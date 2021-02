To World Class, για περισσότερα από 11 χρόνια έχει αποτελέσει πηγή έμπνευσης για bartenders σε όλο τον κόσμο. Πρόσφατα πραγματoποιήθηκε με επιτυχία, μέσω του ειδικά σχεδιασμένου World Class Studios 2021 Webinar, η έναρξη του διαγωνιστικού μέρους του για το 2021. Το World Class Greece παρουσίασε την πρωτοβουλία Book Your Lab. Μέσω των Book Your Lab, προσφέρονται δωρεάν χώροι με εξοπλισμό σε πόλεις ανά την Ελλάδα σε όσους bartenders δεν έχουν πρόσβαση στο μπαρ τους εξαιτίας της πανδημίας.

Oι bartenders που επιθυμούν να μάθουν ποιος είναι ο κοντινότερος συνεργαζόμενος χώρος, μπορούν να επικοινωνήσουν απευθείας με τους local Brand Ambassadors. Υπεύθυνοι είναι η Ηρώ Καλομοίρη (@irokalomiri) για την Αθήνα και ο Γιώτης Αγγελίδης (@giotis_angelidis_) για την Θεσσαλονίκη και υπόλοιπη Ελλάδα ως τις 7 Φεβρουαρίου. Όσοι επιθυμούν να λάβουν μέρος, πρέπει να επιλέξουν τη θεματική που τους κέντρισε το ενδιαφέρον. Στη συνέχεια καλούνται να δημιουργήσουν τη δική τους πρωτότυπη συνταγή και να την υποβάλλουν μέχρι τα μεσάνυχτα της 21ης Φεβρουαρίου στην ειδική πλατφόρμα www.diageobarcademy.gr

Κατά τη διάρκεια του εκπαιδευτικού World Class Studios 2021 Webinar, έξι προηγούμενοι Έλληνες World Class νικητές παρουσίασαν τις διαγωνιστικές ενότητες.

-Ketel One Vodka Sweet Spot, με τον Αλέξη Σιμωνίδη, Greece World Class Winner 2016:

Με επίκεντρο τη βιωσιμότητα και την υποστήριξη και ανάδειξη της εγχώριας κοινότητας, η θεματική ενότητα Ketel One Sweet Spot παρουσίασε την σημασία γλυκαντικών παραγόντων σε cocktail παρασκευές με βάση την Ketel One Vodka.

-Tanqueray No. TEN Gin – Heart of Gold, με τον Μανώλη Λυκιαρδόπουλο, Greece World Class Winner 2015:

Το βοτανικό προφίλ του Tanqueray No.TEN, αποτέλεσε τη βασική πηγή έμπνευσης. Η θεματική ενότητα Heart of Gold πραγματεύεται τη διαδικασία εκχύλισης βοτανικών συστατικών και εσπεριδοειδών για την παρασκευή long drink & cocktail.

-Don Julio Blanco Tequila – Underground Agriculture, με τον Νίκο Σουρμπάτη Greece World Class Winner 2019:

Στο επίκεντρο αυτής της ενότητας βρίσκεται η ultra-premium τεκίλα Don Julio. Στόχο έχει να αναδείξει δύο εξαιρετικά σημαντικούς παράγοντες στην παραγωγική διαδικασία της Don Julio, αυτόν της καλλιέργειας και της χειρωνακτικής συγκομιδής των φυτών της μπλε αγαύης, που αποτελούν τη βάση για να αποκτήσει η τεκίλα Don Julio όλα αυτά τα γευστικά χαρακτηριστικά που την έχουν καθιερώσει ως την πρώτη ultra-premium τεκίλα στο Μεξικό.

-Roe & Co Irish Whiskey – Batched & Ready to Go, The Punch Modernism με τον Αχιλλέα Πλακίδα, Greece World Class Winner 2018:

Με αφετηρία την παγκόσμια τάση των Ready to Drink (RTDs) και των canned cocktails, o Αχιλλέας Πλακίδας ανέδειξε βασικές τεχνικές λεπτομέρειες για τη σωστή διαδικασία pre-batching, συντήρησης καθώς και εμφιάλωσης ενός σύγχρονου cocktail, με βάση το Roe & Co Irish Whiskey.

-Cardhu 12 yrs Single Malt Scotch Whisky- Τhe Rule of Three, με τον Θοδωρή (Τεό) Σπυρόπουλο, Greece World Class Winner 2014:

Αυτή η ενότητα, εστίασε στην μακρόσυρτη και συνάμα παραδοσιακή διαδικασία απόσταξης του σκωτσέζικου Cardhu 12 yrs Single Malt. Ανέδειξε την δημιουργία διαχρονικών cocktail με τρία μόνο συστατικά.

-Zacapa Solera 23 Rum – From Cask to Cocktail, με την Ηλία Μαρινάκη Greece World Class Winner 2010:

Στην τελευταία θεματική ενότητα, αναδείχθηκε η καθοριστική σημασία που έχουν τα διαδοχικά βαρέλια παλαίωσης στα αρώματα και τις γευστικές νότες που αποκτά ένα εκλεκτό απόσταγμα, όπως το ρούμι Zacapa Solera 23, καθώς και τις μεθόδους ανάμιξης που αναδεικνύουν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο αυτά τα αρώματα σε ένα τελικό σερβίρισμα.