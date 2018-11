Πόσο καλά γνωρίζεις τον θρύλο της τεκίλας αλλά και τον συνεχιστή του; Τώρα σου δίνεται η ευκαιρία να γνωρίσεις και τους δύο από κοντά καθώς θα κάνουν μια μοναδική guest εμφάνιση στο Noel. Την Τρίτη 6 Νοεμβρίου, μετά τις 21:30, ο Tomas Estes και ο γιός του Jesse θα βρίσκονται πίσω από την μπάρα του Noel, στο χώρο του Μπλε, όπου θα δημιουργήσουν cocktails με την τεκίλα Ocho και θα σας ξεναγήσουν στο κόσμο της Αγαύης.

Ο Tomas Estes, χαρακτηρίζεται ως ο παγκόσμιος guru της τεκίλας. Ιδιοκτήτης μπαρ και εστιατορίων τα τελευταία 39 χρόνια, του έχει αποδοθεί δύο φορές ο τίτλος του «Πρεσβευτής της Tequila στην Ευρώπη», από το Mexican National Tequila Chamber, ενώ έχει λάβει και βραβείο επιτεύγματος από το περιοδικό «Theme». Το 2008, ίδρυσε την Tequila Ocho, την πρώτη single-field Tequila. Την αγάπη του για την τεκίλα τη μετέδωσε και στον γιό του ο οποίο έχει αναλάβει ενεργό ρόλο συνεχιστή, με το ίδιο πάθος για την Αγαύη.

Ο Jesse Estes έχει δουλέψει πίσω από μεγάλες και διάσημες μπάρες όπως τα: The Lonsdale, Green & Red, All Star Lanes, Callooh Callay, The Luggage Room, και το 2013 χαρακτηρίστηκε από τη Huffigton Post ως ένας από τους καλύτερους Bartenders του Λονδίνου. Έχει στο ιστορικό του σειρά διακρίσεων σε διαγωνισμούς cocktail ενώ πλέον βρίσκεται στη θέση του κριτή σε σημαντικούς θεσμούς bartending.



Η Ocho είναι η μοναδική “Single Estate” τεκίλα που κυκλοφορεί στην αγορά. Η φιλοσοφία πίσω από τη δημιουργία της, είναι ανάλογη με αυτή της του κρασιού και βασίζεται στην επίδραση του μικροκλίματος στο τελικό γευστικό και αρωματικό αποτέλεσμα. Κάθε χρόνο, η συγκομιδή της πρώτης ύλης, της μπλε αγαύης γίνεται από ένα διαφορετικό κομμάτι γης, με αποτέλεσμα να αναδεικνύονται όσο δυνατόν περισσότερα αρώματα και επιρροές του περιβάλλοντος, σε κάθε ξεχωριστή και μοναδική έκφρασή της, εκπλήσσοντας ευχάριστα τους θαυμαστές της και προσφέροντας την πολυπλοκότητα του χαρακτήρα της.

Την λοιπόν, Τρίτη 6 Νοεμβρίου πατέρας για γιος, θα βρεθούν πίσω από την μπάρα του Noel και θα «παίξουν» με την Ocho, προσφέροντας μοναδικές γεύσεις σε όσους βρεθούν.