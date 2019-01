Καλή εβδομάδα! Αν και η αλήθεια είναι πως είμαι σίγουρη πως θα είναι καλή, βέβαια θα υπάρξουν κάποιες βροχές που ίσως δεν τις περιμένουμε αλλά παρόλα αυτά μια φανταστική εβδομάδα ξεκινά και είμαι σίγουρη πως μπορούμε να σου βρούμε 7 μέρη για να περάσεις υπέροχα. Ξεκινάμε τις βόλτες λοιπόν;

Δευτέρα 28/1

Το Vodafone TV υποδέχεται το National Geographic+, την πρωτοποριακή υπηρεσία on demand διανομής συναρπαστικού περιεχομένου ντοκιμαντέρ, η οποία καλύπτει πάνω από 40 διαφορετικές θεματικές κατηγορίες όπως Διάστημα, Ιστορία, Επιστήμη, Κλιματική Αλλαγή, Προσωπικότητες, Παγκόσμιοι Πολιτισμοί, Δεινόσαυροι, Αυτοκίνητα, Είδη Υπό Εξαφάνιση κ.α. Έτσι, οι συνδρομητές του Vodafone TV έχουν πλέον πρόσβαση σε περισσότερα από 700 επιλεγμένα συναρπαστικά ντοκιμαντέρ, παρουσιασμένα σε 40+ θεματικές κατηγορίες με την υπογραφή του National Geographic, με την καλύτερη ποιότητα θέασης. Παράλληλα, αξιοποιώντας τις μοναδικές λειτουργίες του Vodafone TV, για να μη χάνουν καμία λεπτομέρεια από τα αξιοπερίεργα του πλανήτη, οι συνδρομητές μπορούν να απολαμβάνουν το περιεχόμενο:

όποτε και από όπου επιθυμούν (On Demand)

σε ταυτόχρονη θέαση με άλλα προγράμματα του Vodafone TV (σε διαφορετικές οθόνες)

με άλλα προγράμματα του Vodafone TV (σε διαφορετικές οθόνες) μέσα από τηλεόραση , κινητό , ή tablet

, , ή δυνατότητα παρακολούθησης offline (μέσω temporary download)

χωρίς κενό ανάμεσα σε επεισόδια, για αδιάκοπη, συνεχή παρακολούθηση

Τρίτη 29/1

Το γευστικό ταξίδι συνεχίζεται! Στο εστιατόριο GB Roof Garden, o Chef de Cuisine Δημήτρης Μπούτσαλης δημιούργησε ένα εντυπωσιακό μενού εμπνευσμένος από το διάσημο Wellington. Ανακαλύψτε το ‘The Grand Wellington’ και απολαύστε 3 δημιουργικές παραλλαγές του του θρυλικού αυτού πιάτου.

Τετάρτη 30/1

Το Chefi ξεκινά το 2019, με εμπλουτισμένο μενού και πρωτότυπες γευστικές βραδιές εμπνευσμένες από το δημιουργικό DNA του. Στην πρώτη από αυτές, την Τετάρτη 30 Ιανουαρίου 2019 μας προτείνει ένα Magic Mushroom Menu, που σίγουρα θα εντυπωσιάσει τους λάτρεις του είδους, ενώ δίνει σε όλους τη δυνατότητα να δοκιμάσουν εκπληκτικές συνταγές με βάση το συγκεκριμένο υλικό σε ένα εκτενές degustation menu που περιέχει: Cappuccino μανιταριών, τυρί taleggio, σπιτικό κρουτόν, Λάχανο σαβόι, γέμιση μανιτάρια, chorizo, hollandaise τρούφας, Stroganoff μανιταριών, φάβα, καραμελωμένα κρεμμύδια, μπαλσάμικο, Ριζότο porcini, δενδρολίβανο, μαυροδάφνη, Μοσχαράκι ταρτούφο, πουρέ σελινόριζας, κόκκινο κρασί, νιόκι, Σοκολάτα CHEFI style, ganache λευκής σοκολάτας με άρωμα τρούφας, crumble φουντούκι, παγωτό.

