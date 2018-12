Βροχές και αρκετό χιόνι προβλέπεται για αυτή την εβδομάδα όμως εμάς δεν θα μας πτοήσει, έτσι δεν είναι; Φτάνουμε λοιπόν όλο και πιο κοντά στα Χριστούγεννα, φόρα τα γιορτινά σου και φύγαμε για βόλτες και αυτή την εβδομάδα!

Δευτέρα 17/12

O μισός Ατλάντειος Άρθουρ Κέρι ξεκινά για το υποθαλάσσιο ταξίδι της ζωής του- μία επική διαδρομή που δεν θα τον αναγκάσει απλώς να αντικρίσει τον πραγματικό του εαυτό, αλλά να ανακαλύψει αν είναι άξιος να πραγματοποιήσει αυτό για το οποίο ήταν προορισμένος από τότε που γεννήθηκε… Να γίνει ο άξιος βασιλιάς της Ατλαντίδας που θα σώσει τον λαό και θα γίνει ήρωας!

Τρίτη 18/12

Το Public και οι εκδόσεις Καστανιώτη σας προσκαλούν στην παρουσίαση του νέου βιβλίου του Θοδωρή Τσεκούρα, «Το Αγριότρενο», την Τρίτη 18 Δεκεμβρίου, στις 21:00, στο Public Café Συντάγματος. Για το βιβλίο, εκτός από τον συγγραφέα, θα μιλήσουν οι:

Αλεξάνδρα Κ* / συγγραφέας

Κίμωνας Φραγκάκης / δημοσιογράφος

Χρήστος Χωμενίδης / συγγραφέας

Ένας νεαρός διαφημιστής έχει καταφέρει να ζει εξαργυρώνοντας τα μοναδικά ταλέντα του: τους ψυχαναγκασμούς και τις φοβίες του. Όμως κάποιο πρωί, ο ήχος του τηλεφώνου τον οδηγεί σε ένα πέρασμα προς ένα μυστικό δάσος, που κατοικείται από εκκεντρικούς κυνηγούς, οι οποίοι –χωρίς ποτέ να τον ρωτήσουν για τ’ όνομά του– τον αποκαλούν «Σακάκι». Εκεί συναντάει παράφρονες μοναχούς, αρχαίους Έλληνες θεούς, αρκούδες και ελάφια που μιλάνε και φαντάσματα στρατιωτών του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Από τη μία μέρα στην άλλη, ένας άνθρωπος που η ζωή του ήταν μια διαρκής διαδρομή ανάμεσα στο γραφείο και το σπίτι, βρίσκεται να στήνει ενέδρες για να πιάσει σύννεφα, να ερωτεύεται τη θεά Άρτεμη, να συναντάει τους νεκρούς γονείς του μέσα σε ένα υποβρύχιο που βυθίστηκε στο Ιόνιο, να ακούει τα μυστικά των μυρμηγκιών, να μαθαίνει το μέλλον της ανθρωπότητας από τον ίδιο τον μάντη Τειρεσία και να κυνηγάει, μαζί με έναν άντρα που τον φωνάζουν Δάσκαλο, ένα τρένο που δραπέτευσε από τις ράγες του πριν από εβδομήντα χρόνια.

Τετάρτη 19/12

H 3η σεζόν της υποψήφιας για 2 βραβεία Emmy κωμικής σειράς, The Good Place, με τους Τεντ Ντάνσον και Κρίστεν Μπελ είναι ήδη εδώ. Η σειρά θα προβάλλεται κάθε Παρασκευή βράδυ στις 21.00 στο COSMOTE CINEMA 4HD, ενώ κάθε επεισόδιο -μετά την προβολή του- θα είναι διαθέσιμο on demand στην υπηρεσία COSMOTE TV PLUS. Στην πρεμιέρα του 3ου κύκλου, ο Μάικλ επιστρέφει στη Γη για να δώσει στους Έλενορ, Σίντι (Γουίλιαμ Τζάκσον Χάρπερ), Ταχάνι (Τζαμίλα Τζαμίλ) και Τζέισον (Μάνι Τζακίντο) μια μικρή βοήθεια, όταν βλέπει ότι οι αρχικές προσπάθειές τους να γίνουν καλύτεροι άνθρωποι αποτυγχάνουν.Το κανάλι COSMOTE CINEMA 4HD, όπως και όλα τα κανάλια COSMOTE CINEMA, είναι διαθέσιμα μέσα από το κινητό, το tablet ή τον υπολογιστή μέσω της υπηρεσίας COSMOTE TV GO από οποιοδήποτε δίκτυο σταθερής ή κινητής στην Ελλάδα αλλά και εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Πέμπτη 20/12

Την Πέμπτη 20 Δεκεμβρίου και καθώς πλησιάζουμε στο τέλος του χρόνου, το Ρομάντσο φιλοξενεί ακόμα ένα “Hoop it!” πάρτι, αυτή τη φορά σε χριστουγεννιάτικο mood και όπως πάντα, με πολύ χορό και hula hoop. Το event είναι ανοικτό για όλους όσους θέλουν να γνωρίσουν τον πολύχρωμο κόσμο των hoops, αλλά και για τους έμπειρους hoopers. Κι αν δεν έχετε hoops ή παρέα, δεν πειράζει, θα βρείτε εκεί!Οι δραστηριότητες του Xmas Hoop Party, ξεκινούν στις 19.00 με ένα hoop workshop για όλους και μετά από ένα μικρό διάλειμμα με free soft drinks στο μπαρ του Ρομάντσο, το πάρτι συνεχίζεται με ένα γιορτινό hoop show από την ομάδα του Hoop it! και Hoop Jam για όλους, με συνοδεία ποτού.

