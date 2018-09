Μπορεί σε κάποιους από εμάς να μην αρέσει καθόλου το φθινόπωρο και γινόμαστε «αλλεργικοί» όταν ακούμε «καλό χειμώνα» μα ας σκεφτούμε λογικά, έχει και αυτό τα τυχερά του. Οι βραδιές είναι ιδανικές για να να χαλαρώσεις σπίτι παρέα με το ταίρι σου και να ξεκινήσετε μια καινούρια σειρά. Εμείς σου βρήκαμε όχι μια αλλά 45 νέες σειρές για να δεις και κυριολεκτικά να κολλήσεις. Αναλυτικά οι πρεμιέρες, που είναι προγραμματισμένες το επόμενο διάστημα:

Σεπτέμβριος : 14 νέες σειρές και νέοι κύκλοι σειρών έρχονται τον Σεπτέμβριο στην COSMOTE TV. Ξεχωρίζουν –αμέσως μετά την παγκόσμια προβολή τους– η πρεμιέρα των δραματικών σειρών A Million Little Things (28/9, 22.00) με τον υποψήφιο για Emmy Ρον Λίβινγκστον και A Discovery Of Witches (15/9, 23.00), το reboot της εμβληματικής σειράς της δεκαετίας του 80’, Magnum P.I. (25/9, 23.00), η ιατρική σειρά New Amsterdam, που διαδραματίζεται στο παλαιότερο δημόσιο νοσοκομείο της Αμερικής (27/9, 23.00), καθώς και η δραματική σειρά FBI, από τον βραβευμένο με Emmy Ντικ Γουλφ και την ομάδα πίσω από το franchise «Law & Order (26/9, 22.00). Παράλληλα, λίγο μετά την παγκόσμια πρεμιέρα τους, θα προβληθούν στην COSMOTE TV, ο 2ος κύκλος της δραματικής ιατρικής σειράς The Resident (25/9, 21.00) και η 3η σεζόν του reboot της κλασικής σειράς των 80s, Macgyver (30/9, 23.00).

Στο πρόγραμμα του Σεπτεμβρίου ξεχωρίζει επίσης η πρεμιέρα της δραματικής σειράς της βραβευμένης σεναριογράφου Άμπι Μόργκαν (Η Σιδηρά Κυρία, Σουφραζέτες) The Split (κάθε Δευτέρα στις 23.00), αλλά και η επιστροφή με νέο κύκλο του βραβευμένου με Emmy The Late Late Show with James Corden (5ος κύκλος, 8/9, 21.00). Στο COSMOTE CINEMA 4HD επιστρέφουν επίσης το αγαπημένο Unreal, που ολοκληρώνεται με τον 4ο κύκλο (9/9, 23.00), η βασισμένη σε ιστορικά γεγονότα και urban legends κωμική σειρά Urban Myths, με διπλά

επεισόδια (2ος κύκλος, 9/9, 21.00 & 21.30), η κωμική σειρά Sick Note, με διπλά επεισόδια, με τον Ρούπερτ Γκριντ του Harry Potter (2ος κύκλος, 17/9, 21.00 & 21.30), η συνέχεια του 2ου κύκλου του Private Eyes (κάθε Δευτέρα στις 22.00) με τον Τζέισον Πρίσλεϊ και το The Heart Guy με 3ο κύκλο (7/9, 21.00).

Οκτώβριος : Πολυαναμενόμενες συνέχειες δημοφιλών σειρών έρχονται και τον Οκτώβριο στην COSMOTE TV. Η πολιτική σειρά Madam Secretary με την Τέα Λεόνι επιστρέφει με τον 5ο κύκλο (9/10, αμέσως μετά την Αμερική) με εμφανίσεις από τους Χίλαρι Κλίντον, Μαντλίν Ολμπράιτ και Κόλιν Πάουελ. Παράλληλα, τον ίδιο μήνα έρχονται το In the Long Run, με σεναριογράφο και πρωταγωνιστή της σειράς τον Ίντρις Έλμπα και το Deutschland ’86, ενώ λίγες ώρες μετά την παγκόσμια πρεμιέρα τους ξεκινούν ο 3ος κύκλος της κατασκοπικής σειράς Berlin Station (15/10), το remake της δημοφιλούς σειράς των 90’s Charmed (15/10), οι 2οι κύκλοι των σειρών Trapped (29/10) και Midnight Texas (27/10) και η σειρά The Rookie (17/10) με τον Νέιθαν Φίλιον του Castle.

Νοέμβριος: Ο μήνας ξεκινά στην COSMOTE TV με το πολυσυζητημένο φινάλε του βραβευμένου με 2 Χρυσές Σφαίρες και 7 Emmy House of Cards. Ο 6ος κύκλος, έχει στον πρωταγωνιστικό ρόλο την Ρόμπιν Ράιτ, πλαισιωμένη από νέα ονόματα όπως η Νταϊάν Λέιν και ο Γκρεγκ Κινίαρ, ενώ στο σενάριο επιστρέφει ο υποψήφιος για OSCAR® Μπο Γουίλμον. Τον ίδιο μήνα, επιστρέφει το Wynonna Earp με 3η σεζόν, ενώ πρεμιέρα κάνει και η σειρά Designated Survivor με τον Κίφερ Σάδερλαντ. Το προσεχές διάστημα αναμένεται και η 3η σεζόν της σειράς εποχής The Last Kingdom με τον Αλεξάντερ Ντρέιμον, η κωμική σειρά I Feel Bad, η νέα μίνι σειρά του BBC, Press και η ιταλικής παραγωγής σειρά My Brilliant Friend.