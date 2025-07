Έχεις ποτέ πιάσει τον εαυτό σου να φαντάζεται κάτι τόσο out of character που να σκεφτείς «Ουπς, καλά είμαι ή θα με μαζέψει το Ηθών;» Αν ναι, καλωσόρισες στο club με τις τρελές φαντασιώσεις. Είμαστε πολλές και ναι, είμαστε μια χαρά!

Οι φαντασιώσεις δεν έχουν λογική, και δεν χρειάζεται κιόλας

Το μυαλό μας δεν λειτουργεί σαν ρομαντική κομεντί του Netflix. Είναι πιο κοντά σε ταινία του David Lynch, όπου το random συναντά το αναπάντεχα ηδονικό και το «εγώ ποτέ!» γίνεται «μμμ, για φαντάσου…». Κάποιες φορές η φαντασίωση δεν έχει καν σχέση με αυτά που όντως θέλεις να κάνεις στην πραγματικότητα. Απλώς ενεργοποιεί το μυαλό σου, έτσι, χωρίς λόγο και πρόγραμμα. Και αυτό είναι ok.

Γιατί νιώθουμε ντροπή για κάτι που γίνεται μόνο… στο κεφάλι μας;

Επειδή μεγαλώσαμε με το «τα καλά κορίτσια δεν κάνουν τέτοια», guess what: κάνουν! Και σκέφτονται πολύ πιο δημιουργικά απ’ όσο νομίζεις. Από φαντασιώσεις εξουσίας και υποταγής, μέχρι ερωτικά τρίγωνα (ή εξάγωνα!) με φανταστικούς ανθρώπους – ή και με ανθρώπους που δεν πρέπει καν να ξαναδείς στη ζωή σου – όλα βρίσκονται μέσα στο κεφάλι μας. Και το πιο ωραίο; Δεν υπάρχει κανένα manual.

Το πρόβλημα δεν είναι οι kinky σκέψεις. Είναι να μην τις αναγνωρίζουμε

Όχι, δεν χρειάζεται να τις συζητήσεις με τον σύντροφό σου την ώρα που τρώτε μακαρόνια. Αλλά είναι σημαντικό να τις δεις, να τις αποδεχτείς και να τις κατανοήσεις. Γιατί καμιά φορά, μέσα από αυτές τις φαντασιώσεις, ξεπροβάλλει αυτό που πραγματικά θέλεις: περισσότερη ελευθερία, λιγότερη ενοχή, λίγο παραπάνω ρίσκο στο σεξ, ή απλώς… περισσότερη φαντασία.

Να τις πεις ή να τις κρατήσεις για πάρτη σου; Ιδού η απορία

Θα πω.. εξαρτάται! Αν νιώθεις ασφάλεια, αν υπάρχει trust και διάθεση για ειλικρίνεια (και χιούμορ, παρακαλώ), τότε go for it. Μπορεί να εκπλαγείς από το πόσο δεκτικός/η είναι ο άλλος. Αν πάλι όχι, κράτα τις για τον εαυτό σου σαν μικρά ερωτικά μυστικά εξάλλου είναι τόσο sexy να έχεις ένα παράλληλο φαντασιακό σύμπαν.

Τελικά… είμαστε όλες λίγο πιο kinky απ’ ό,τι δείχνουμε;

Εν ολίγοις, μπορεί να φοράμε ροζ πουκάμισο και να πίνουμε matcha latte, αλλά μέσα μας υπάρχει μια μικρή rebel που φαντάζεται τρελά σενάρια, με άγριο σεξ σε βιβλιοθήκες, ημίγυμνους άγνωστους σε σκάφη να δένουν τα σχοινιά και να τονίζεται το μουσχουλο. αλλά το καλύτερο χωρίς τύψεις. Είναι όλα στο κεφάλι μας και είναι όλα αποδεκτά, αφού μιλάμε για φαντασιώσεις! Τώρα αν τολμάμε να τις κάνουμε πράξη.. είναι μάλλον θέμα για το επόμενο άρθρο!