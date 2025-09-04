Η έρευνα του Superdrug, που βασίστηκε σε 979 άτομα από την Ευρώπη και την Αμερική μέσω της πλατφόρμας Clickworker, δίνει μια αρκετά ξεκάθαρη εικόνα για τις συνήθειες γύρω από τον αυνανισμό. Οι Ευρωπαίοι ήταν η συντριπτική πλειοψηφία (84%), ενώ οι Αμερικανοί κάλυψαν μόλις το 16%. Οι ηλικίες κυμαίνονταν από 18 έως 72 ετών, με μέσο όρο τα 33,5 χρόνια. Βέβαια, όπως σε κάθε έρευνα που στηρίζεται στην αυτοαναφορά, υπάρχει πάντα ο κίνδυνος της υπερβολής ή της «επιλεκτικής» μνήμης.

Οι συνήθειες σε αριθμούς

Σύμφωνα με τα στοιχεία, οι διαφορές ανάμεσα σε άνδρες και γυναίκες είναι εμφανείς. Οι άνδρες αφιερώνουν περίπου 46 ώρες τον χρόνο, ενώ οι γυναίκες γύρω στις 27 – πιθανότατα επειδή οι ίδιες δυσκολεύονται περισσότερο να μιλήσουν ανοιχτά για το θέμα, μιας και το ταμπού είναι ακόμη έντονο.

Έξι στους δέκα αυνανίζονται δύο φορές την εβδομάδα.

Το 6% περνάει μισή ώρα κάθε φορά, ενώ το 45,6% χρειάζεται 10 λεπτά ή λιγότερο.

Τα πιο συνηθισμένα μέρη; Το μπάνιο, το υπνοδωμάτιο και ο καναπές.

Οι περισσότεροι προτιμούν τη βραδινή ώρα, σχεδόν διπλάσια ποσοστά από όσους επιλέγουν το πρωί.

Η βοήθεια των sex toys

Το 40% των γυναικών και το 10% των ανδρών παραδέχονται ότι χρησιμοποιούν σεξουαλικά βοηθήματα για πιο έντονους οργασμούς. Μάλιστα, πάνω από το 80% όσων τα δοκίμασαν είπαν πως βελτίωσαν τη σεξουαλική τους ζωή. Στις λίστες με τα best-sellers ξεχωρίζουν το Satisfyer Pro 2 Next Generation, το Fifty Shades of Greedy Girl Rabbit Vibrator και το Pure Enrichment Peak Wand Massager.

Ο αυνανισμός και οι σχέσεις

Μια σημαντική παρατήρηση του Ινστιτούτου Kinsey καταρρίπτει το στερεότυπο του «μοναχικού αυνανιστή». Αντιθέτως, φαίνεται πως και οι παντρεμένοι, ακόμη και τα μονογαμικά ζευγάρια που δηλώνουν ευτυχισμένα, αυνανίζονται. Πρόκειται δηλαδή για μια συμπληρωματική μορφή ερωτισμού που δεν ακυρώνει τον σύντροφο, αλλά μπορεί να συνυπάρξει αρμονικά μέσα στη σχέση.

Γυναικεία οπτική και φαντασιώσεις

Τέλος, οι γυναίκες τείνουν να είναι πιο «συγκρατημένες» όταν μιλούν γι’ αυτό, κάτι που συνδέεται με τον τρόπο που έχουν μεγαλώσει – αφού σπάνια γίνεται συζήτηση για τον γυναικείο αυνανισμό. Παρ’ όλα αυτά, όσες το παραδέχτηκαν έδειξαν μεγαλύτερη «φαντασία» στις κινήσεις τους. Επίσης, ενώ οι άνδρες (και ένα μεγάλο ποσοστό γυναικών) στρέφονται κυρίως στο πορνό, πολλές γυναίκες προτιμούν ερωτικές φαντασιώσεις, λογοτεχνία ή σκέψεις για τον σύντροφό τους, κι αυτό δείχνει ότι οι αφηγήσεις, γραπτές ή φανταστικές, μπορούν να γίνουν ένα ισχυρό εργαλείο αυτογνωσίας και ερωτικής αφύπνισης.