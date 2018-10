Μη κοιτάς που εγώ σήμερα φόρεσα over the knee μπότες (ήταν που δεν ταίριαζαν άλλες στο look), ο καιρός είναι υπέροχος και ένας φανταστικός ήλιος ξεπροβάλλει πίσω από τα σύννεφα. Και επειδή όλη η εβδομάδα θα πάει κάπως έτσι, έλα τώρα μη μου πεις ότι θα κάτσεις μέσα.

Δευτέρα 29/10

Ο Red και η Mandy, ένα περιθωριακό και αγαπημένο ζευγάρι, ζουν γαλήνια στο δάσος, μέχρι που το καταφύγιο τους δέχεται ανελέητη επίθεση από μία παρανοϊκή θρησκευτική σέκτα με επικεφαλής τον σαδιστή Jeremiah. Ο Red επιβιώνει και εξαπολύει ένα μανιασμένο ανθρωποκυνηγητό που κορυφώνεται σε αιματοκύλισμα.

Διάρκεια: 121′

Τρίτη 30/10

Με τις πιο τρομακτικές σειρές και ταινίες του Netflix μέσα από την WIND VISION μπορούν να γιορτάσουν το Halloween οι λάτρεις τηλεοπτικού «τρόμου». Η συνδρομή του Netflix δίνεται δώρο για 12* μήνες με κάθε νέα συνδρομή WIND VISION, που πραγματοποιείται στα καταστήματα WIND σε όλη την Ελλάδα ή ηλεκτρονικά μέχρι και την Τετάρτη 31 Οκτωβρίου. Οι εξαιρετικές επιλογές σειρών και ταινιών του Netflix υπόσχονται απρόσμενες συγκινήσεις και ρίγη φόβου στο τηλεοπτικό κοινό. «Οι Δαίμονες του Χιλ Χάουζ», «Stranger Things», «Η Νταντά», «Αιχμάλωτα Δαιμόνια», «Απόστολος», μεταφέρουν τους τηλεθεατές σε σκοτεινούς κόσμους για να ζήσουν την υπερφυσική ατμόσφαιρα από τον καναπέ τους. Ειδικά «Οι Δαίμονες του Χιλ Χάουζ» ήρθαν για να ανατρέψουν τις μέχρι τώρα προσεγγίσεις σεναρίων τρόμου. Πρόκειται για την τηλεοπτική μεταφορά και σύγχρονη εκδοχή της κλασικής νουβέλας τρόμου «The Haunting of Hill House» της Shirley Jackson, που θεωρείται ως μια από τις καλύτερες ιστορίες φαντασμάτων του 20ου αιώνα. Αφηγείται την ιστορία πέντε παιδιών που μεγάλωσαν στο πιο διάσημο στοιχειωμένο σπίτι της Αμερικής. Μετά την αυτοκτονία της μικρότερης αδελφής τους, ως ενήλικές πλέον, συναντιούνται ξανά και αναγκάζονται να αντιμετωπίσουν φαντάσματα του παρελθόντος. Κάποια είναι απλά στο μυαλό τους και άλλα κρύβονται στις σκιές του Χιλ Χάουζ. Μέχρι που μπορεί να φτάσει κανείς για να σωθεί όταν η ζωή γίνεται επικίνδυνη; Και τα 8 επεισόδια της σειράς είναι διαθέσιμα στο Netflix μέσα από την WIND VISION.

Τετάρτη 31/10

Για μία ακόμη χρονιά τα Amigos γιορτάζουν την πιο σημαντική γιορτή της Μεξικάνικης παράδοσης, την «Ημέρα των Νεκρών» (Día de los Muertos)!Tην Τετάρτη 31/10 λίγο μετά τις 9 το βράδυ το Amigos Νέας Σμύρνης και αντίστοιχα την Πέμπτη 1 Νοεμβρίου το Amigos Γλυφάδας, σας προ(σ)καλούν να ζήσετε «σαν πραγματικοί Μεξικάνοι» με δύο ξεχωριστές fiestas που θα κυριαρχεί η live latin μουσική και φυσικά οι αυθεντικές Μεξικάνικες γεύσεις! Οι έμπειροι face painters θα σας κάνουν να νοιώσετε αναπόσπαστο κομμάτι της Μεξικάνικης κουλτούρας ενώ ο Tsiago και η Anastasia, με την latin χορευτική ομάδα των Amigos, θα σας καθοδηγήσουν στα βήματα της salsa… παρέα πάντα με την «καλύτερη frozen μαργαρίτα της πόλης»(5€)! Γνωρίστε την εμπειρία των μοναδικών «Día de los Muertos» βραδιών με άφθονη Tequila Jose Cuervo… μόνο στα Amigos

Πέμπτη 1/11

Ψάχνεις κάτι ιδιαίτερο για σήμερα; Ο όμιλος Πανά και το Δειπνοσοφιστήριον Catering ανακοίνωσαν τη στρατηγική συνεργασία τους με ένα ξεχωριστό corporate πάρτι, στο Private House του Island. Οι δυο εταιρείες με πολλά χρόνια εμπειρίας και επιτυχιών στον χώρο της εστίασης, ενώνουν τις δυνάμεις τους, με το Δειπνοσοφιστήριον να αναλαμβάνει αποκλειστικά τις υπηρεσίες catering για όλους τους χώρους εκδηλώσεων του Island.

