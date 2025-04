Δεν πρόκειται για κάποιο καινούριο skincare trend ή για σπάνιο κωδικό Zara που βγήκε sold out μέσα σε 2 ώρες. Το DADT είναι ένα είδος σχέσης, και μάλιστα αρκετά συγκεκριμένο! Προέρχεται από τα αρχικά Don’t Ask, Don’t Tell και μιλάμε για ραντεβού, όρια και… λίγη μυστικοπάθεια!

Η “συμφωνία σιωπής”

Στις σχέσεις τύπου DADT, οι δύο σύντροφοι έχουν συμφωνήσει ότι δεν ρωτούν και δεν αποκαλύπτουν τι κάνουν εκτός της σχέσης τους. Ναι, καλά διάβασες. Ο ένας μπορεί να έχει βγει ραντεβού με άλλον και ο άλλος να μην έχει ιδέα – αλλά αυτό είναι μέρος του deal. Ουσιαστικά, πρόκειται για μια μορφή ανοιχτής σχέσης με έναν twist κανόνα: «Μην με ρωτήσεις και δεν θα σου πω».

Γιατί όμως να επιλέξει κανείς κάτι τέτοιο; Πολλοί το κάνουν για να προστατεύσουν την καθημερινότητά τους, να αποφύγουν τη ζήλια ή απλά γιατί δεν θέλουν να ξέρουν (και να σκέφτονται) τι κάνει ο άλλος όταν δεν είναι μαζί.

Όχι για καρδούλες ευαίσθητες

Πριν πεις “ΟΚ, αυτό ίσως να δουλεύει και για μένα”, κάτσε ένα λεπτό και σκέψου. Αν είσαι από τα άτομα που αναλύουν κάθε emoji στο μήνυμα του άλλου, τότε μάλλον το DADT δεν είναι για σένα. Αν σε πιάνει νευρικό γέλιο όταν κάποιος δεν απαντά σε 5 λεπτά, μάλλον καλύτερα να μείνεις στις κλασικές σχέσεις με περισσότερη επικοινωνία (και λιγότερα μυστικά).

Πού λειτουργεί και πού… όχι

Το DADT συναντάται συχνότερα σε gay ζευγάρια, ειδικά εκεί όπου η κοινωνική ή προσωπική ταυτότητα του ενός ή και των δύο μπορεί να είναι πιο «διακριτική». Παρ’ όλα αυτά, μπορεί να εφαρμοστεί από οποιοδήποτε ζευγάρι – αρκεί να υπάρχει συναίνεση και σαφής συμφωνία.

Και όχι, δεν είναι απαραίτητα «παράνομο» ή ανήθικο. Αν υπάρχει ειλικρίνεια στη… μη ειλικρίνεια, τότε ίσως το DADT να είναι ένα μοντέλο σχέσης που λειτουργεί για κάποιους ανθρώπους.

Εν ολίγοις, το DADT δεν είναι για όλους, είναι σαν το glitter eyeliner… άλλες το απογειώνουν και άλλες καταλήγουν να μοιάζουν με disco ball. Αν όμως είσαι ανεξάρτητη, ξέρεις τι θέλεις και ψάχνεις μια σχέση χωρίς πολλές εξηγήσεις (ή ερωτήσεις), τότε το DADT ίσως σου πάει γάντι. Just remember! Don’t ask too many questions… unless you’re ready for the answers.