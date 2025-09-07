Ο χωρισμός ήρθε. Έκλαψες, θύμωσες, έσβησες φωτογραφίες, πέταξες playlists στα σκουπίδια και απάντησες στους φίλους σου με το κλασικό «ναι, είμαι καλά» – ενώ προφανώς δεν ήσουν. Και τώρα που η σκόνη σιγά σιγά κατακάθεται, σου περνάει από το μυαλό η ιδέα: «Μήπως να μείνουμε φίλοι;». Στην τελική, δεν ήταν απλώς ένα φλερτ· ήταν άνθρωπος της καθημερινότητάς σου, αυτός που ήξερε τι θα παραγγείλεις πριν καν ανοίξεις το app. Το ζήτημα είναι πως η φιλία με πρώην μοιάζει με ναρκοπέδιο: για να περπατήσεις πάνω της, χρειάζεσαι ψυχραιμία, όρια και αρκετή δόση χιούμορ. Αλλιώς, σε βλέπω πρωταγωνιστή σε κακόγουστο σίριαλ.

Πες τα όπως είναι, μην το παίζεις cool

Το μεγαλύτερο λάθος είναι να παριστάνεις τον άνετο. Αν θέλεις όντως να είστε φίλοι, ξεκαθάρισέ το. Αν δεν αντέχεις να τον δεις με άλλη, πες το κι αυτό. Οι «δήθεν» ψυχραιμίες μόνο κακό κάνουν – θα καταλήξεις να χαμογελάς μπροστά του και να δαγκώνεις τα χείλη σου πίσω από την πόρτα.

Σταμάτα να νοσταλγείς

Αν περιμένεις να είναι όλα όπως παλιά, ετοιμάσου για απογοήτευση. Η χημεία αλλάζει, τα αστεία στις 2 τα ξημερώματα τελείωσαν, και οι στιγμές αμηχανίας είναι μέρος του νέου πακέτου. Δεν σημαίνει πως δεν μπορεί να προκύψει μια καινούρια, υγιής σχέση – απλώς δεν θα μοιάζει σε τίποτα με την παλιά.

Σκέψου και το περιβάλλον

Η φιλία με πρώην δεν αφορά μόνο εσάς τους δύο. Αφορά και την παρέα σας. Για κάποιους είναι τόσο περίεργο όσο να σερβίρεις μουσακά με σούσι στο ίδιο τραπέζι, ενώ για άλλους είναι κάτι φυσιολογικό. Αν κυκλοφορείτε στους ίδιους κύκλους, χρειάζεται μια ισορροπία ώστε να μη χρειάζεται κάθε φορά να εξηγείς τα… ανεξήγητα.

5 μικροί κανόνες για να μη χαθείς στη μετάφραση

Μην το βιάσεις· άφησε τον χρόνο να κάνει τη δουλειά του.

Συμφωνήστε από νωρίς τι σημαίνει «επικοινωνούμε» και πότε μπαίνει τελεία.

Απόφυγε τις βόλτες στο παρελθόν· είναι παγίδα.

Μην κρύβεσαι πίσω από τη φιλία για να μείνεις συναισθηματικά δεμένος.

Ρώτα τον εαυτό σου: «Παίρνω χαρά από αυτό ή απλά συνήθισα;».

Στο τέλος της ημέρας, δεν είναι όλοι φτιαγμένοι για «φιλία με πρώην». Καμιά φορά το καλύτερο είναι να κλείνεις το βιβλίο και να προχωράς. Αλλά αν υπάρχει αλληλοσεβασμός και διάθεση για κάτι νέο, μπορεί να χτιστεί μια σχέση λιγότερο παθιασμένη, αλλά πιο καθαρή και ώριμη. Και τότε, θα έχεις δίπλα σου έναν άνθρωπο που ξέρει πολύ καλά τα κουμπιά σου – αλλά αυτή τη φορά δεν τα πατάει για να σε τρελάνει.