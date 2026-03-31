Δεν ξέρω αν το έχεις συνειδητοποιήσει, αλλά μήπως το dating δεν είναι πια μια υπόθεση μεταξύ δύο ανθρώπων; Δεν είναι εκείνο το λίγο αμήχανο τραπέζι, με τις παύσεις και τα χαμόγελα που προσπαθούν να βρουν ρυθμό. Κάπου στη διαδρομή, άνοιξε η πόρτα και μπήκαν κι άλλοι μέσα. Οι φίλοι σου! Και όχι απλά μπήκαν, κάθισαν κανονικά στο τραπέζι, έστω και νοητά. Αυτό ακριβώς είναι το λεγόμενο friendfluence!

Όταν η γνώμη της παρέας γίνεται «φίλτρο»

Προφανώς, δεν είναι κάτι εντελώς καινούργιο. Πάντα ρωτούσες μια φίλη «πώς σου φαίνεται;» ή έπαιρνες μια δεύτερη γνώμη πριν πας παρακάτω. Απλώς τώρα αυτό έχει μεγαλώσει. Έχει γίνει σχεδόν μέρος της διαδικασίας. Στέλνεις screenshots, κάνεις αναλύσεις, ψάχνεις επιβεβαίωση ή ακόμα και αντίλογο. Και κάπου εκεί, χωρίς να το καταλάβεις, αρχίζεις να βλέπεις τον άλλον όχι μόνο μέσα από τα δικά σου μάτια αλλά και μέσα από τα δικά τους.

Δεν είναι απαραίτητα κακό. Όταν είσαι μέσα στον ενθουσιασμό, είναι εύκολο να αγνοήσεις πράγματα που ίσως δεν σου ταιριάζουν. Η παρέα λειτουργεί σαν καθρέφτης. Σου δείχνει αυτά που εσύ προσπερνάς. Αρκεί να θυμάσαι ότι ο καθρέφτης δείχνει, δεν αποφασίζει.

Από το «πρέπει να εντυπωσιάσω» στο «ας περάσουμε καλά»

Υπάρχει όμως και μια άλλη, πιο ενδιαφέρουσα πλευρά. Το friendfluence αλλάζει την ίδια την αίσθηση του ραντεβού. Όταν δεν είσαι μόνος, χαλαρώνεις. Δεν νιώθεις ότι πρέπει να αποδώσεις. Δεν ψάχνεις απεγνωσμένα τι να πεις για να γεμίσεις τη σιωπή. Μιλάς πιο αυθόρμητα, γελάς πιο εύκολα, αφήνεσαι λίγο περισσότερο. Και κάπως έτσι, χωρίς να προσπαθείς, δείχνεις πιο πολύ αυτό που πραγματικά είσαι. Γιατί στο τέλος, αυτό είναι που μένει. Όχι η τέλεια ατάκα, αλλά η αίσθηση που αφήνεις. Δεν είναι τυχαίο που τα group hangouts και τα πιο χαλαρά ραντεβού κερδίζουν έδαφος. Μοιάζουν περισσότερο με κανονική ζωή και λιγότερο με «δοκιμαστικό».

Η λεπτή γραμμή που δεν θέλεις να περάσεις

Και εδώ έρχεται το σημείο που χρειάζεται λίγη προσοχή. Γιατί ναι, οι φίλοι σου μπορούν να σε βοηθήσουν. Μπορούν να σε προσγειώσουν, να σε στηρίξουν, να σου πουν μια αλήθεια που δεν θες να δεις. Αλλά δεν ζουν τη σχέση σου. Αν κάθε σου κίνηση περνάει από έγκριση, τότε κάτι χάνεται. Χάνεται η δική σου φωνή, η δική σου αίσθηση, το ένστικτό σου. Και όσο κι αν αγαπάς τους ανθρώπους σου, δεν μπορούν να νιώσουν για σένα. Όπως ακριβώς και σε άλλες επιλογές της ζωής μας, όπου η υπερπληθώρα απόψεων μας μπερδεύει αντί να μας ξεκαθαρίζει , έτσι και εδώ χρειάζεται ένα φίλτρο. Το δικό σου.

Εν ολίγοις, το friendfluence δεν είναι ούτε καλό ούτε κακό. Είναι απλώς μια νέα πραγματικότητα. Ζεις μέσα σε έναν κύκλο, επηρεάζεσαι και επηρεάζεις. Το θέμα είναι να μην χαθείς μέσα σε αυτό. Να ακούς, αλλά να επιλέγεις. Να μοιράζεσαι, αλλά να νιώθεις. Να θυμάσαι ότι η σχέση σου δεν είναι συλλογικό project. Είναι κάτι που χτίζεται ανάμεσα σε δύο ανθρώπους, με φόντο όλα τα υπόλοιπα. Και ίσως τελικά αυτό να είναι και το πιο όμορφο. Ότι δεν είσαι μόνος. Αλλά και ότι, μέσα σε όλους, συνεχίζεις να είσαι εσύ.