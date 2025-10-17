Ξέρεις ποιο είναι το μεγαλύτερο ψέμα που μας έχουν “ταΐσει” για το σεξ; Δεν είναι ούτε το μέγεθος, ούτε η διάρκεια, ούτε οι στάσεις. Είναι κάτι πολύ πιο ύπουλο που υπονομεύει την ερωτική σου ζωή καθημερινά.

Ετοιμάσου να καταρρίψουμε τον Νο1 Μύθο που μας κάνει να νιώθουμε ανεπαρκείς στο κρεβάτι, ενώ στην πραγματικότητα… είμαστε απλώς φυσιολογικοί.

“Όλοι οι Άλλοι το Κάνουν Πιο Συχνά, Πιο Καλά και Πιο Έντονα!”

Η μεγαλύτερη ψευδαίσθηση που κυκλοφορεί στον πλανήτη είναι η πεποίθηση ότι το σεξ της δικιάς σου σχέσης είναι… λίγο “άτονο” σε σχέση με αυτό των άλλων.

Νιώθεις ότι πρέπει να είσαι στο κρεβάτι κάθε βράδυ, να φτάνεις σε οργασμό ταυτόχρονα και να εκτελείς ακροβατικά. Γιατί; Επειδή έτσι βλέπεις στις ταινίες (ακόμα και στις “αθώες” ρομαντικές κομεντί) ή έτσι νομίζεις ότι συμβαίνει με τους φίλους σου στις σχέσεις τους.

Ώρα για την ωμή αλήθεια (και χαλάρωσε, είναι ανακουφιστική!):

Η Συχνότητα δεν είναι Δείκτης Ευτυχίας (ή Αρρενωπότητας)

Ξέχνα το “πρέπει” να κάνεις σεξ κάθε μέρα. Η επιστήμη και οι σεξολόγοι το λένε ξεκάθαρα: για τα περισσότερα ζευγάρια σε μακροχρόνιες σχέσεις, το 1-2 φορές την εβδομάδα είναι ο μέσος όρος. Άλλοι το κάνουν λιγότερο, άλλοι περισσότερο.

Το σημαντικό; Η συχνότητα που κάνει ε σ έ ν α και τον/την σύντροφό σου να νιώθετε ικανοποιημένοι. Αν για εσάς η μία φορά τον μήνα μετράει ως ποιοτική σύνδεση, είστε νικητές. Μην αφήνεις τους ψεύτικους “κανόνες” να σου δημιουργούν άγχος απόδοσης.

Το Σεξ δεν Σημαίνει Απαραίτητα… Διείσδυση

Η κοινωνία έχει ταυτίσει το “συνουσία” με το “σεξ”. Και αυτό είναι το μεγαλύτερο φρένο στην απόλαυση, ειδικά για τις γυναίκες.

Πολλοί άντρες πιέζονται να έχουν τέλεια στύση, ενώ πολλές γυναίκες παραλείπουν την κλειτοριδική διέγερση (που είναι απαραίτητη για τον οργασμό στο μεγαλύτερο ποσοστό τους) μόνο και μόνο για να “τελειώσει η πράξη” με τη διείσδυση.

Η ανακούφιση: Το σεξ είναι όλη η σεξουαλική επαφή. Είναι τα χάδια, τα φιλιά, ο στοματικός έρωτας, το μασάζ, η αισθησιακή σύνδεση. Το να εστιάζετε μόνο στη διείσδυση σημαίνει ότι χάνετε το 90% της διασκέδασης. Ξεκόλλα από το σενάριο!

Ο Αυθορμητισμός είναι Υπερτιμημένος

Ναι, ο αυθορμητισμός είναι σέξι. Αλλά αν περιμένεις να “σκάσει” κάθε φορά η επιθυμία σαν κεραυνός, μάλλον θα περιμένεις πολύ (ειδικά μετά από μια κουραστική μέρα με δουλειές και παιδιά).

Η αλήθεια: Το προγραμματισμένο σεξ δεν είναι βαρετό—είναι έξυπνο! Όπως προγραμματίζεις μια έξοδο για φαγητό ή ένα ταξίδι, έτσι μπορείς να προγραμματίσεις και χρόνο οικειότητας. Με το να ξέρεις ότι έρχεται, μπορείς να το περιμένεις, να προετοιμαστείς και να αφεθείς. Οι ειδικοί λένε: Η όρεξη έρχεται τρώγοντας!

Με λίγα λόγια, η μεγαλύτερη “μπαρούφα” για το σεξ είναι το άγχος του τι κάνουν οι άλλοι. Το μόνο που μετράει είναι η δική σου ικανοποίηση και η σύνδεση με τον/την σύντροφό σου. Άφησε λοιπόν τα στατιστικά και τα κοινωνικά πρότυπα. Το καλύτερο σεξ είναι αυτό που σας αρέσει και στους δύο, ανεξαρτήτως συχνότητας, διάρκειας ή θέσης. Αυτή είναι η μόνη αλήθεια που χρειάζεσαι!