Το κοκτέιλ δεν είναι αμιγώς καλοκαιρινό ποτό και οι μύστες της απόλαυσης το γνωρίζουν ήδη αυτό. Δεν είναι τυχαίο άλλωστε ότι το απόλυτο φεστιβάλ των κοκτέιλ πραγματοποιείται τον Δεκέμβριο, στην μαγευτική Θεσσαλονίκη!

Το World Class Fine Drinking, συνεπές στην ανάδειξη της κουλτούρας του καλού ποτού, παρουσιάζει το World Class Fine Drinking Cocktail Festival: Classics with a Twist. Σύγχρονες εκδοχές εμβληματικών κλασικών κοκτέιλ από 27 μπαρ της πόλης θα σαγηνεύσουν τους επισκέπτες με την παρουσία, το άρωμα και τη γεύση τους.

Κατά τη διάρκεια του φεστιβάλ θα είναι διαθέσιμες οι δημιουργικές παραλλαγές στα παρακάτω κλασικά κοκτέιλ : Cardhu 12yrs Single Malt Whisky Old Fashioned, Cardhu 12yrs Single Malt Whisky Manhattan, Don Julio Tequila Margarita, Don Julio Tequila Paloma, Roe & Co Whiskey Sour, Zacapa Solera 23 Rum Daiquiri, Zacapa Solera 23 Rum Old Fashioned, Tanqueray No. TEN Gin Negroni, Tanqueray No. TEN Gin Martini, CÎROC Vodka Cosmopolitan και Ketel One Vodka Moscow Mule.

Το φεστιβάλ ανοίγουν τα μπαρ SpeakEasy Floor, The Bar L.A.B, Dio Con Dio, Three Pieces, Chilai, U-Bar, Salto, On the Road και The Hub House με μια σειρά διαχρονικών σερβιρισμάτων. Τη δεύτερη ημέρα, τη σκυτάλη παίρνουν τα Calderon, Navona, Noell, Charlie, The Rockfellas, Ciel, Cottage, MOI και Blanc Gastrobar. Την τρίτη και τελευταία μέρα, το φεστιβάλ κλείνουν τα The Blue Cup, Tribeca, Ensayar, Γορίλας, Αίγλη Γενί Χαμάμ, Cin- Cin, Apallou, Mistral Seaside, Paraty & Loft.

Επιπλέον, οι επισκέπτες θα έχουν τη δυνατότητα να απολαμβάνουν και διαφορετικές προτάσεις urban street food από το Mahalo Food Truck και το Paola Mobile Pizzeria.

Φεστιβάλ χωρίς μουσική δεν γίνεται, οπότε οι My Excuse θα εμφανιστούν την Πέμπτη 12 και το Σάββατο 14 Δεκεμβρίου, σε ένα καταπληκτικό live act, ενώ την Παρασκευή 13 τη σκηνή θα κατακτήσουν οι Souled Out σε ένα live που δε θέλεις να χάσεις.

Το World Class Fine Drinking Cocktail Festival, θα συνεχιστεί φυσικά και μετά το τριήμερο –ως είθισται- στα 27 συμμετέχοντα μπαρ της Θεσσαλονίκης έως και τις 22 Δεκεμβρίου με ειδικά σχεδιασμένα Fine Drinking μενού.

Info: 12-14/12, Αποθήκη Γ’, Λιμάνι Θεσ/νικης, από τις 20.00.

Προμηθεύσου το βραχιολάκι Cocktail Festival (10€) για την είσοδό σου και 2 cocktail serves. Η είσοδος επιτρέπεται μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών.

Για περισσότερες πληροφορίες για το World Class Fine Drinking Cocktail Festival Θεσσαλονίκης, επισκεφτείτε την σελίδα του World Class στο Facebook @WORLDCLASSGREECE