκύριακα βρίσκονται στις παραλίες). Εσύ λοιπόν τι θα κάνεις αυτό το σαββατοκύριακό; Να μείνεις μέσα αποκλείεται! Οι προτάσεις που σου έχουμε; Αρκετές! Πάμε να τις δούμε!

Το Σάββατο 13 Οκτωβρίου, στο κατάστημα της Λ. Κηφισίας 76, στο Μαρούσι από τις 10:30 – 13:30 τα ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ εγκαινιάζουν την 1η Παιδική Γωνιά όπου σε συνεργασία με το Nickelodeon προσκαλεί όλους τους μικρούς φίλους, να δοκιμάσουν τα πιο λαχταριστά, πιο ωραία και πιο υγιεινά γλυκά, να χαρούν με τους ήρωες από το Nickelodeon την Ντόρα την μικρή εξερευνήτρια, τον Μπομπ το Σφουγγαράκη και να πάρουν τα δώρα τους. Σε κάθε Ζαχαροπλαστείο ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ έχει δημιουργηθεί ειδική κατασκευή “Παιδική Γωνιά” με γλυκά εξαιρετικής ποιότητας, με τα πιο υγιεινά και θρεπτικά συστατικά για τα παιδιά.

Επίσης μπορείς να πας στο σεμινάριο Είμαστε γυναίκες, ρε γαμώτο, και μπορούμε καλύτερα! από τη Βίκυ Τσώκου στις 19:00 στα Public Συντάγματος

Πιστεύετε κι εσείς πως μια όμορφη ζωή όχι μόνο σάς αξίζει, αλλά είναι και υποχρέωσή σας να την κάνετε να συμβεί; Αν ναι τότε σας περιμένουμε στο βιωματικό σεμινάριο με θέμα: «Είμαστε Γυναίκες, ρε γαμώτο, και μπορούμε καλύτερα!» Το σεμινάριο βασίζεται στο ομώνυμο βιβλίο της life coach Βίκυς Τσώκου, που καθοδηγεί και εμψυχώνει τις γυναίκες να δημιουργήσουν μια ζωή που εναρμονίζεται με το πώς θέλουν να δουν τον εαυτό τους και τις σχέσεις τους. Το σεμινάριο αυτό θα δώσει απαντήσεις σε θέματα όπως: Για ποιο λόγο θεωρείτε ότι οι σχέσεις σας καταλήγουν να γίνονται πεδίο μάχης; Για ποιο λόγο οι διαμάχες σας είναι άνισες, παρόλο που η ισότητα ανάμεσα στα δύο φύλα θεωρείται δεδομένη; Γιατί σήμερα, που οι γυναίκες έχουν καριέρα, είναι ανεξάρτητες και δυναμικές, φροντίζουν την εξωτερική τους εμφάνιση και έχουν περισσότερες εμπειρίες πάνω στο σεξ, είναι πιο μόνες και πιο απελπισμένες από ποτέ; Ποιοι είναι οι λάθος κανόνες πάνω στους οποίους στηρίζονται οι σημερινές σχέσεις, με αποτέλεσμα να γίνονται όλο και πιο δύσκολες; Υπάρχουν σύγχρονες μέθοδοι ώστε οι σχέσεις να γίνουν επιτέλους ολοκληρωμένες και απολαυστικές; Στο τέλος θα ανακαλύψετε ότι όχι µόνο μπορείτε καλύτερα, αλλά και ότι έχετε τη δύναμη να αλλάξετε την τύχη σας, τις σχέσεις σας και, εφόσον το θέλετε, ακόμα και τον κόσμο γύρω σας.

Κάνε μια βόλτα από τα Notos για να θαυμάσεις τις νέες υπέροχες βιτρίνες και που ξέρεις ίσως και να μπεις μέσα για τη συνέχεια!

Τα πολυκαταστήματα notos, πιο ανανεωμένα από ποτέ και με άκρως φθινοπωρινή διάθεση, υποδέχτηκαν και φέτος τη νέα σεζόν με μία καλλιτεχνική νότα στις βιτρίνες τους. Για το λόγο αυτό συνεργάστηκαν με τον καταξιωμένο δημοσιογράφο Θανάση Λάλα, ο οποίος με τη δημιουργική του ματιά, έδωσε μία ανατρεπτική artistic πνοή στις βιτρίνες, εναρμονίζοντάς τες με τα χρώματα, τη μόδα και τη διάθεση της εποχής. Σε κάθε βιτρίνα φιλοξενείται και από ένα έργο του κου Λάλα, το οποίο είναι άρρηκτα συνδεδεμένο με τον χώρο της μόδας και της ομορφιάς. Ο κος Λάλας στην πορεία της δημοσιογραφικής του καριέρας, μεταξύ άλλων, έχει πάρει συνεντεύξεις από σπουδαίους εκπροσώπους των χώρων αυτών, όπως οι Donattela Versace, Franco Moschino, Giorgio Armani, Luciano Benetton, Ines de la Fressange, Victor & Rolf, Miguel Fluxa Camper, Azzedine Alaia. Χαρακτηριστικό είναι το γεγονός πως σε καθεμία από τις συνεντεύξεις, ο κος Λάλας σχημάτιζε το περίγραμμα των παλαμών του κάθε συνεντευξιαζόμενου, ενώ στη συνέχεια τους έβαζε να υπογράφουν και να γράφουν ένα moto τους. Τέλος, παρενέβη καλλιτεχνικά γύρω από τις παλάμες, με διάφορα σχέδια και χρώματα.