Πέμπτη 31/1

Μία ληστεία πάει στραβά και τα θύματα είναι πολλά. Ο μόνος επιζών ληστής (Μάθιου Μοντίν) παθαίνει αμνησία και δεν θυμάται πού έκρυψε 500.000 δολάρια. Όταν μία μυστηριώδης ομάδα τον βγάζει από το νοσοκομείο για να βρει τα λεφτά, του χορηγεί ένα πειραματικό φάρμακο που στέλνει το μυαλό του σε άλλες εποχές, αποκαλύπτοντας κρυμμένα μυστικά. Όσο ο αστυνομικός (Σιλβέστερ Σταλόνε) βρίσκεται στα ίχνη του, ο ληστής παλεύει να θυμηθεί πριν ένας ξεχασμένος εχθρός τον ανακαλύψει και τον προλάβει.

Παρασκευή 1/2

Σήμερα θα αράξουμε στο σπίτι και θα παραγγείλουμε από το Wolt. Στη χώρα μας, ξεκινά από γειτονιές όπως το Χαλάνδρι, το Μαρούσι, το Χολαργό, την Κηφισιά, την Αγία Παρασκευή και το Ψυχικό, συνεργαζόμενη ήδη με περισσότερα από 50 εστιατόρια (μεταξύ τους και τα Vegan Fairies, Big Cahuna, Il Covo, Caffé I Frati, Κρήσσα Γη, Penny Lane, Nama) και σύντομα θα επεκταθεί και στην υπόλοιπη Αθήνα, διευρύνοντας το δίκτυο των συνεργαζόμενων εστιατορίων. Χάρη στη Wolt, απολαμβάνει κανείς τα αγαπημένα του πιάτα από τα καλύτερα εστιατόρια, όπου κι αν βρίσκεται. Η παραγγελία γίνεται εύκολα και απλά μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα με πιστωτική ή χρεωστική κάρτα, πάντα online είτε στο εύχρηστο app (διαθέσιμο σε AppStore και Google Play) είτε στο wolt.comΕκτός από την ταχύτητα στην παραγγελία και την ασφάλεια στη συναλλαγή, η Wolt διακρίνεται από μερικά ακόμη χαρακτηριστικά που την ξεχωρίζουν από παρόμοιες πλατφόρμες και κάνουν τη συνολική εμπειρία food delivery πολύ πιο απολαυστική:

Μπορείτε να παρακολουθείτε online την παραγγελία σας καθ’ όλη της τη διάρκεια, γνωρίζοντας κάθε στιγμή σε ποιο στάδιο προετοιμασίας βρίσκεται το φαγητό σας ή που κινείται ο οδηγός που θα σας το παραδώσει.

Σας δίνει τη δυνατότητα να προσκαλέσετε φίλους σας να δοκιμάσουν τη Wolt και να επωφεληθείτε, τόσο εκείνοι όσο κι εσείς, με έκπτωση ή επιστροφή 5 ευρώ ο καθένας για την επόμενη παραγγελία.

Σάββατο 2/2

Σήμερα στις 22.00 κάνει πρεμιέρα στο COSMOTE CINEMA 4HD το ιστορικό δράμα Gunpowder με πρωταγωνιστές τον υποψήφιο για Emmy, Κιτ Χάρινγκτον (Game of Thrones), και την Λιβ Τάιλερ (Armageddon, The Lord of the Rings, Robot & Frank). Η σειρά, που βασίζεται σε πραγματικά γεγονότα, ακολουθεί στην Αγγλία του 1605, τον 33χρονο Ρόμπερτ Κάτεσμπι (Κιτ Χάρινγκτον) και μια ομάδα νέων ριζοσπαστών που σχεδιάζουν την ανατίναξη του Κοινοβουλίου και το θάνατο του Βασιλιά.

Κυριακή 3/2

Μια ακόμα έκπληξη περιμένει του φίλους του Blends, με ένα ολοκαίνουργιο live performance που φιλοξενεί τις Κυριακές αφού η μοναδική Έλενα Δομάζου θα βρίσκεται στο αγαπημένο meeting point της Γλυφάδας με ανεβασμένη διάθεση, ερμηνεύοντας αγαπημένες ελληνικές επιτυχίες. Η εντυπωσιακή ερμηνεύτρια που γνωρίσαμε μέσα από το The Voice, έρχεται για να δώσει ρυθμό στις Κυριακές με ένα πλούσιο πρόγραμμα και με τις μοναδικές μουσικές επιλογές από τον DJ George Klo θα ξεσηκώσουν τους επισκέπτες του Blends. Το ατμοσφαιρικό Blends σας περιμένει για να κλείσετε το Σαββατοκύριακό σας με τον πιο κεφάτο τρόπο, παρέα φυσικά με γευστικές επιλογές από τον ανανεωμένο κατάλογο του αλλά και μοναδικά signature cocktails.