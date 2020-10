Το Thank You, Next είναι μεγαλύτερη ελληνική κοινότητα του Facebook. Πρόκειται για μία ομάδα 400,000 χρηστών, οι οποίοι μοιράζονται και διαβάζουν τις ιστορίες απόρριψης που έχουν βιώσει στα ερωτικά τους. Χιούμορ, συμπαράσταση αλλά και κατακραυγή δεν λείπουν από τις αντιδράσεις σε κάθε post, κάτι που κάνει την ομάδα ακόμη πιο ενδιαφέρουσα. Μέχρι και celebrities όπως ο Μύρωνας Στρατής έχουν μοιραστεί τα “TYN” (Τhank You, Next) που τους έχουν δώσει. Αυτή η ιστορία που ακολουθεί όμως, είναι μία που έχει συμβεί σε όλους μας.

Πόσες φορές έχουν πάει όλα ανέλπιστα καλά με το «αίσθημα», για να έρθει μία στραβή και να μας τα χαλάσει όλα; Πόσες φιλόδοξες βραδιές κατέληξαν να είναι μόνο ενδιαφέρουσες ιστορίες για να λέμε στους φίλους μας; Μία από αυτές είναι η ακόλουθη, η οποία μάλιστα είναι και σε βίντεο αντί για facebook post, που προέκυψε από την συνεργασία της DUO Greece με το Thank You, Next.

Το DUO ως το πιο νεανικό brand προφυλακτικών βρήκε ακόμη μία φορά τον τρόπο να «μπει» στις πολύ προσωπικές μας στιγμές, αυτή τη φορά μέσα από τη συνεργασία με το – εξαιρετικά δημοφιλές Facebook group.

Το συμπέρασμα; Ποτέ, ποτέ, ποτέ δεν κανονίζουμε να γίνει «φάση» χωρίς να είμαστε αφοδιασμένοι με προφυλάξεις. Ακόμη και οι κοπέλες, πρέπει για κάθε ενδεχόμενο να έχουμε ένα προφυλακτικό στο πορτοφόλι μας. Επίσης, δεν κάνουμε ποτέ σεξ χωρίς προφυλακτικό, γιατί δεν θέλουμε η νέα μας σχέση να γίνει σύντομα άλλη μία ιστορία στο “Thank You, Next” επειδή… μας κόλλησε αφροδίσια!

H συνεργασία της DUO Greece με το Thank You, Next

Η συνεργασία ξεκίνησε μια Παρασκευή, όταν το DUO Greece εμφανίστηκε ξαφνικά στο TYN group, μέσα από comments που έκανε σε διάφορες ερωτικές ιστορίες των χρηστών που θα μπορούσαν να έχουν καλύτερο τέλος. Πιπεράτα σχόλια με χιουμοριστική διάθεση, άμεσα και εύστοχα σε κάθε περίπτωση θέλοντας να «ελαφρύνουν» το κλίμα και να σώσουν την κατάσταση την επόμενη φορά. Ως κερασάκι το DUO Greece επιβράβευσε τις καλύτερες ιστορίες δωρίζοντας προφυλακτικά για να αποφύγουν οι πρωταγωνιστές μελλοντικά “Thank you, next”.

Η κοινότητα του TYN εντυπωσιάστηκε ιδιαίτερα από την αναπάντεχη συμμετοχή του DUO καθώς είναι το πρώτο brand που ακολουθώντας τα trends της εποχής τόλμησε τη συνεργασία με το δημοφιλές Facebook group. Επίσης, λόγω της αποθέωσης που είχε κατάφερε να αποκτήσει τη δική του θεματική Παρασκευή δίνοντας προϊόντα αλλά και λύσεις για την επόμενη TYN εμπειρία.

Μετά από δύο θεματικές Παρασκευές, η συνεργασία DUO x “Thank you, next”, κορυφώθηκε με την παρουσίαση την καμπάνιας “DUO Happy Endings” μέσα από ένα video το οποίο περιγράφει μία πραγματική TYN ιστορία. Η ιστορία δείχνει όλη την αποτυχημένη ερωτική εμπειρία, που όμως με ένα rewind, το DUO έρχεται να… «τελειώσει» το σκηνικό με happy ending!