Ζήσε μια ξεχωριστή εμπειρία

Το The Mall Athens θα δώσει και πάλι τη δυνατότητα στους επισκέπτες του να περιηγηθούν και να απολαύσουν μια σειρά από ποικίλες εικαστικές εκθέσεις και καλλιτεχνικές δράσεις, σε συνεργασία με σημαντικά Ιδρύματα, Μουσεία και περισσότερους από 100 διακεκριμένους και ανερχόμενους νέους δημιουργούς. Όλες οι δράσεις του θα είναι προσβάσιμες κατά τις ώρες λειτουργίας του The Mall Athens με δωρεάν είσοδο για όλους ενώ μέρος των εσόδων της έκθεσης «Περίπατος» και της έκθεσης «Το Περιδέραιο των Ευχών» θα διατεθεί για τις ανάγκες του «Όλοι Μαζί Μπορούμε»

Συγκεκριμένα οι επισκέπτες θα έχουν τη χαρά να περιηγηθούν ανάμεσα σε ολοκληρωμένα αφιερώματα, παρουσιάσεις και εκθέσεις σημαντικών έργων όπως επίσης και πρωτότυπες εκθέσεις σχεδιασμένες ειδικά για το Art Take Over II σε συνεργασία με Μουσεία και Ιδρύματα. Ανάμεσά τους, η έκθεση «Η Γκαρνταρόμπα μιας Κυρίας, με τη συμμετοχή του Ιδρύματος Άγγελου & Λητώς Κατακουζηνού», η εκθέση «Τα Εργαλεία ενός Ράφτη / Τα Εργαλεία ενός Παπουτσή» από τη μοναδική στο είδος της ιδιωτική συλλογή εργαλείων του Άγγελου Κωνσταντακάτου και η έκθεση του Μουσείου Ελληνικής Παιδικής Τέχνης με τίτλο «Στο Δάσος της Τέχνης».

Επίσης, το σύγχρονο εικαστικό πρόγραμμα του «ART TAKE OVER II» περιλαμβάνει εκθέσεις ζωγραφικής και digital art, γλυπτικής της σημαντικής μας εικαστικού Χριστίνας Σαραντοπούλου και εικαστικού κοσμήματος, ενώ παράλληλα διοργανώνεται ο διαγωνισμός ασπρόμαυρης θεματικής φωτογραφίας με τίτλο «Σκάλες της Αθήνας»,, σε συνεργασία με τη δυναμική ψηφιακή κοινότητα ΚΑΘΕ ΣΑΒΒΑΤΟ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ και τον ιδρυτή της ομάδας, δημοσιογράφο Νίκο Βατόπουλο.

Επιπλέον, συγκεντρώνοντας σημαντικούς και νεότερους εκπροσώπους της σύγχρονης ελληνικής ζωγραφικής, σχεδιάστηκε η ομαδική εικαστική έκθεση με τίτλο «ΠΕΡΙΠΑΤΟΣ / PERIPATOS». Ενώ παράλληλα, η ομαδική έκθεση εικαστικού κοσμήματος με τίτλο “Το Περιδέραιο των Ευχών / Wish Necklace” συγκεντρώνει τα έργα 14 σημαντικών σχεδιαστών, όπου μέρος των εσόδων θα διατεθεί για τις ανάγκες του «Όλοι Μαζί Μπορούμε».

Ακόμη, στο πλαίσιο της δράσης του «ART TAKE OVER ΙΙ», θα πραγματοποιηθεί και η εικαστική δράση “The Mall Athens”, κατά τη διάρκεια της οποίας φοιτητές και απόφοιτοι του Α’ Εργαστηρίου Ζωγραφικής της Ανώτατης Σχολής Καλών Τεχνών (ΑΣΚΤ) σε συντονισμό του Καθηγητή της ΑΣΚΤ Άγγελου Αντωνόπουλου, μετέτρεψαν το 1ο επίπεδο του The Mall Athens σε υπαίθριο εργαστήριο, ζωγραφίζοντας μπροστά στο κοινό την πρώτη εβδομάδα της δράσης και εκθέτοντας τα έργα τους στη συνέχεια. Τέλος, καθημερινά απογευματινά και ολοήμερα σαββατιάτικα εικαστικά εργαστήρια για παιδιά και ενήλικες με ελεύθερη συμμετοχή, ολοκληρώνουν τη δράση.