Παρασκευή 2/11

Ο Baba Stiltz, έρχεται στο club του Ρομάντσο για να επιβεβαιώσει τη φήμη που εδώ και καιρό έχει σχηματιστεί γύρω από το όνομά του.Ο Baba Stiltz είναι παραγωγός από τη Στοκχόλμη της Σουηδίας που αψηφά την κατηγοριοποίηση. Γεννημένος το 1993, ο Stiltz έπαιζε μουσική από παιδί, σπούδασε σε σχολή μπαλέτου για αρκετά χρόνια και γύρω στην ηλικία των 15 ετών, άρχισε να κυκλοφορεί δικές του δουλειές. Με ήδη 19 singles EPs και ένα άλμπουμ στο ενεργητικό του (σε σημαντικά labels όπως XL Recordings, Studio Barnhus, Svensk Bas και Public Possession), χρησιμοποιεί απρόσκοπτα από deep house μέχρι R&B στοιχεία, περνώντας ενδιάμεσα και από όλα τα υπόλοιπα.

Σάββατο 3/11

Μετά από μία ήδη επιτυχημένη σεζόν, ο Δάκης, ο Πάνος Δέρβος και η Έλενα Περβαινά, επιστρέφουν και πάλι στο Explorer’s Bar του NJV Athens Plaza για να μας κρατήσουν συντροφιά τις Παρασκευές και τα Σάββατα του χειμώνα με υπέροχες μελωδίες και γνωστά τραγούδια. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο βράδυ στον ημιόροφο του NJV Athens Plaza, το Explorer’s Bar, ένα από τα καλύτερα bar της Αθήνας, μας χαρίζει μοναδικές βραδιές απόλαυσης γεμάτες μουσική και τραγούδι παρέα με εξαιρετικά cocktails, κρασιά και επιλογές φαγητού.Αυτό τον χειμώνα απολαύστε Σαββατοκύριακα γεμάτα μουσική στο ωραιότερο και κεντρικότερο σημείο της πόλης με την καλύτερη παρέα. Τηλ. κρατήσεων: (+30) 210 3352400

Κυριακή 4/11

Το foodathlon έρχεται και συνδυάζει σημαντικά αθλητικά γεγονότα της πατρίδα μας, με τη γαστρονομική κουλτούρα και τον πολιτισμό του τόπου μας, προσφέροντας μοναδικές εμπειρίες αλληλεπίδρασης σε όλους. Αυτόν τον Νοέμβριο, με αφορμή τον Αυθεντικό Μαραθώνιο της Αθήνας που συγκαταλέγεται στα κορυφαία αθλητικά γεγονότα του πλανήτη, προσελκύοντας μεγάλο αριθμό επισκεπτών από το εξωτερικό, το foodathlon κάνει την επίσημη πρώτη του εμφάνιση την εβδομάδα ακριβώς πριν τον Μαραθώνιο από τις 04/11 έως τις 11/11/2018. Ως αρωγός της όλης προσπάθειας και ταυτόχρονα δημιουργός πολυεμπειριών, το foodathlon μας καλεί όλους, Έλληνες και ξένους, να γνωρίσουμε το ξεχωριστό μονοπάτι εμπειριών που προσφέρει, αναδεικνύοντας τη σημασία και τα οφέλη που απορρέουν από το συνδυασμό του αθλητισμού, της ισορροπημένης διατροφής, και της αειφορίας στην γαστρονομία και εν γένει στη δημιουργία συνθηκών ευζωίας. Άλλωστε, αυτή τη στιγμή, δεν υπάρχει καμία αντίστοιχη πρωτοβουλία, στοχευμένη σε μια ολιστική προσέγγιση. Για αυτό είναι άκρως σημαντικό ότι ως πρωτοπόροι, δημιουργούμε τις προϋποθέσεις να επικοινωνήσουμε τους 3 βασικούς πυλώνες της ευζωίας, χρησιμοποιώντας ταυτόχρονα ως αφορμή ένα από τα σημαντικότερα αθλητικά γεγονότα της σύγχρονης εποχής, το Μαραθώνιο της Αθήνας, τον Αυθεντικό.Το concept του foodathlon επικεντρώνεται σε 3 βασικούς πυλώνες: i) Fitness, ii) Nutrition και iii) Wellness, με επίκεντρο την Aειφορία και την Ευζωία (Sustainable Living). Για αυτό άλλωστε, οι συνδημιουργοί του foodathlon ένωσαν τις δυνάμεις τους και προσφέρουν, για κάθε μία από τις παραπάνω θεματικές ενότητες, αξιόλογες υπηρεσίες υψηλής ποιότητας.