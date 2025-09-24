Τα τελευταία χρόνια, η εικόνα της κοινωνικής ζωής αλλάζει ριζικά: όλο και περισσότεροι ενήλικες επιλέγουν –ή καταλήγουν– να ζουν χωρίς σταθερό σύντροφο κι επιλέγουν το single life. Τα στοιχεία του Pew Research Center, αν και δεν είναι καινούργια, ξαναβγαίνουν στην επιφάνεια, καθώς τα ποσοστά σχέσεων και γάμων συνεχίζουν να υποχωρούν. Έτσι, οι παλαιότερες έρευνες διαβάζονται πλέον σαν προεικόνιση για το μέλλον.

Μια νέα πραγματικότητα

Σύμφωνα με το Pew, ο αριθμός των ανθρώπων που παραμένουν single, χωρίς γάμο ή μακροχρόνια σχέση, ανεβαίνει σταθερά τις τελευταίες δεκαετίες. Αν η τάση συνεχιστεί, εκτιμάται ότι ένας στους τέσσερις σημερινούς νέους ενήλικες θα φτάσει στα 50 χωρίς ποτέ να έχει ζήσει μια σταθερή σχέση.

Η κοινωνική συζήτηση

Η αλλαγή αυτή έχει διχάσει. Κάποιοι τη βλέπουν με ανησυχία, θεωρώντας ότι η οικογένεια και η σταθερότητα απειλούνται. Για άλλους όμως, το να είναι κανείς single σημαίνει περισσότερη αυτονομία, ελευθερία στην καθημερινότητα και χώρο για προσωπική εξέλιξη.

Από επιλογή σε κανονικότητα

Τέλος, οι ειδικοί δεν μιλούν για πρόβλημα αλλά για μετατόπιση προτεραιοτήτων. Οι νεότερες γενιές βάζουν σε πρώτο πλάνο την καριέρα, τις φιλίες και την αυτοβελτίωση, χωρίς να πιστεύουν ότι η ευτυχία περνά αποκλειστικά μέσα από μια σχέση. Το συμπέρασμα; Το single life παύει να είναι εξαίρεση και καθιερώνεται πλέον ως μια απολύτως φυσιολογική πτυχή της σύγχρονης ζωής.