Παρασκευή 21/12

Στο ολοκαίνουριο φαντασμαγορικό μιούζικαλ της Disney, η Μαίρη Πόπινς επιστρέφει για να βοηθήσει την νέα γενιά των Μπανκς να ξαναβρεί τη χαμένη χαρά και τη μαγεία της ζωής. Σ’ αυτή την εντυπωσιακή υπερπαραγωγή, το κοινό θα παρασυρθεί στον νοσταλγικό, συγκινητικό, απολαυστικό και μελωδικό κόσμο που σκηνοθετεί ο μάστερ στο είδος Rob Marshall (Chicago, Into the Woods). Την εμβληματική νταντά σε νέες πρωτότυπες περιπέτειες υποδύεται η βραβευμένη με Χρυσή Σφαίρα Emily Blunt (The Girl on the Train), ενώ ο Lin-Manuel Miranda (Hamilton) υποδύεται τον φίλο της Τζακ, έναν αισιόδοξο φανοκόρο που φέρνει το φως -και τη ζωή- στους δρόμους του Λονδίνου. Στην ταινία εμφανίζονται επίσης οι Ben Whishaw (Spectre), Emily Mortimer (Hugo), Julie Walters (Harry Potter), Colin Firth (The King’s Speech), Meryl Streep (Florence Foster Jenkins), Angela Lansbury και Dick Van Dyke. Η Disney φέρνει σε πέρας ένα υπερφιλόδοξο έργο –με υπόκρουση ολοκαίνουρια τραγούδια- και στολίζει τα φετινά Χριστούγεννα με αξέχαστες δόσεις παραμυθιού, παιδικής φαντασίας και αμετάκλητης ελπίδας ότι όλα, πάντα, θα πάνε καλά, φτάνει να αφεθούμε στη μαγεία.

Σάββατο 22/12

Tο Hard Rock Cafe Athens εμπλουτίζει την εορταστική του ατμόσφαιρα ενισχύοντας τα ειδικά menu των γιορτινών ημερών με μια σειρά από μοναδικά signature cocktails, σχεδιασμένα ώστε να δώσουν μια «έξτρα» δόση γιορτινού cheer στις εξόδους σας αυτές τις γιορτές!Η μοναδική αυτή συλλογή από εορταστικά cocktails έχει τίτλο “Celebrate the Joy of the season” και αποτελεί την συνέχεια της εορταστικής επικοινωνίας του Hard Rock που μας καλεί να γιορτάσουμε την χαρά που μας δίνει η συνύπαρξη με αγαπημένα μας πρόσωπα. Στην ίδια λογική λοιπόν, τα signature cocktails “Celebrate the Joy of the season” αποτελούν «πειραγμένες» εκδοχές κλασσικών και αγαπημένων cocktails τα οποία έχουν εμπλουτιστεί για να αποκτήσουν έναν πιο εορταστικό αέρα και ακόμα πιο πλούσιες γεύσεις! Πιο συγκεκριμένα, φέτος τις γιορτές το Hard Rock Cafe Athens σερβίρει ειδικά για αυτές τις εορταστικές ημέρες (και νύχτες) τα Pomagranate Cider Sangria, Rock House Rum Punch, Sparkling Mojito Royale, Rhythm & Rosé Mule και Maple Smoked Old Fashioned. Από την απλή sangria, που εμπλουτίζεται με ρόδι, μηλίτη και Bacardi Limon και το κλασσικό mojito που αναβαθμίζεται με Bacardi Premium Rum και prosecco έως και το παραδοσιακό mule που ενισχύεται με ροζέ Torres de Casa, αυτές τις γιορτές το Hard Rock έχει ένα cocktail για κάθε γούστο και κάθε περίσταση!

Και μην ξεχνάτε, το Hard Rock Cafe Athens έχει ετοιμάσει για εσάς και special menus, τα οποία θα σερβίρονται καθ’ όλη τη διάρκεια των γιορτών και τα οποία αποτελούν το ιδανικό pairing για τα “Celebrate the Joy of the season” cocktails! Τα εορταστικά cocktails “Celebrate the Joy of the season” θα διατίθενται μέχρι και τις 29/01!

Κυριακή 23/12

Το εκπτωτικό χωριό McArthurGlen, και φέτος τα Χριστούγεννα, μάς προσφέρει την απόλυτη εμπειρία Χριστουγεννιάτικου shopping για όλη την οικογένεια με επιλογές για μοναδικά δώρα για τα αγαπημένα σας πρόσωπα, έως και 70% πιο φθηνά σε όλα τα αγαπημένα designer brands.Κι οι εκπλήξεις δε σταματούν εδώ, για όλο τον Δεκέμβρη, οι μικροί μας φίλοι διασκεδάζουν δημιουργικά στο Χριστουγεννιάτικο εργαστήρι, που θα είναι διαθέσιμο από τις 11.00 έως τις 15.00 κάθε Σάββατο και Κυριακή που είναι ανοιχτά τα εμπορικά καταστήματα αλλά και τις παραμονές των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς στον 1ο όροφο του εκπτωτικού χωριού. Η ομάδα του My Playce θα προσφέρει δημιουργική απασχόληση για τα παιδιά, σε Χριστουγεννιάτικο κλίμα: χειροτεχνίες με Χριστουγεννιάτικα δεντράκια με κουκουνάρια, χρώμα, πηλό και glitter, χριστουγεννιάτικες κάρτες για τους αγαπημένους μας και στολίδια για το έλατό μας θα δώσουν γιορτινή λάμψη στις οικογενειακές βόλτες στο εκπτωτικό χωριό McArthurGlen.